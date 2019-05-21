9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Eataly расположился в здании бывшего терминала для поездов из аэропорта, построенного к Кубку мира 1990 года. По причине падения пассажирского потока в качестве терминала это здание использовалось недолго, после чего оно было переделано в невероятный магазин «Eataly».
Если вы зайдете в Eataly, то 99% того, что вы там увидите, вы не найдете ни в одном другом супермаркете. Компания подписывает с производителями эксклюзивные контракты, поэтому то, что продается в Eataly, продается только в Eataly и больше нигде.
Программа
Я рассажу чем отличается панино от пьядины, как отжимают оливковое масло, как сделать настоящий лимончелло. Мы поговорим про сыры, колбасы, домашнюю натуральную косметику. И, разумеется, я расскажу об основных блюдах римской и региональной кухни и о самых популярных ингредиентах.
Любители пива смогут увидеть 150 бутылок пива со всего мира и даже продегустировать продукцию римской пивоварни.
После экскурсии вы можете остаться и перекусить здесь же в одном из многочисленных ресторанов, баров и кондитерских.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Я родилась в Москве и больше 14 лет живу в Риме. За это время мне удалось узнать город в мельчайших деталях и полюбить его. Будучи психологом по образованию и сомелье и кулинаром по призванию, я люблю поделиться секретами, легендами, рецептами и прочими интересными туристам мелочами.
Еще раз спасибо, Анастасия, за великолепно проведенные два с половиной часа в день отлета. Анастасия очень приятный и очень знающий человек. Всем рекомендую.
Екатерина
15 апреля 2019
Огромный магазин! Огромное количество продуктов со всех регионов Италии! Там можно ходить целый день, главное, что можно там же и перекусить из того, что продают - тебе сразу и приготовят. Сюда можно будет приходить и в следующие поездки или советовать тем, ко будет посещать Рим. Восприятие страны через продукты- очень интересно.
Роман
5 апреля 2018
В наш день каникул в Риме, насмотревшись на основные достопримечательности мы решили попробовать "что-то необычное". И программа "Основы итальянской кухни" - по содержанию, атмосфере, вкусу, энергетике -это нечто! Название экскурсии не создаёт больших ожиданий и тем приятнее день открытий, который мы провели в Eataly с Анастасией. Витрины, прилавки прямо-таки оживали - ведь за каждым продуктом труд итальянцев, особые способы употребления продуктов, разные вкусности! Отдельно нужно отметить что из Eataly голодным не уйдёшь. На каждом шагу добрые итальянцы предлагают попробовать их продукцию, что стало "спортом" для нашей дочки - везде успеть :) Дар Анастасии как рассказчика трудно переоценить! Очень рекомендуем всем записаться на эту экскурсии и со знанием дела, "подкованными" так сказать остаться в Eataly и закупиться эксклюзивными (не значит дорогими) продуктами для дома и для подарков. Представляете - экскурсия у нас началась в 10, а вернулись мы домой довольные и с улыбками на лицах только в пять вечера :)
Елена
22 февраля 2018
Анастасия отличный рассказчик и знаток истории и традиций итальянской кухни. Вместо заявленных полутора, мы провели с ней более вуз часов, которые пролетели незаметно. Узнала много нового и удивительного о сырах, колбасах, винах, специях... всего и не перечислишь. Получила немало интересных советов, чем ещё заняться в Риме. Огромное спасибо Анастасии.
Екатерина
31 января 2018
Мне очень понравилась экскурсия. Прекрасное изложение материала, внимание к деталям, развернутые ответы. От обилия материала мои мысли метались из стороны в сторону: спрашивала бессистемно и хаотично. Анастасия разложила все по полочкам, систематезировала, дала полезные советы. В незнакомой стране без гида не обойтись. От всей души советую обращаться к чудесной, умной Анастасии!
Лидия
3 января 2018
Экскурсия очень занимательная. Узнаешь новое об итальянских продуктах и кухне. Рассказ Анастасии очень живой, с юмором. Не просто интересный, а очень увлекательный! И познавательный, потому что кое-какие тонкостей о продуктах и их использовании нет даже в большом томе Костюкович "Еда - итальянское счасье". Увлеченность и позитив Анастасии покоряет с первых же слов. И кончено, нешаблонность этого небольшого экскурс в итальянскую повседневную жизнь не оставит равнодушным никого!
Катя
2 февраля 2017
Экскурсия Анастасии была удивительно интересной: она прекрасный рассказчик. В результате мы узнали не только о еде, что и было заявленной темой, но и об обычаях итальянцев, их национальном характере, быте и таких вещах, которые туристу за короткую поездку редко открываются. Спасибо большое!
Татьяна
30 ноября 2016
Сказать, что экскурсия понравилась - ничего не сказать. Сам по себе магазин - магазин и магазин, просто большой. А вот Анастасия - украшение моей поездки в Рим. Ее ироничные рассказы об истории и быте города просто бесподобны. Отдельное спасибо за байки, легенды и рецепты! Без колебаний рекомендую посетить Eataly именно с Анастасией, особенно если вы в Риме не впервые.
