7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Италия
  2. Рим
  3. Экскурсии

Онлайн-прогулка по Риму: от Колизея до Трастевере

Увлекательная история и живописные улочки Вечного города в режиме реального времени

Наталия
Задать вопрос
Наталия – ваш гид
Каждый кадр — открытка, за каждым поворотом — шепот тысячелетий.

Такой будет наша виртуальная прогулка 👣 по Риму.

Вы увидите Колизей и руины Форумов, площади Венеции и Торре-Арджентина, нетуристические районы еврейского гетто и Трастевере.

За 1,5 часа вы посмотрите на Рим древний, средневековый, барочный и современный, полюбуетесь его видами и ощутите атмосферу!

7 за человека

У этой экскурсии7 отзывов
4.43
Онлайн-прогулка по Риму: от Колизея до Трастевере
Онлайн-прогулка по Риму: от Колизея до Трастевере

Что вы увидите и узнаете

  • Колизей, форум Траяна и театр Марцелла (папу Колизея!). Мы перенесемся в Древний Рим: поговорим об истоках Вечного города, вспомним гладиаторов и императоров, «восстановим» руины Рима с помощью иллюстраций.
  • Площадь Венеции, монумент Витториано и Капитолийский холм. Что Муссолини сделал для облика Рима и откуда он выступал. Зачем построили мраморный Алтарь Отечества и как его называют. Как выглядит творение Микеланджело-архитектора и о чем говорят памятники на холме.
  • Еврейское гетто — самобытный нетуристический район. Я расскажу о печальных страницах в истории Рима 20 века. Покажу античный портик Октавии, Синагогу и любопытный фонтан Черепах. А еще здесь мы затронем тему римской кухни.
  • Площадь Торре-Арджентина, где убили Цезаря. Сегодня это место облюбовали котики, жители приюта. Отсюда мы отправимся на улицу Джулия, увитую зеленью.
  • Остров Тиберина и район Трастевере. На мосту через Тибр вы увидите купол собора Св. Петра и узнаете, как Рим спасался от наводнений. Закончится наша онлайн-прогулка в Трастевере, который так любят римляне — на площади со средневековыми домами.

Как проходит онлайн-экскурсия

  • Это живая онлайн-экскурсия, а не видеозапись. Гид в реальном времени гуляет по Риму. Вы можете лежать на диване, пить чай или вино и даже заниматься домашними делами:)
  • Встреча проходит в бесплатной программе Zoom. Это очень просто, можно участвовать с компьютера, телефона или планшета.
  • Время начала экскурсии указано по Москве. Ссылка на заказ будет доступна в билете после оплаты. Также за 1 час до начала экскурсии мы пришлем вам напоминание на почту.
  • После экскурсии мы отправим вам дополнительные материалы, чтобы вы могли погрузиться в тему: список книг, фильмов и видео о Риме

Другие мои онлайн-экскурсии в Риме

Онлайн-экскурсия «Ватикан — самая загадочная страна в мире»

Скидка 15% на любую экскурсию гида

Кроме того, вы получите разовую скидку 15% на любую мою оффлайн-экскурсию (действует бессрочно). Встретимся на улочках Рима!

Онлайн-прогулка по Риму: от Колизея до Трастевере
Онлайн-прогулка по Риму: от Колизея до Трастевере
Онлайн-прогулка по Риму: от Колизея до Трастевере
Онлайн-прогулка по Риму: от Колизея до Трастевере
Онлайн-прогулка по Риму: от Колизея до Трастевере
Онлайн-прогулка по Риму: от Колизея до Трастевере
Онлайн-прогулка по Риму: от Колизея до Трастевере
Онлайн-прогулка по Риму: от Колизея до Трастевере
Онлайн-прогулка по Риму: от Колизея до Трастевере
Онлайн-прогулка по Риму: от Колизея до Трастевере
Онлайн-прогулка по Риму: от Колизея до Трастевере
Онлайн-прогулка по Риму: от Колизея до Трастевере
Онлайн-прогулка по Риму: от Колизея до Трастевере

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 99 человек.
  • Местов встречи для начала тура у экрана :) в программе Zoom.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Наталия
Наталия
Buongiorno из Вечного города! Как охватить почти 3000 лет истории и не пропустить самое важное? Как почувствовать атмосферу города? Я составляю индивидуальные маршруты прогулок по Риму, показываю вам самые прекрасные дворцы, великолепные фонтаны, говорящие статуи, настоящие римские улочки, секретные дворики, не забывая рассказывать не только об исторических местах, но и о легендах, связанных с ними. Всегда с улыбкой и хорошим настроением, мы отправляемся открывать для себя Рим!
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

