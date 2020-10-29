15 отзывов оставили туристы

Колизей, форум Траяна и театр Марцелла (папу Колизея!). Мы перенесемся в Древний Рим: поговорим об истоках Вечного города, вспомним гладиаторов и императоров, «восстановим» руины Рима с помощью иллюстраций.
Площадь Венеции, монумент Витториано и Капитолийский холм. Что Муссолини сделал для облика Рима и откуда он выступал. Зачем построили мраморный Алтарь Отечества и как его называют. Как выглядит творение Микеланджело-архитектора и о чем говорят памятники на холме.
Еврейское гетто — самобытный нетуристический район. Я расскажу о печальных страницах в истории 📖 Рима 20 века. Покажу античный портик Октавии, Синагогу и любопытный фонтан ⛲ Черепах. А еще здесь мы затронем тему римской кухни 🥧.
Площадь Торре-Арджентина, где убили Цезаря. Сегодня это место облюбовали котики, жители приюта. Отсюда мы отправимся на улицу Джулия, увитую зеленью.
Остров Тиберина и район Трастевере. На мосту через Тибр вы увидите купол собора Св. Петра и узнаете, как Рим спасался от наводнений. Закончится наша онлайн-прогулка в Трастевере, который так любят римляне — на площади со средневековыми домами.
Как проходит онлайн-экскурсия
Это живая онлайн-экскурсия, а не видеозапись. Гид в реальном времени гуляет по Риму. Вы можете лежать на диване, пить чай или вино 🍷 и даже заниматься домашними делами😃
Встреча проходит в бесплатной программе Zoom. Это очень просто, можно участвовать с компьютера, телефона или планшета.
Время начала экскурсии 🧭 указано по Москве. Ссылка на заказ будет доступна в билете после оплаты. Также за 1 час до начала экскурсии мы пришлем вам напоминание на почту.
После экскурсии мы отправим вам дополнительные материалы, чтобы вы могли погрузиться в тему: список книг, фильмов и видео о Риме
Кроме того, вы получите разовую скидку 15% на любую мою оффлайн-экскурсию (действует бессрочно). Встретимся на улочках Рима!
Начало и место завершения
🚩 у экрана :) в программе Zoom
Выберите дату начала онлайн-встречи
Это групповая онлайн-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 99 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Вы можете задать гиду вопрос до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Наталия
Buongiorno из Вечного города! Как охватить почти 3000 лет истории и не пропустить самое важное? Как почувствовать атмосферу города? Я составляю индивидуальные маршруты прогулок по Риму, показываю вам самые прекрасные дворцы, великолепные фонтаны, говорящие статуи, настоящие римские улочки, секретные дворики, не забывая рассказывать не только об исторических местах, но и о легендах, связанных с ними. Всегда с улыбкой и хорошим настроением, мы отправляемся открывать для себя Рим!
Это уже вторая экскурсия Натальи по Риму на которой я побывала и могу сказать что обе сделаны на высоком уровне. Эта прогулка охватывает античную часть Рима и здесь хочется особенно поблагодарить Наталью за дополнительные иллюстрации показывающие изначальный облик сооружений. Многие представления меняются когда видишь все это своими глазами! Искренне рекомендую эту прогулку всем интересующимся Римом, античностью и историей в целом.
Ольга
25 октября 2020
Нам с дочкой очень понравилась экскурсия. С огромным удовольствием вновь прошлась по улочкам Рима. Наталия понравилась как гид, спасибо ей большое за интересную экскурсию. 2 часа пролетели незаметно.
Мария
25 октября 2020
Прекрасная экскурсия! Интересно и познавательно!!!! Хочу в Рим))))
ALEXANDR
24 октября 2020
Экскурсия по Риму с Наталией - это очередное незабываемое увлекательное путешествие в историческое и культурное прошлое этого древнего города. В течение 2. 5 часов Наталия держит все внимание путешественников интересными фактами, историями и прекрасными видами. Оказывается сколько удивительного и таинственного кроется и в небольших деталях, на которые не всегда обращаешь внимание, Восхищен высокой эрудицией Наталии, ее работоспособностью и любовью к профессии
Виктор
24 октября 2020
И снова Рим, и снова много нового. Был несколько раз, а Наталья опять открыла то, что не видел. Очень хороший рассказ и очень много информации. И красиво же!!!
