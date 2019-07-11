5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Отвлечься от Рима и совершить приятное погружение в нетуристическое средневековье

Ave
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Ave – ваш гид
В Риме есть решительно всё для того, чтобы насладиться путешествием: потрясающая воображение архитектура, богатейшие музеи, вкусная еда, уютные улочки, роскошные магазины и великая история.

Если вы пока не готовы отдаляться от всего этого великолепия, но хотите немного умиротворения и новых впечатлений, то вас несомненно порадует наша автоэкскурсия по средневековому пригороду.

Все три объекта маршрута идеально дополняют друг друга и позволят вам совместить легкое историческое погружение с прогулкой по чудесными атмосферными местами.
300 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 6.5 часов
До 3 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии5 отзывов
5
Озеро и замок: автопрогулка по римскому пригороду
Озеро и замок: автопрогулка по римскому пригороду

Что вас ожидает

Атмосферная прогулка по променаду
Вам предстоит познакомиться с городком Ангвиллара-Сабация, расположенном на красивейшем озере Браччано. Здесь вы сможете понаблюдать за течением современной жизни в средневековых декорациях и насладиться главным местным аттракционом — променадом по местной набережной. Украсить момент поможет аперитив: бокал просекко или легкий коктейль. При желании, можно и закусить в одном из заведений: цены чуть ниже римских, а качество «для своих».

Истории старинного замка
Вы посетите замок-крепость в городе Браччиано, повидавшего за шесть веков своего существования всякое: роскошные будни римской знати, политические заговоры, взлёты и падения великих, любовные интриги и кровавые сражения. Великолепные залы, антикварная мебель и захватывающий дух вид на озеро уже давно обратили на себя внимание не только любителей старины, но и олигархов и знаменитостей мирового уровня: здесь регулярно проходят свадебные церемонии категории VIP. Я познакомлю вас с историей замка, расскажу о его знатных обитателях и открою значение некоторых символов, которые вы обнаружите внутри крепости.

Средневековый городок, полюбившийся хиппи
В завершении экскурсии вы прогуляетесь по крохотному поселению Кальката, которое расположено на вершине горы, утопающей в бесконечном море леса. Средневековая атмосфера здешних мест, несомненно, заняла бы первое место на конкурсе средневековых атмосфер. Кроме своего антуража это местечко славится еще и обилием хиппи-пенсионеров, которые когда-то облюбовали симпатичные домики, узенькие переулочки и площади-малютки. На прогулке вы и сами убедитесь в том, почему это место идеально подходит для тех, кто готов утонуть в его расслабляющей неге.

Организационные детали

  • Входные билеты в старинный замок оплачиваются отдельно и стоят 8,5€ на человека. Все остальные расходы (обед, аперитив) остаются на ваше усмотрение.
  • Указанная стоимость включает встречу у вашего отеля. Если вы готовы проделать часть пути самостоятельно — мы предложим вам скидку.
Озеро и замок: автопрогулка по римскому пригороду
Озеро и замок: автопрогулка по римскому пригороду

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ave
Ave
Привет! Меня зовут Анна, мне 28 лет. Я профессиональный гид, но в первую очередь — гид по призванию. Стараюсь проживать каждый день как маленький праздник. И ещё я очень любопытная: обожаю «расследовать», то есть ввязываться во всякие небольшие авантюры, благодаря которым я узнаю новые места, новые заведения и новых людей. Верю, что во всех сферах жизни нужно уметь объяснять сложное простым языком и таким образом делать далекое — близким, непонятное — понятным. Хорошая экскурсия — это приключение, во время которого надо не столько запоминать имена и даты, сколько открывать для себя новые горизонты, удивляться, чувствовать запахи, пробовать еду, смаковать напитки и даже ходить в гости. Делиться секретными находками, влюблять в окружающие меня реалии — это еще одна моя страсть. Я по-настоящему счастлива, когда мне удаётся зажечь в глазах людей искорку любопытства и вдохновения. Потому что чем больше неравнодушных, добрых и смелых, тем лучше жизнь вокруг нас
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5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

11 июля 2019
Это вторая наша экскурсия с Анной , все замечательно , интересные места , много информации, занимательно и необычно. Увидели очень красивые места , вкусно и неординарно поели , все понравилось. Спасибо !
8 апреля 2019
Добрый день!
Съездили с друзьями на экскурсию Озеро и Замок, остались очень довольны. Экскурсия была очень интересна и позволила прекрасно отдохнуть от суеты и толп Рима после нескольких дней пребывания. Отдельное огромное спасибо Анне за организацию и проведение экскурсии, получили огромный поток информации с интересной подачей. Анна подстраивала экскурсию под нас, чтобы нам было максимально комфортно и интересно. Ответила на много дополнительных вопросов, была очень отзывчива и всегда пыталась помочь. Ещё раз огромное спасибо, вы сделали нам день. При следующем посещении Рима обязательно будем обращаться к Анне и советовать её всем знакомым и близким.
Приятных путешествий!
17 апреля 2018
Действительно-экскурсия очень приятная! Экскурсовод Аня- милая,образованная девушка.Составила нам интересный маршрут, который оказался совсем не утомительным, несмотря на посещение двух небольших городков и средневекового замка.С нами был 7-летний ребенок- остался доволен.Небольшие посиделки в местных кафе- усилили позитивное впечатление.

Рекомендуем и саму экскурсию и Аню, как экскурсовода.СПАСИБО!
21 января 2018
Добрый день! Нашу экскурсию проводила Анна. Анна очень эрудированная, с хорошим чувством юмора гид. Мы провели незабываемый день, узнав очень многое из истории Италии и особенностей сегодняшней жизни итальянцев, и просто насладившись живописными пейзажами. Большое спасибо!
7 января 2018
Очень понравилась экскурсия, за один день посетили три городка,где практически нет туристических групп.Анна отлично преподносит материал ‘экскурсия на целый день,но это совсем не утомительно,мы никуда не спешили,смотрели сколько хотелось.Всем туристам кто хочет узнать про пригороды Рима подробнее очень рекомендую.

Ave проводит ещё 8 экскурсий

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