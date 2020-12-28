106 отзывов оставили туристы

Я ожидала услышать больше исторической информации, а не общие туристические tips, где поесть, что купить, где и что продают (тем более, что в сегодняшних реалиях и онлайн это уже не актуально). Мне не хватило одной какой-то логической линии рассказа. И было очевидно поговорить про папство, про его смысл, про то, откуда это вообще все пошло. Я не услышала ответы на эти вопросы + экскурсия длилась дольше заявленного времени. Не хватило глубины проработки материала.

Наталия