11 отзывов оставили туристы

Что вы увидите и узнаете

Самые известные места в сердце Рима

Давайте прикоснемся к ярким эпизодам из биографии важных памятников в центре Рима! Я открою их исторические факты, обращу внимание на детали фасадов, которые легко пропустить без гида, и расскажу о выдающихся людях, связанных с Римом. Словно ожившие открытки, перед вами предстанут:

Площадь Испании . Как с ней связаны французы, чем прославилась Испанская лестница и как появился симпатичный фонтан ⛲ в форме лодочки;

. Как с ней связаны французы, чем прославилась Испанская лестница и как появился симпатичный фонтан ⛲ в форме лодочки; Фонтан Треви . Вы полюбуетесь роскошным сооружением с лучших ракурсов, а я раскрою пару его секретов;

. Вы полюбуетесь роскошным сооружением с лучших ракурсов, а я раскрою пару его секретов; Пантеон — древний античный храм всех богов. Зачем в куполе сделали отверстие и какая церемония здесь проходит;

— древний античный храм всех богов. Зачем в куполе сделали отверстие и какая церемония здесь проходит; Площадь Навона. Конечно, вы сразу обратите внимание на ее барочные фонтаны. Узнаете об их символизме, а также о двух гениях-соперниках — Бернини и Борромини.

Уголки, скрытые от глаз туристов

В двух шагах от главных достопримечательностей 🏛️ я покажу вам типично римские улочки с домами, увитыми плющом. Так, мы пройдем по виа Маргутта, на которой жили Федерико Феллини, Джанни Родари и Пабло Пикассо, и найдем необычный фонтан художников. «Поговорим» со статуей, вспомним Караваджо и Гоголя. А еще по пути я посоветую вам любимые кафе итальянской кухни 🥧.

Как проходит онлайн-экскурсия

Это живая онлайн-экскурсия, а не видеозапись. Гид в реальном времени гуляет по Риму. Вы можете лежать на диване, пить чай или вино 🍷 и даже заниматься домашними делами😃

Встреча проходит в бесплатной программе Zoom. Это очень просто, можно участвовать с компьютера, телефона или планшета.

Время начала экскурсии 🧭 указано по Москве. Ссылка на заказ будет доступна в билете после оплаты. Также за 1 час до начала экскурсии мы пришлем вам напоминание на почту.

После экскурсии мы отправим вам дополнительные материалы, чтобы вы могли погрузиться в тему: список «что почитать и посмотреть» о Риме

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Кроме того, вы получите разовую скидку 15% на любую мою оффлайн-экскурсию (действует бессрочно). Жду вас в Вечном городе!