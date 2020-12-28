106 отзывов оставили туристы

Как проходит день папы римского и где он живёт? Вы увидите не только его дом, но и окна квартиры. А ещё мы «зайдём» к нему в гости и рассмотрим обстановку одного из наиболее влиятельных людей на Земле.
Правда ли, что инфраструктура Ватикана мало чем отличается от обычного государства? Ответом на вопрос будет виртуальная прогулка 👣 по всей территории страны и подробный рассказ о её устройстве в сопровождении моих личных фото.
Почему из всех наций для охраны папы выбрали именно швейцарцев, каким критериям должен соответствовать кандидат в гвардейцы и что можно и нельзя бравым ребятам, выбравшим эту службу?
На 1, 5 часа вы погрузитесь в настоящую жизнь Ватикана и его жителей, получите ответы на самые волнующие вопросы и увидите ещё много мест на территории государства, о существовании которых не догадывались.
Как проходит онлайн-экскурсия
Это живая онлайн-экскурсия, а не видеозапись. Гид проводит её из своего дома в формате вебинара. Вы можете лежать на диване, пить чай или вино 🍷 и даже заниматься домашними делами😃
Встреча проходит в бесплатной программе Zoom. Это очень просто, можно участвовать с компьютера, телефона или планшета.
Время начала экскурсии 🧭 указано по Москве. Ссылка на заказ будет доступна в билете после оплаты. Также за 1 час до начала экскурсии мы пришлем вам напоминание на почту.
После экскурсии мы отправим вам дополнительные материалы, чтобы вы могли погрузиться в тему: презентацию и список «что почитать, посмотреть»
Кроме того, вы получите разовую скидку 15% на любую мою оффлайн-экскурсию (действует бессрочно). Встретимся в онлайн!
Начало и место завершения
🚩 у экрана :) в программе Zoom
Выберите дату начала онлайн-встречи
Это групповая онлайн-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 99 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Вы можете задать гиду вопрос до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Наталия
Buongiorno из Вечного города! Как охватить почти 3000 лет истории и не пропустить самое важное? Как почувствовать атмосферу города? Я составляю индивидуальные маршруты прогулок по Риму, показываю вам самые прекрасные дворцы, великолепные фонтаны, говорящие статуи, настоящие римские улочки, секретные дворики, не забывая рассказывать не только об исторических местах, но и о легендах, связанных с ними. Всегда с улыбкой и хорошим настроением, мы отправляемся открывать для себя Рим!
Заказывала экскурсию подруге в качестве подарка, эмоции только положительные! Понравилась подача материала, визуальный ряд и язык Натальи! Спасибо ещё раз за доставленное удовольствие!!! И с наступающим Новым годом!🎄
Елена
28 дек 2020
Спасибо! Очень интересная экскурсия. Спасибо году.
юлия
28 дек 2020
Наталия прекрасный гид! Информация подаётся легко, экскурсия содержательная и интересная! Теперь я знаю, для чего папы римские расставляли по Риму найденные египетские колонны и не только:)! Рекомендую! Юлия
Екатерина
21 дек 2020
Я ожидала услышать больше исторической информации, а не общие туристические tips, где поесть, что купить, где и что продают (тем более, что в сегодняшних реалиях и онлайн это уже не актуально). Мне не хватило одной какой-то логической линии рассказа. И было очевидно поговорить про папство, про его смысл, про то, откуда это вообще все пошло. Я не услышала ответы на эти вопросы + экскурсия длилась дольше заявленного времени. Не хватило глубины проработки материала.
Наталия
Ответ гида:Екатерина, добрый день. Спасибо за ваш отзыв. Исторические факты были на всех этапах моего рассказа. Далее, формат онлайн-экскурсии подразумевает подачу информацию в лёгкой форме, поскольку зрителей несколько, и у каждого разный уровень подготовки и готовности воспринимать исторические факты. И самое главное, если на реальной экскурсии через вашу реакцию, вопросы и эмоции гид понимает ваш уровень знаний и заинтересованности, то в онлайн-режиме для этого есть чат. Вам всего лишь стоило написать туда конкретный вопрос, запрос с пожеланием углубиться в тему, и ваша просьба была бы удовлетворена. Вы, как мне кажется, этого не сделали. Хотя я всегда и всех прошу быть активными. Экскурсовод не видит вас по ту сторону экрана. Он не может предугадать ваши желания. Данное пожелание можно было также высказать в чате при бронировании. Это было бы правильно, и результат не заставил себя ждать. Хорошего дня и с наступающими праздниками.
Tatiana
20 дек 2020
Очень понравилась экскурсия. Наталья много знает по теме, интересно доносит материал. После онлайн-экскурсии хочется посмотреть в реальности
Елена
15 дек 2020
Мне очень понравилась экскурсия Наталии. Для меня это был идеальный баланс исторической информации и, так сказать, развлекательной. Я узнала много нового, и это было легко, в удовольствие. Экскурсия красочная, и сопровождается фото и видео шедевров эпохи возрождения, без чего наше удовольствие как туристов было бы неполное! Текст и видеоматериалы собраны очень продуманно, очень профессионально. Время пролетело незаметно, спасибо гиду, приду к ней еще обязательно!
Анастасия
6 дек 2020
Экскурсия отличная, информативная, увлекательная и запоминающаяся. Наталья, как всегда, располагает и растворяет в интересных повествованиях, как будто находишься на реальной экскурсии и не чувствуешь быстро уходящего времени, хочется продолжать и продолжать! Очень рекомендую все экскурсии Натальи!!!
Светлана
6 дек 2020
Под впечатлением от экскурсии второй день. Послевкусие прекрасное. Спасибо большое！Мы были в Ватикане пару лет назад, но кроме усталости мало что вспоминалось. Было желание увидеть все еще раз. Не спеша. С хорошем гидом. Мечта сбылась. Это наш первый опыт он-лайн экскурсии. И он прошел на “ура”, очень повезло. Полтора часа на одном дыхании. Благодарим！От всей души. Теперь мы с Вами, Наталья！🤗
Inara
5 дек 2020
Очень интересная и познавательная экскурсия с Натальей! Была в Ватикане в 2019 году, но видела только самое главное. Сегодня удалось посмотреть то, о существовании чего даже не подозревала. Обязательно вернусь в Ватикан погулять, уже понимая что и где искать и смотреть.
Лариса
11 ноя 2020
Спасибо! было интересно и познавательно. Если соберемся в поездку (очень хочется)- уже легче ориентироваться Но хотелось бы услышать подробнее как Ватикан достиг своего могущества. Или я что-то прослушала? Обязательно "поедем" с вами в какую нибудь еще поездку on-line. Спасибо!
Светлана
1 ноя 2020
Спасибо Наталии! Потрясающая экскурсия! Выше всяких похвал! Почему же Я так долго на нее собиралась, не понимаю.
Жанна
30 окт 2020
Шикарная экскурсия! Отличная подача, много интересных фактов и подсказок. 1, 5 часа пролетели как миг. Наталия, благодарю Вас и надеюсь на скорейшую экскурсию в Риме.
Анастасия
23 окт 2020
Великолепная экскурсия. Живо, с лайфхаками для будущих путешествий)) Рекомендую, очень! И жду открытие границ, чтобы погулять с Натальей по Риму)
Ирина
17 окт 2020
Интересная экскурсия с полезными лайфхаками для посещения Ватикана. Наталия, прекрасный рассказчик.
Nadja
16 окт 2020
Замечательная экскурсия, которая прекрасно готовит к тому, чтобы посмотреть замечательные места лично. Очень компетентный гид, который любит и интересуется тем, о чем он рассказывает. Спасибо!