15 отзывов оставили туристы

Я покупала экскурсию для своей коллеги. Ей очень понравилось. Она была очень давно в Италии и уже все забылось. А ощущение переноса в "Вечный город " состоялось. Она сказала, чем больше людей присоединялось, ей казалось она глубже чувствовала атмосферу нахождения на месте. Прямо эффект группы синергетический был. Познавательно и интересно. Лично от меня тоже большое спасибо. Наталия и мне уделила много внимания при заказе, мы много обсуждали про Италию, у меня с этой страной есть сложности (бытовые конечно, не культурные). Но дружелюбие и открытость гида очень подкупает и хочется еще раз подумать, может пойти лучше на экскурсию он лайн с Наташей ? Одно удовольствие от архитектуры и никаких бытовых неудобств)) Спасибо еще раз.