21 июля 2020
Прогулка по Риму была увлекательной, наполненной интересной информацией и эмоциями гида. Очень впечатлила информация о Еврейском гетто и "золотых" табличках о погибших в годы войны. Спасибо!
1 июля 2020
Великолепная экскурсия. В Риме уже была и ходила по этим местам с другим экскурсоводом в доковидовские времена, но всё равно почерпнула много нового. Великолепный экскурсовод, всем рекомендую.
Наталья
29 июня 2020
Очень насыщенная экскурсия в реальном времени. Обновляет знания и впечатления от Рима. Спасибо
29 июня 2020
Надеюсь, что гид иногда анализирует свои экскурсии и что-то совершенствует. Рим все-таки обязывает... Не правда ли?!
29 июня 2020
Наталья - замечательная рассказчица. Мне более всего импонировала ее открытость и даже смелость в освещении исторических устоявшихся догм, и особенно вклада генерала Муссолини в реставрацию и сохранение важных акцентов в архитектуре и истории Италии в целом. Натальин живой и незаангажированный подход не только не нагружал, а скорее давал время для собственных сравнений и мыслей. Спасибо за Ваше умениe концентрироваться на самом важном, Наталья!!!
Svetlana
28 июня 2020
Очень крутая и содержательная экскурсия! Увидели много объектов, гид Наталия замечательный рассказчик. Хотя я ранее и бывала в Риме, узнала для себя много нового, посетила римские уголки, в которых еще не бывала. Огромное ей спасибо за возможность виртуально пройтись по римским улочкам, по ощущениям, будто сама там побывала) Рекомендую эту экскурсию и гида! А так же очень хочется побывать еще на какой-нибудь онлайн прогулке по Риму.
25 июня 2020
Прекрасная прогулка по знакомым местам! Огромное спасибо Наталии - замечательному рассказчику, отлично владеющему материалом. Несмотря на то, что прогулка растянулась более, чем на 2 часа, с удовольствием слушала бы ещё столько же! Рекомендую.

Обзорные экскурсии в Риме

Рим — любовь с первого взглядаРим — любовь с первого взглядаРим — любовь с первого взгляда
70 за экскурсию
2 часа
4 отзыва
Главные достопримечательности, тайные уголки и местные деликатесы на дружеской обзорной экскурсии
Приглашаю прожить вместе один итальянский день! Вы раскроете секреты Вечного города и полюбуетесь его живописными улицами, древними площадями и роскошными фонтанами. А заглянув на рынок, увидите римскую жизнь изнутри.
Нескучная классика Рима в мини-группеНескучная классика Рима в мини-группеНескучная классика Рима в мини-группе
30 за человека
3.5 часа
1 отзыв
Главные достопримечательности и секретные уголки итальянской столицы на дружеской экскурсии
Вы увидите все «открыточные» места Рима: Колизей, фонтан Треви, Испанскую лестницу и Пантеон. Впечатлитесь красотой старинных храмов, элегантных площадей и живописных улочек. А еще раскроете секреты местных жителей, отведаете лучшее мороженое в городе и узнаете, каково это — быть римлянином!
Ежедневная прогулка по РимуЕжедневная прогулка по РимуЕжедневная прогулка по Риму
20 за человека
2 часа
299 отзывов
Узнать и полюбить город за 2 часа
Во время экскурсии по Вечному городу вы погрузитесь в «живой» Рим и познакомитесь с его историей, легендами, главными достопримечательностями и нетуристическими уголками, гуляя по непроторенным дорожкам. Вы посмотрите на многовековой Рим глазами местного жителя, увидите в нём гармонию разных эпох и современных реалий, быстро сориентируетесь в городе и почерпнёте главные лайфхаки: где попробовать лучшую кухню, почему здесь можно не тратиться на питьевую воду и куда обязательно надо попасть.
Душевная обзорная прогулка по РимуДушевная обзорная прогулка по РимуДушевная обзорная прогулка по Риму
От 80 за экскурсию
3.5 часа
117 отзывов
Познакомиться с городом в темпе «piano-piano», не теряясь в обилии его достопримечательностей
Эта экскурсия — ёмкий и неформальный путеводитель для тех, кто впервые в Риме. Я покажу must-see места и секретные панорамные точки, сопровождая исторические справки древними легендами. А еще расскажу, куда идти за настоящей римской атмосферой, типичной кухней, лучшим джелато и отличным аперитивом.
Привет, Рим!Привет, Рим!Привет, Рим!
130 за экскурсию
4 часа
114 отзывов
Главные достопримечательности и увлекательные истории о нравах местных жителей на обзорной экскурсии
Вы увидите культовые места «вечного города»: Колизей, Капитолийский холм, Пантеон, фонтан Треви, площадь Испании. Узнаете римские тайны, попробуете вкуснейшее мороженое и услышите легкий непринужденный рассказ об архитектуре, искусстве и великолепной кухне итальянской столицы. Рим удивит, вдохновит и заставит полюбить себя навсегда!
Античное сердце РимаАнтичное сердце РимаАнтичное сердце Рима
130 за экскурсию
2 часа
35 отзывов
Понять, почему все дороги по-прежнему ведут сюда
Вы окажетесь лицом к лицу с городом императоров и гладиаторов, меккой для паломнических «полков» и артистов разного толка. Фрагменты римской истории из рассказов о традициях боёв в Колизее, любовных похождениях, династических браках по расчету, местных суевериях и прозвищах сложатся в картину живого Вечного города, который был и остаётся центром притяжения для людей со всего света. Как ему это удаётся? Вы взглянете на Рим пристально, и тайна его очарования проступит сквозь архитектурные черты, как чернила на древних рукописях.

Выбирайте и другие экскурсии в Риме