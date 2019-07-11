5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Атмосферная прогулка по променаду

Вам предстоит познакомиться с городком Ангвиллара-Сабация, расположенном на красивейшем озере Браччано. Здесь вы сможете понаблюдать за течением современной жизни в средневековых декорациях и насладиться главным местным аттракционом — променадом по местной набережной. Украсить момент поможет аперитив: бокал просекко или легкий коктейль. При желании, можно и закусить в одном из заведений: цены чуть ниже римских, а качество «для своих».

Истории старинного замка

Вы посетите замок-крепость в городе Браччиано, повидавшего за шесть веков своего существования всякое: роскошные будни римской знати, политические заговоры, взлёты и падения великих, любовные интриги и кровавые сражения. Великолепные залы, антикварная мебель и захватывающий дух вид на озеро уже давно обратили на себя внимание не только любителей старины, но и олигархов и знаменитостей мирового уровня: здесь регулярно проходят свадебные церемонии категории VIP. Я познакомлю вас с историей замка, расскажу о его знатных обитателях и открою значение некоторых символов, которые вы обнаружите внутри крепости.

Средневековый городок, полюбившийся хиппи

В завершении экскурсии вы прогуляетесь по крохотному поселению Кальката, которое расположено на вершине горы, утопающей в бесконечном море леса. Средневековая атмосфера здешних мест, несомненно, заняла бы первое место на конкурсе средневековых атмосфер. Кроме своего антуража это местечко славится еще и обилием хиппи-пенсионеров, которые когда-то облюбовали симпатичные домики, узенькие переулочки и площади-малютки. На прогулке вы и сами убедитесь в том, почему это место идеально подходит для тех, кто готов утонуть в его расслабляющей неге.