Лариса
18 сентября 2020
Я покупала экскурсию для своей коллеги. Ей очень понравилось. Она была очень давно в Италии и уже все забылось. А ощущение переноса в "Вечный город " состоялось. Она сказала, чем больше людей присоединялось, ей казалось она глубже чувствовала атмосферу нахождения на месте. Прямо эффект группы синергетический был. Познавательно и интересно. Лично от меня тоже большое спасибо. Наталия и мне уделила много внимания при заказе, мы много обсуждали про Италию, у меня с этой страной есть сложности (бытовые конечно, не культурные). Но дружелюбие и открытость гида очень подкупает и хочется еще раз подумать, может пойти лучше на экскурсию он лайн с Наташей ? Одно удовольствие от архитектуры и никаких бытовых неудобств)) Спасибо еще раз.
Янина
16 сентября 2020
Экскурсия прошла замечательно: интересно и познавательно ) А если серьезно, то спасибо гиду, который наряду с известными достопримечательностями успевает показать и те места, которые обычно не попадаются на глаза туристам. Увидели много нового, несмотря на то, что ходили когда-то по этим местам. Возможность сопоставить "руины" и картины реконструкций исторических зданий делает экскурсию особенно увлекательной, позволяет погрузиться в историю. Два час а пролетели абсолютно незаметно, спасибо)
Анастасия
14 сентября 2020
Спасибо большое за чудесную прогулку по Риму, получили огромное удовольствие от маршрута, информации, интересного рассказа Наталии. Прогулка захватила достаточно продолжительный маршрут. Наталия увлечена своим делом и щедро делится с нами интересным материалом! Надеемся это не последняя встреча в Риме!
Татьяна
21 июля 2020
Прогулка по Риму была увлекательной, наполненной интересной информацией и эмоциями гида. Очень впечатлила информация о Еврейском гетто и "золотых" табличках о погибших в годы войны. Спасибо!
Мария
1 июля 2020
Великолепная экскурсия. В Риме уже была и ходила по этим местам с другим экскурсоводом в доковидовские времена, но всё равно почерпнула много нового. Великолепный экскурсовод, всем рекомендую.
Наталья
29 июня 2020
Очень насыщенная экскурсия в реальном времени. Обновляет знания и впечатления от Рима. Спасибо
Елена
29 июня 2020
Надеюсь, что гид иногда анализирует свои экскурсии и что-то совершенствует. Рим все-таки обязывает... Не правда ли?!
Elena
29 июня 2020
Наталья - замечательная рассказчица. Мне более всего импонировала ее открытость и даже смелость в освещении исторических устоявшихся догм, и особенно вклада генерала Муссолини в реставрацию и сохранение важных акцентов в архитектуре и истории Италии в целом. Натальин живой и незаангажированный подход не только не нагружал, а скорее давал время для собственных сравнений и мыслей. Спасибо за Ваше умениe концентрироваться на самом важном, Наталья!!!
Svetlana
28 июня 2020
Очень крутая и содержательная экскурсия! Увидели много объектов, гид Наталия замечательный рассказчик. Хотя я ранее и бывала в Риме, узнала для себя много нового, посетила римские уголки, в которых еще не бывала. Огромное ей спасибо за возможность виртуально пройтись по римским улочкам, по ощущениям, будто сама там побывала) Рекомендую эту экскурсию и гида! А так же очень хочется побывать еще на какой-нибудь онлайн прогулке по Риму.
Виктория
25 июня 2020
Прекрасная прогулка по знакомым местам! Огромное спасибо Наталии - замечательному рассказчику, отлично владеющему материалом. Несмотря на то, что прогулка растянулась более, чем на 2 часа, с удовольствием слушала бы ещё столько же! Рекомендую.