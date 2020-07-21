7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Античное сердце Рима
Понять, почему все дороги по-прежнему ведут сюда
Вы окажетесь лицом к лицу с городом императоров и гладиаторов, меккой для паломнических «полков» и артистов разного толка. Фрагменты римской истории из рассказов о традициях боёв в Колизее, любовных похождениях, династических браках по расчету, местных суевериях и прозвищах сложатся в картину живого Вечного города, который был и остаётся центром притяжения для людей со всего света. Как ему это удаётся? Вы взглянете на Рим пристально, и тайна его очарования проступит сквозь архитектурные черты, как чернила на древних рукописях.