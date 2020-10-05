11 отзывов оставили туристы

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Онлайн-прогулка по Риму: классика Вечного города

Влюбиться в столицу Италии и услышать любопытные истории главных памятников

5
11 отзывов
Наталия
Наталия – Гид из Рима
Тысячи тысяч сюжетов витают в Вечном городе — почувствовать это можно даже виртуально! Снимая для вас любимый Рим, я расскажу об античном Пантеоне и барочной площади Навона, напомню великие имена и проведу вас по атмосферным нетуристическим улочкам.

Вы перенесетесь на Испанскую лестницу, полюбуетесь фонтаном Треви и узнаете о вкусных местах и жизни Рима.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🧑‍💻Онлайн
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🔭Обзорная
  • Вебинар
  • 🖥Познавай – не выходя из дома
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Группа не более 99 человек

  • €7 за человека

    Онлайн-экскурсия
Онлайн-прогулка по Риму: классика Вечного города
Онлайн-прогулка по Риму: классика Вечного города

Что вы увидите и узнаете

Самые известные места в сердце Рима
Давайте прикоснемся к ярким эпизодам из биографии важных памятников в центре Рима! Я открою их исторические факты, обращу внимание на детали фасадов, которые легко пропустить без гида, и расскажу о выдающихся людях, связанных с Римом. Словно ожившие открытки, перед вами предстанут:

  • Площадь Испании. Как с ней связаны французы, чем прославилась Испанская лестница и как появился симпатичный фонтан ⛲ в форме лодочки;
  • Фонтан Треви. Вы полюбуетесь роскошным сооружением с лучших ракурсов, а я раскрою пару его секретов;
  • Пантеон — древний античный храм всех богов. Зачем в куполе сделали отверстие и какая церемония здесь проходит;
  • Площадь Навона. Конечно, вы сразу обратите внимание на ее барочные фонтаны. Узнаете об их символизме, а также о двух гениях-соперниках — Бернини и Борромини.

Уголки, скрытые от глаз туристов
В двух шагах от главных достопримечательностей 🏛️ я покажу вам типично римские улочки с домами, увитыми плющом. Так, мы пройдем по виа Маргутта, на которой жили Федерико Феллини, Джанни Родари и Пабло Пикассо, и найдем необычный фонтан художников. «Поговорим» со статуей, вспомним Караваджо и Гоголя. А еще по пути я посоветую вам любимые кафе итальянской кухни 🥧.

Как проходит онлайн-экскурсия

  • Это живая онлайн-экскурсия, а не видеозапись. Гид в реальном времени гуляет по Риму. Вы можете лежать на диване, пить чай или вино 🍷 и даже заниматься домашними делами😃
  • Встреча проходит в бесплатной программе Zoom. Это очень просто, можно участвовать с компьютера, телефона или планшета.
  • Время начала экскурсии 🧭 указано по Москве. Ссылка на заказ будет доступна в билете после оплаты. Также за 1 час до начала экскурсии мы пришлем вам напоминание на почту.
  • После экскурсии мы отправим вам дополнительные материалы, чтобы вы могли погрузиться в тему: список «что почитать и посмотреть» о Риме

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Скидка 15% на любую экскурсию ⛳ гида

Кроме того, вы получите разовую скидку 15% на любую мою оффлайн-экскурсию (действует бессрочно). Жду вас в Вечном городе!

Начало и место завершения
🚩 у экрана :) в программе Zoom
Онлайн-прогулка по Риму: классика Вечного города
Онлайн-прогулка по Риму: классика Вечного города
Онлайн-прогулка по Риму: классика Вечного города
Онлайн-прогулка по Риму: классика Вечного города
Онлайн-прогулка по Риму: классика Вечного города
Онлайн-прогулка по Риму: классика Вечного города
Онлайн-прогулка по Риму: классика Вечного города
Онлайн-прогулка по Риму: классика Вечного города

