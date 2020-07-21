7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Очень крутая и содержательная экскурсия! Увидели много объектов, гид Наталия замечательный рассказчик. Хотя я ранее и бывала в Риме, узнала для себя много нового, посетила римские уголки, в которых еще не бывала. Огромное ей спасибо за возможность виртуально пройтись по римским улочкам, по ощущениям, будто сама там побывала) Рекомендую эту экскурсию и гида! А так же очень хочется побывать еще на какой-нибудь онлайн прогулке по Риму.