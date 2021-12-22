Это будет незабываемый день: чарующие средневековые города, великие тосканские вина и домашние сыры из «первых рук», пикник в винограднике с завораживающим видом на знаменитые «волнистые» холмы долины Орча. Вас ждут интересные знакомства, яркие эмоции и море новой информации в неповторимом гастрономическом путешествии по Тоскане!

Вы увидите и посетите​

🍷 Винодельня и дегустация знаменитых тосканских вин

Тосканские винодельни очень похожи на средневековые замки: дорогие, ухоженные и таинственные, ведь исторически виноделием в этой местности занимались богатые аристократы и крупная буржуазия. Спустившись в знаменитые погреба, вы окажетесь в совершенном ином мире: чарующие ряды огромных дубовых ботти — традиционное итальянское виноделие, рядом когда-то революционные французские барик, а в воздухе шлейф сохранившихся ароматов брожения. Вы попробуете благородные биолигические вина нобиле ди монтепульчано, кьянти и россо разных терруаров и годов. Легендарные виноделы расскажут вам все, что вы хотите знать о винах: историю итальянских вин, особенности производства, секреты выбора вина, тонкости дегустации, сочетаний с блюдами и многое другое.

🍇 Пикник в винограднике

Вино рождается в винограднике, и нет ничего лучше, чем увидеть это своими глазами. При этом не только погулять вдоль бесконечных рядов виноградных лоз, но и устроить самый настоящий пикник в традиционном тосканском стиле! Нас ждут брускетты со свежими помидорами, оливковой пастой и особым паштетом из куриных потрошков, сыры с вареньем из красного перца, ребрышки bbq и многое другое! Хорошее вино, вкусная еда и интересная компания – вот оно, настоящее итальянское счастье!

🧀 Сыродельня с 30 видами сыра!

Наше вкусное путешествие по Тоскане продолжается. Высоко на холме с чарующим видом на знаменитую долину Орча находится семейная сыродельня, где всего из 2 видов молока делают более 30 видов сыра! Вы узнаете и увидите своими глазами, как производятся и выдерживаются знаменитые итальянские сыры, называемые пекорино из Пьенцы. Весна и лето – особо оживленный период на сыродельне. Только что родившиеся, но уже непослушные ягнята и козлята бескомпромиссно завладевают всеобщим вниманием.

🏰 «Идеальный» средневековый город Пьенца

Вы побываете в средневековой Пьенце, основанной еще этрусками и превратившейся 600 лет назад, благодаря папе римскому Пию II, в необыкновенный «идеальный» город с улицей Поцелуев, Любви, Вечности, с розами на балконах, колокольней и знаменитым видом на долину. Именно это место режиссер Ридли Скотт выбрал для ключевого момента своего легендарного фильма «Гладиатор». Вас ждет незабываемой красоты закат, а солнце, медленно скрывающееся за холмами, подарит счастливое ощущение того, что еще один день был прожит незря!

🏟 Возвращение в Рим

Вечный город встретит вас беломраморными базиликами и изящными фонтанами в лучах вечерней подсветки. Мы расстаемся отдохнувшие и наполненные новыми знаниями и впечатлениями в надежде встретиться снова.