Если вы останавливаетесь в Риме, но у вас есть желание разнообразить ваши "итальянские каникулы" и внести долю контраста, предлагаю узнать поближе неукротимый и чарующий Неаполь с его колоритными, кипящими жизнью улицами, а также лично познакомиться с его знаменитым грозным соседом Везувием - вулканом, который в 79 г. похоронил под слоем пепла римский город 🏙️ Помпеи, а сегодня тихо дремлет на фоне живописного Неаполитанского залива.

Наше путешествие из Рима до Неаполя будет проходить на комфортабельном скоростном поезде 🚂 (билеты не входят в стоимость экскурсии 🧭 и оплачиваются отдельно), который всего за 1 час доставит нас в столицу южного региона Кампания.

В вашем распоряжении будет целый день, чтобы убедиться, что Неаполь - это не опасный мафиозный город с шайкой воришек в охоте за драгоценностями, а мультикультурный и насыщенный красками город, с дружелюбными людьми и божественно вкусной едой!

По прибытию у вас будет возможность попробовать типичный завтрак неаполитанца - полакомиться хрустящей сфольятеллой (старинное неаполитанское пирожное), запивая её чашкой ароматного капучино. После чего мы отправимся в "сердце" города - его исторический центр, а точнее на улицу Спакканаполи, которая буквально "рассекает" его на две части. Возле Королевского дворца на площади Плебисцита вы узнаете испанское прошлое города и как давно неаполитанцы стали итальянцами, увидите самый большой в мире театр Сан-Карло и сможете восхититься внутренним декором торговой галереи "Умберто I", выполненной в стиле либерти, прогуляетесь 👣 по самой известной улице Толедо, где у вас будет возможность заглянуть в историческую кофейню "Гамбринус" XIX века, куда любили захаживать Стендаль, Оскар Уайльд, Хемингуэй и др.

В старинном квартале Сан-Грегорио-Армено вы увидите необычный рынок с самыми красивыми 🤩 рождественскими вертепами, который работает круглый год (!), а также сможете попробовать настоящую "Маргариту" в одной из лучших пиццерий Неаполя и узнать забавную историю 📖 её создания.

После обеда мы отправимся восхищаться великолепными видами на море 🌊 и вулкан Везувий с набережной и панорамной площадки Кастель-дель-Ово, также у нас будет время пройтись по местному рынку, окунуться в атмосферу портового города и приобрести подарки на память о Неаполе своим друзьям и близким.