Наталья
11 ноября 2016
Замечательная экскурсия для тех кто в Риме впервые, и даже те, кто знаком с итальянской кухней, могут узнать много нового. Анастасия интересный рассказчик, охотно делится информацией. Я бы сама никогда не смогла разобраться в многообразии итальянских продуктов. В одном месте собрано много деликатесов и без помощи гида очень трудно приобрести то что нужно. Спасибо Анастасии за интересную и полезную экскурсию.
Профессиональные красочные фотографии вас на фоне самых красивых и романтических мест столицы
Я предлагаю вам не только личную фотосессию со мной, профессиональным фотографом, но и увлекательную прогулку по центру Рима. Мы пройдем самым красивым и романтическим местам Рима: по смотровым площадкам, фонтанам, площадям и дворикам. В силу освещения особенно рекомендую проводить фотосессию на рассвете или в послеобеденное время.
Фотопрогулка по одному из самых живописных уголков города, где живут коренные римляне
Если вы уже полюбовались историческим центром Рима, восхитились и сфотографировали Колизей и фонтан Треви и ищете для своего фотоальбома что-то необычное и непохожее на стандартные снимки, то эта прогулка — для вас!
Увидеть культовые памятники, продегустировать кофе и запечатлеть себя на фоне утреннего города
Эта прогулка поможет вам сориентироваться в Риме, увидеть его главные достопримечательности и пополнить семейный альбом яркими фотографиями. Мы пройдем от Колизея до площади Навона, поговорим о привычках местных жителей, взбодримся ароматным кофе и, конечно, устроим атмосферную фотосессию на фоне утреннего Рима.
Самый живописный квартал старого города по другую сторону Тибра
Если перед вами кипящая за окнами жизнь римлян, запах домашней пиццы, белье на веревках, переброшенных от одного окна к другому, узкие, извилистые и неровные улочки и удивительные римские церкви — добро пожаловать в Трастевере!
Окунитесь в атмосферу жизни Рима, ужиная в любимых ресторанах местных жителей, посещая те же пекарни и продуктовые лавки, куда привередливые римляне ходят за бискотти и пармеджано. Раскройте мир итальянских вин с их историей, тонкостями дегустации и сочетаний с блюдами. Прогуляйтесь по древним улицам Рима, открывая их истории и пробуя национальную еду в самых вкусных местах обожаемого римлянами района Трастевере. Почувствуйте себя настоящими итальянцами – веселыми, беззаботными и бесконечно счастливыми, мамма миа санто чиело, еще один день прожит не зря!
Познакомиться с миром итальянских вин в семейном хозяйстве и провести время в теплой компании
Вы отправитесь на винодельню неподалеку от Рима, где уже шесть поколений производят качественное красное, белое, игристое и десертное вино. Гостеприимные хозяева покажут свои владения, расскажут о семейных традициях, объяснят тонкости винного производства и проведут в старинный погреб. А затем пригласят на дегустацию и обед с блюдами из фермерских продуктов.
Приобщиться к местной культуре питания в семейных тратториях и легендарных кафе и исследовать город
Мы прогуляемся по историческому центру и поговорим об истории города, его традициях и героях. Я покажу главные памятники Вечного Города, его секретные уголки и лучшие заведения. Узкие улочки старинных кварталов выведут нас к семейным тавернам, уютным кафе и барам, где вы узнаете, что ели раньше и что едят теперь римляне.
Вкусная экскурсия для гурманов, фотографов и сладкоежек
Вы посетите прекрасный пригород Рима с живописными панорамами, уютными средневековыми городками, традиционными яствами, земляничными ликерами и добродушными жителями. Эта экскурсия для тех, кто хочет погрузиться в уют и расслабленность настоящей Италии. Приготовьтесь оценить настоящую Романскую кухню, которой славится наш край и которую так сложно отыскать на проторенных туристических тропах. Это неспешная поездка для души и тела!
История римской кухни, устрицы, трюфель, паштет и сыр — на прогулке для настоящих гурманов!
Пицца, паста, мороженное, кофе, тирамису — этими типично итальянскими «вкусностями» можно наслаждаться вновь и вновь. Но я предлагаю отказаться от стереотипов традиционного туристического меню. Мы не будем искать лучшую пиццерию, кафе-мороженое или бар с самым вкусным в Риме кофе — давайте отправимся на необычную прогулку для настоящих гурманов!
Раскрыть секреты соусов, нарезать 5 разных видов пасты и сделать лучшее мороженое в мире
Предлагаем вам примерить роль повара итальянского ресторана: во время мастер-класса вы приготовите домашнюю пасту из лучших продуктов. Узнаете об особенностях этого блюда в регионах Италии и разберетесь в тонкостях рецепта. А еще попробуете себя в роли джелатерье и приготовите вкуснейший замороженный десерт!