Выберите дату начала онлайн-встречи

  • Это групповая онлайн-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 99 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопрос до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Наталия
Наталия
Buongiorno из Вечного города! Как охватить почти 3000 лет истории и не пропустить самое важное? Как почувствовать атмосферу города? Я составляю индивидуальные маршруты прогулок по Риму, показываю вам самые прекрасные дворцы, великолепные фонтаны, говорящие статуи, настоящие римские улочки, секретные дворики, не забывая рассказывать не только об исторических местах, но и о легендах, связанных с ними. Всегда с улыбкой и хорошим настроением, мы отправляемся открывать для себя Рим!
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

11 отзывов оставили туристы

5 октября 2020
Экскурсия в исполнении этого гида просто прекрасна! Огромное спасибо Мастеру своего дела и Трипстеру ! Дорожите такими кадрами :), они на вес золота! :)
Анастасия
5 октября 2020
Наталья чудесный рассказчик, общительный и располагающий человек! Экскурсия, как всегда, безупречна. Получили много интересной и познавательной информации. Надеемся, на новые встречи! Спасибо большое, Наталья!
5 октября 2020
Очень интересная экскурсия! Маршрут составлен идеально – центральные достопримечательности, восхитительные соборы, впечатляющие фонтаны, «говорящие» статуи. Отдельное спасибо за Виа Маргутта, запомнившуюся по «Римским каникулам». Наталия - потрясающий гид, ее рассказ увлекает и погружает в атмосферу Рима, время пролетает незаметно. Искренне рекомендую эту экскурсию всем желающим больше узнать о Риме и увидеть его классику.
5 октября 2020
В условиях карантина так приятно увидеть знакомые места и помечтать снова туда попасть
4 октября 2020
Не устаю повторять, Наталия одна из лучших на трипстере! Эрудированная, логичная, обаятельная, умеющая заинтересовать! Ну и еще бонус от Натальи- вкладывает максимум стараний! Ее экскурсии выше всех похвал😊😊😊😊 с нетерпением жду чего то новенького 😉
10 сентября 2020
Очень интересно, познавательно! Чувствовалась полная отдача гида, и ее удовольствие от самой прогулки и города. Даже немного задержались по сравнению с изначальным планом, хотелось побольше увидеть и показать. Очень довольна! Одна из лучших экскурсий здесь:)
Янина
6 сентября 2020
Большое спасибо! Думала, что просто буду наслаждаться любимыми видами Рима, ведь в программе экскурсии были популярные достопримечательности, которые когда-то посчастливилось увидеть своими глазами. Но гиду удалось приятно удивить и поразить! Буквально через пять минут пришлось схватиться за фотоаппарат, как на живой экскурсии, чтобы сделать "фото для памяти": вдруг когда-нибудь снова можно будет свободно путешествовать, а "секретные" места, которые показала гид, в обычных путеводителях не найдешь. Скрин экрана, конечно, качественнее, но тогда обязательно что-то упускаешь в рассказе, а он был слишком увлекательным ) Спасибо за знакомство с новыми интересными местами! С нетерпением ждем следующую прогулку через неделю, обязательно запишу родителей на все экскурсии Наталии. Рим прекрасен даже в онлайн формате, а живой рассказ гида помогает ощутить себя путешественником на улицах вечного города. Огромное спасибо передаю от лица всех "экскурсантов": входил со своей страницы сын Михаил, пригласив к экрану меня и бабушку.
6 сентября 2020
Великолепная экскурсия. В Риме уже были и ходили по этим местам, но всё равно почерпнули много нового. Великолепный экскурсовод, всем рекомендую.
6 сентября 2020
Очень интересная экскурсия. Наташа замечательный и очень квалифицированный гид Она так увлеченно и со знанием дела ведет экскурсию, что время пролетело незаметно, а ее хотелось слушать еще и еще.
5 сентября 2020
Очень интересная экскурсия, все очень понравилось, познавательно. Мы были в прошлом году в Риме, было интересно пройти по тем же местам и по местам где не прошли сами и услышать обо всем. Всем рекомендую.
5 сентября 2020
Чудесная экскурсия, замечательный рассказ и красивые виды. Был в Риме не один раз, но Наталия смогла ещё раз очаровать городом и показать новое для меня. Очень доброжелательный стиль экскурсии, интересная и познавательная информация. Отдельная благодарность за посещение виа Маргутта.

Наталия проводит ещё 4 экскурсии

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