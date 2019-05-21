9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Мы посетим магазин под названием «Eataly», в котором представлено огромное разнообразие продукции производителей со всей Италии. Я расскажу об итальянской гастрономии и помогу вам выбрать самые лучшие продукты. Вас ждут 3 этажа настоящего рая для кулинаров и гурманов.

Eataly

Eataly расположился в здании бывшего терминала для поездов из аэропорта, построенного к Кубку мира 1990 года. По причине падения пассажирского потока в качестве терминала это здание использовалось недолго, после чего оно было переделано в невероятный магазин «Eataly».

Если вы зайдете в Eataly, то 99% того, что вы там увидите, вы не найдете ни в одном другом супермаркете. Компания подписывает с производителями эксклюзивные контракты, поэтому то, что продается в Eataly, продается только в Eataly и больше нигде.

Программа