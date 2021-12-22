Пикник в винограднике: путешествие в винодельни Тосканы

Тоскана - родина итальянских вин и виноградников

В группе
до 12 чел.
Тоскана – родина итальянских вин и виноградников.

Поля, покрытые зарослями винограда, удивительные плантации выращивают самые вкусные вина мира, известные в самых удаленных от региона странах.

Всего за один день вы узнаете все об этом удивительном изобильном месте, попробуете на вкус множество итальянских вин и закусок, посетите лучшие винодельни Тосканы и даже побываете на пикнике среди виноградных лоз.

Да начнется наше гастрономическое путешествие!
Пикник в винограднике: путешествие в винодельни Тосканы
Пикник в винограднике: путешествие в винодельни Тосканы
Пикник в винограднике: путешествие в винодельни Тосканы
Пикник в винограднике: путешествие в винодельни Тосканы
Пикник в винограднике: путешествие в винодельни Тосканы
Пикник в винограднике: путешествие в винодельни Тосканы
Пикник в винограднике: путешествие в винодельни Тосканы
Пикник в винограднике: путешествие в винодельни Тосканы
Пикник в винограднике: путешествие в винодельни Тосканы
Пикник в винограднике: путешествие в винодельни Тосканы
Пикник в винограднике: путешествие в винодельни Тосканы
Пикник в винограднике: путешествие в винодельни Тосканы
Пикник в винограднике: путешествие в винодельни Тосканы

Что вы увидите 🤩

  • Pienza
  • Toscana
  • Val D'Orcia
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Это будет незабываемый день: чарующие средневековые города, великие тосканские вина и домашние сыры из «первых рук», пикник в винограднике с завораживающим видом на знаменитые «волнистые» холмы долины Орча. Вас ждут интересные знакомства, яркие эмоции и море новой информации в неповторимом гастрономическом путешествии по Тоскане!
Вы увидите и посетите​
🍷 Винодельня и дегустация знаменитых тосканских вин
Тосканские винодельни очень похожи на средневековые замки: дорогие, ухоженные и таинственные, ведь исторически виноделием в этой местности занимались богатые аристократы и крупная буржуазия. Спустившись в знаменитые погреба, вы окажетесь в совершенном ином мире: чарующие ряды огромных дубовых ботти — традиционное итальянское виноделие, рядом когда-то революционные французские барик, а в воздухе шлейф сохранившихся ароматов брожения. Вы попробуете благородные биолигические вина нобиле ди монтепульчано, кьянти и россо разных терруаров и годов. Легендарные виноделы расскажут вам все, что вы хотите знать о винах: историю итальянских вин, особенности производства, секреты выбора вина, тонкости дегустации, сочетаний с блюдами и многое другое.

🍇 Пикник в винограднике

Вино рождается в винограднике, и нет ничего лучше, чем увидеть это своими глазами. При этом не только погулять вдоль бесконечных рядов виноградных лоз, но и устроить самый настоящий пикник в традиционном тосканском стиле! Нас ждут брускетты со свежими помидорами, оливковой пастой и особым паштетом из куриных потрошков, сыры с вареньем из красного перца, ребрышки bbq и многое другое! Хорошее вино, вкусная еда и интересная компания – вот оно, настоящее итальянское счастье!

🧀 Сыродельня с 30 видами сыра!

Наше вкусное путешествие по Тоскане продолжается. Высоко на холме с чарующим видом на знаменитую долину Орча находится семейная сыродельня, где всего из 2 видов молока делают более 30 видов сыра! Вы узнаете и увидите своими глазами, как производятся и выдерживаются знаменитые итальянские сыры, называемые пекорино из Пьенцы. Весна и лето – особо оживленный период на сыродельне. Только что родившиеся, но уже непослушные ягнята и козлята бескомпромиссно завладевают всеобщим вниманием.
🏰 «Идеальный» средневековый город Пьенца
Вы побываете в средневековой Пьенце, основанной еще этрусками и превратившейся 600 лет назад, благодаря папе римскому Пию II, в необыкновенный «идеальный» город с улицей Поцелуев, Любви, Вечности, с розами на балконах, колокольней и знаменитым видом на долину. Именно это место режиссер Ридли Скотт выбрал для ключевого момента своего легендарного фильма «Гладиатор». Вас ждет незабываемой красоты закат, а солнце, медленно скрывающееся за холмами, подарит счастливое ощущение того, что еще один день был прожит незря!

🏟 Возвращение в Рим

Вечный город встретит вас беломраморными базиликами и изящными фонтанами в лучах вечерней подсветки. Мы расстаемся отдохнувшие и наполненные новыми знаниями и впечатлениями в надежде встретиться снова.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание по программе (Рим – Тоскана – Рим). Транспорт: минивен Mercedes Viano (9 мест) или миниавтобус Mercedes Sprinter (13 мест) с водителем с необходимой лицензией.
  • Посещение винодельни: экскурсия по винодельне и дегустация вин (4 вида) с легкими закусками
  • Посещение сыродельни: экскурсия по сыродельне.
  • Обед/пикник в винограднике с разнообразным меню и вином. В случае дождливой погоды обед будет накрыт на вилле или в ресторане. Дегустация специфических вин или особых урожаев возможна под запрос за дополнительную стоимость.
  • Экскурсия в Пьенце. При соблюдении расписания дневной программы после экскурсии будет предоставлено свободное время на самостоятельную прогулку по городу и легкий шопинг
  • Сопровождение по программе эногастрономическим экспертом на протяжении всего дня.
  • Участие с детьми приветствуется, размер скидки зависит от возраста ребенка и ваших пожеланий по питанию.
Что не входит
  • Виза
  • авиаперелет
  • страховка.
Место начала и завершения?
Piazzale Flaminio 21
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
  • Наши экскурсии проводятся в любые погодные условия и в любые дни, в том числе праздничные и выходные. Стоимость услуг гида не изменяется в случае проведения экскурсии в выходные или праздники. Если Вы планируете отправиться в путешествии по Тоскане с детьми, пожалуйста, укажите возраст детей и особые пожелания, если таковые есть, и мы приложим все усилия, чтобы их удовлетворить.
  • Если у вас есть особые диетические предписания, гастрономические предпочтения или любые ограничения или пожелания, связанные с Вашим здоровьем, пожалуйста, напишите нам и мы приложим все усилия, чтобы их удовлетворить. Если у Вас есть аллергия или любого рода непереносимость к какому-либо продукту, обязательно уточните у гида вероятность его присутствия, прежде чем перейти к потреблению.
  • Чтобы лучше подготовиться к экскурсии по Тоскане, рекомендуем одеться удобно и по погоде, быть на голодный желудок и в приподнятом настроении!
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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