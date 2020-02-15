27 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. По музеям Ватикана с историком искусств в мини-группе

Сикстинская капелла, Собор Святого Петра, мировые шедевры и сокровища Римских пап

Юлия
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Юлия – ваш гид
Эта прогулка познакомит вас с главными сокровищами Ватикана — самого маленького, таинственного и влиятельного государства в мире.

За три часа мы охватим основные музеи Ватикана и собранные в них шедевры мирового искусства, поговорим о личностях легендарных Римских пап и культурном наследии католической церкви.

И всё это в месте, где скульптуры «разговаривают» сквозь века, а сердце замирает от красоты и величия!
39 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 18 человек
Можно с детьми
Встреча рядом с входом в музеи Ватикана
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У этой экскурсии27 отзывов
4.81
По музеям Ватикана с историком искусств в мини-группе
По музеям Ватикана с историком искусств в мини-группе

Что вас ожидает

Калейдоскоп музеев Ватикана
Вы пройдете через бесконечные залы и галереи, заполненные потрясающими шедеврами античного искусства и эпохи Возрождения. Начнем экскурсию с Папской Картинной галереи, где я познакомлю вас с работами Рафаэля, Леонардо да Винчи и Караваджо. Затем перейдем во Дворик Шишки и музей Пио-Клементино с древними греческими и римскими скульптурами, заглянем в Зоопарк с мраморными животными, пройдем через три роскошные галереи: Канделябров, Гобеленов и Географических карт XVI века. Вы узнаете, как создавались величайшие произведения искусства, проникнете в интриги и тайны знаменитых мастеров и Римских пап.

Совершенная красота Сикстинской капеллы
Вы осмотрите главное сокровище Ватикана — величественную и прекрасную Сикстинскую капеллу, стены которой декорированы фресками выдающихся художников, и главный среди них — гениальный Микеланджело! Мастер работал здесь почти девять лет: он будто бросил вызов Богу, образ которого нарисовал на потолке Сикстинской капеллы. Я расскажу вам, как создавался этот мировой шедевр, как проходят здесь выборы нового Папы и для чего еще служит капелла в наши дни.

Сердце Ватикана — Собор Святого Петра
Собор Святого Петра и знаменитая площадь станут завершающей точкой нашей экскурсии. Вы осмотрите крупнейший в мире собор, построенный на могиле Апостола Петра, и познакомитесь с хранящимися здесь христианскими святынями. Узнаете всё самое важное из истории собора, за время строительства которого сменилось девятнадцать Римских пап. А внешнее и внутреннее убранство храма поразит ваше воображение великолепием, роскошью и символизмом.

Кому подойдет экскурсия

Взрослым и детям от 10 лет.

Организационные детали

  • Входные билеты, которые гарантируют вход без очередей, не включены в стоимость экскурсии:
    — Билеты в собор Собор Святого Петра можно купить на месте — 1,5 евро с человека.
    — Билеты в музеи Ватикана можно купить на официальном сайте Ватиканских музеев: взрослый билет — 21 евро (билет + бронь на сайте), детский билет (от 6 до 18 лет) — 12 евро, детям до 6 лет билет не требуется.
  • После внесения предоплаты на сайте вы получите подробные рекомендации по покупке билетов в музеи Ватикана (их лучше покупать не позже, чем за 10 дней до дня экскурсии)
По музеям Ватикана с историком искусств в мини-группе
По музеям Ватикана с историком искусств в мини-группе
По музеям Ватикана с историком искусств в мини-группе
По музеям Ватикана с историком искусств в мини-группе
По музеям Ватикана с историком искусств в мини-группе
По музеям Ватикана с историком искусств в мини-группе
По музеям Ватикана с историком искусств в мини-группе
По музеям Ватикана с историком искусств в мини-группе
По музеям Ватикана с историком искусств в мини-группе
По музеям Ватикана с историком искусств в мини-группе
По музеям Ватикана с историком искусств в мини-группе
По музеям Ватикана с историком искусств в мини-группе

