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Однодневная экскурсия из Рима в Неаполь на поезде

Юлия
Юлия – Гид из Рима
Однодневная экскурсия из Рима в Неаполь на поезде
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • €150 за экскурсию

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Однодневная экскурсия из Рима в Неаполь на поезде
Однодневная экскурсия из Рима в Неаполь на поезде

Что вы увидите

  • улица Спакканаполи
  • церковь Иезуитов Джезу-Нуово
  • монастырь Санта-Кьяра
  • площадь Плебисцита
  • Королевский дворец
  • улица Толедо и кафе "Гамбринус"
  • площадь Муниципалитета
  • Анжуйский замок
  • замок Кастель-дель-Ово
  • испанские кварталы
  • квартал рождественских вертепов Сан-Грегорио-Армено
  • набережная Санта-Лучия (виды на залив и вулкан Везувий)
Если вы останавливаетесь в Риме, но у вас есть желание разнообразить ваши "итальянские каникулы" и внести долю контраста, предлагаю узнать поближе неукротимый и чарующий Неаполь с его колоритными, кипящими жизнью улицами, а также лично познакомиться с его знаменитым грозным соседом Везувием - вулканом, который в 79 г. похоронил под слоем пепла римский город 🏙️ Помпеи, а сегодня тихо дремлет на фоне живописного Неаполитанского залива.
Наше путешествие из Рима до Неаполя будет проходить на комфортабельном скоростном поезде 🚂 (билеты не входят в стоимость экскурсии 🧭 и оплачиваются отдельно), который всего за 1 час доставит нас в столицу южного региона Кампания.
В вашем распоряжении будет целый день, чтобы убедиться, что Неаполь - это не опасный мафиозный город с шайкой воришек в охоте за драгоценностями, а мультикультурный и насыщенный красками город, с дружелюбными людьми и божественно вкусной едой!
По прибытию у вас будет возможность попробовать типичный завтрак неаполитанца - полакомиться хрустящей сфольятеллой (старинное неаполитанское пирожное), запивая её чашкой ароматного капучино. После чего мы отправимся в "сердце" города - его исторический центр, а точнее на улицу Спакканаполи, которая буквально "рассекает" его на две части. Возле Королевского дворца на площади Плебисцита вы узнаете испанское прошлое города и как давно неаполитанцы стали итальянцами, увидите самый большой в мире театр Сан-Карло и сможете восхититься внутренним декором торговой галереи "Умберто I", выполненной в стиле либерти, прогуляетесь 👣 по самой известной улице Толедо, где у вас будет возможность заглянуть в историческую кофейню "Гамбринус" XIX века, куда любили захаживать Стендаль, Оскар Уайльд, Хемингуэй и др.
В старинном квартале Сан-Грегорио-Армено вы увидите необычный рынок с самыми красивыми 🤩 рождественскими вертепами, который работает круглый год (!), а также сможете попробовать настоящую "Маргариту" в одной из лучших пиццерий Неаполя и узнать забавную историю 📖 её создания.
После обеда мы отправимся восхищаться великолепными видами на море 🌊 и вулкан Везувий с набережной и панорамной площадки Кастель-дель-Ово, также у нас будет время пройтись по местному рынку, окунуться в атмосферу портового города и приобрести подарки на память о Неаполе своим друзьям и близким.
Что входит
  • Услуги гида в распоряжении на 10/11 часов
  • Полезные лайфхаки и советы лучших мест для обеда, шоппинга и фото
Что не входит
  • Транспорт (билеты на поезд) не входит в стоимость тура и оплачивается отдельно, поскольку цены на поезда зависят от сезона, количества участников и периода бронирования. При заблаговременном бронировании дорога туда и обратно на одного человека обходится 90/100 евро, на двоих – 150/160 евро, на троих – 200/210 евро и т. д. Оплата производится посредством денежного перевода (Сбербанк или Paypal), затем гид бронирует все необходимые билеты
  • Еда, напитки и входы в музеи (по желанию) тоже оплачиваются отдельно.
Начало
🚩 ж/д вокзал Термини, возле магазина Nike
Место завершения
🏁 ж/д вокзал Термини
Однодневная экскурсия из Рима в Неаполь на поезде
Однодневная экскурсия из Рима в Неаполь на поезде
Однодневная экскурсия из Рима в Неаполь на поезде
Однодневная экскурсия из Рима в Неаполь на поезде
Однодневная экскурсия из Рима в Неаполь на поезде

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Юлия
Юлия
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