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 18 человек.
  • Местов встречи для начала тура рядом с входом в музеи Ватикана.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Юлия
Юлия
Добрый день! Меня зовут Юля, я ... человек, очень влюбленный в Рим! Живу в Вечном городе с конца прошлого века. Профессиональный гид-экскурсовод по Риму и Ватикану, Историк Искусства (получила два высших образования в Римском государственном университете «Сапиенца»), Переводчик, Дизайнер ваших экскурсий и развлечений в Риме! Моя страсть — постоянно познавать Мир. Интересно все — история и культура, искусство и архитектура, дизайн и мода, музыка и театр, мистика и концепции религий!
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27 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

15 февраля 2020
Отдельное спасибо нашему гиду Юлии! Юля настолько увлеченно все нам рассказала! Хотя все рассказать за три часа невозможно, конечно.
Если еще раз будем в Ватикане, то только с Юлей.
Спасибо огромное!
7 января 2020
Сбылась моя мечта! Я сходила в Ватикан с одним из самых интересных Гидов - Юлией!
Хочу поблагодарить Юлю, которая не только прекрасно владеет материалом и излагает его на хорошем русском языке, делает это очень увлеченно и артистично. В конце было даже жаль, что 3 часа экскурсии так быстро пролетели. Буду рекомендовать Гида Юлию и эту экскурсию по музеям Ватикана всем своим знакомым.
Спасибо!
6 января 2020
Экскурсия понравилась, интересно и содержательно! Я не первый раз в Ватикане, но узнала новые факты из истории, достаточно познавательно!
27 ноября 2019
Я думаю, что было бы правильнее продавать входной билет в музей и услуги гида одновременно. ТК вначале у меня возникли разногласия с командой Трипстер, когда гид отказал мне в экскурсии, а в вашем колл-центре меня послали ))(. Другой человек на моём месте расстроился бы и больше к вам не обращался. Так что 1. Не продавайте отдельно билет отдельно гид. 2. Обучайте персонал и мотивируйте его. Гид хороший, экскурсия интересная
27 ноября 2019
Были на экскурсии по музеям Ватикана. Впечатление осталось двоякое. Во-первых, экскурсия началась на 40 минут позже из-за опоздания 6 человек. Конечно, гид в этом не виноват, но почему должны терпеть неудобства другие туристы. Во-вторых, группа была 17 человек (при анонсе в 10-15). Это конечно, очень много. Кроме того, длительная подготовка (получение билетов, наушников, проход в музей) наверное должна подразумевать встречу заранее. Что касается самой экскурсии - пробежать Ватикан за 2,5 часа (именно столько продолжалась экскурсия вместо 3-х, которых тоже было бы не много) - не спасет даже историк искусств. Напоминает обзорную экскурсию по Лувру или Эрмитажу - "галопом по Европам". Шедевры - есть шедевры, и конечно, собор Св.Петра бесподобен.
25 ноября 2019
Очень понравилось, отличный, интересный и связный рассказ, глубокие знания и грамотная коммуникация перед экскурсией. Заслуживает максимальной оценки.
24 ноября 2019
Юлия профессиональный гид и очень приятный человек! Мы опоздали, так как заблудились, но нас подождали и мы в принципе ничего не пропустили, за что отдельное спасибо. Три часа пролетели незаметно.
9 ноября 2019
Юлия – великолепный экскурсовод и искусствовед, очень опытная, с огромным «багажом» знаний и главное умением интересно и незанудно!!!! подать материал. Это так важно, когда гид не загружает вас просто датами исторических событий, а пытается именно передать дух эпохи, создать у вас некий образ и запоминающееся ощущение всего увиденного и происходящего, а главное рассказывать не только о прошедших исторических событиях, но и о настоящем, о современном положении дел. 4 часа экскурсии пролетели на одном дыхании , очень увлекательно и познавательно! Более того Юлия очень образованная, деликатная, интеллигентная, и заботливая девушка, которая не просто профессионально владеет материалом, но и выкладывается максимально! ОЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЮ!!!!!
29 октября 2019
Дети не просили, это показатель мастерства! Хотелось бы больше времени, и меньше людей )
25 сентября 2019
Огромное спасибо! Экскурсия просто великолепна!! Очень рекомендую, много интересной и познавательной информации, удобным и понятным языком и все отложилось!!! Очень рекомендуем!! Вместо 3-х часов, экскурсия продлилась 4 часа. Все на одном дыхании. Спасибо огромное Юлия!!!
Ещё 17 отзывов

Юлия проводит ещё 5 экскурсий

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