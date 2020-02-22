107 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Утренний тур по главным достопримечательностям

Анастасия
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Анастасия – ваш гид
Обзорная экскурсия на сигвеях – это веселый, интересный и быстрый способ познакомиться с важнейшими объектами Рима.

Вы проедете по улицам Вечного города, погрузитесь в античную историю и городской фольклор, увидите величественный Пантеон, Площадь Навона, фонтан Треви и другие потрясающие памятники архитектуры, без которых просто невозможно представить Рим!
78 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Продолжительность 3 часа
До 6 человек
Встреча на площади Piazza Mattei
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У этой экскурсии107 отзывов
4.93
По Риму на Segway
По Риму на Segway

Что вас ожидает

По улицам Вечного города на сигвее
Сперва мы проведем небольшую тренировку на сигвеях на площади около Фонтана Черепах, о котором писал Иосиф Бродский. Вам потребуется всего 5-10 минут, чтобы привыкнуть к необычным электроколесницам. В удобном темпе мы прокатимся по утреннему городу и его главным достопримечательностям, останавливаясь, чтобы сделать отличные фотоснимки. А по пути я расскажу вам самые интересные римские истории и легенды, покажу, где готовят вкуснейшую римскую пиццу и посоветую несколько отличных кафе.

Знакомство с «визитными карточками» Рима
Мы проедем оживленную рыночную площадь Кампо-де-Фьори, которая имеет мрачное инквизиторское прошлое. Рассмотрим фонтаны гения Бернини на Площади Навона и обсудим, что символизируют его скульптуры. Увидим величественный Пантеон, который сквозь тысячелетия сохранил свой первозданный облик. Попробуем легендарное мороженое со вкусом вина Бароло у Испанской лестницы, загадаем желание рядом с фонтаном Треви, осмотрим площадь Пьяцца Венеция, Римский форум и одно из самых посещаемых мест в Европе – Амфитеатр Флавиев, больше известный как Колизей. А на обратном пути насладимся захватывающим видом на Вечный Город с Капитолийского холма!

Организационные детали

Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды.

Правила безопасности

  • Бронируя экскурсию, вы соглашаетесь надеть шлем. Без шлема мы не можем вас допустить.
  • Допускаются путешественники от 16 лет, весом от 40 кг до 110 кг, ростом от 140 см
  • Запрещено ездить на сигвее в состоянии алкогольного и/или наркотического опьянения, не рекомендуется беременным
  • В случае сильной непогоды в целях безопасности экскурсия может быть отменена или перенесена на другую возможную дату

В стоимость включено: обучение на сигвее перед началом экскурсии, аренда сигвея и шлема, одноразовый дождевик (если будет дождь), солнцезащитный крем (в летнее время), кофе или бутылка воды.

По Риму на Segway
По Риму на Segway
По Риму на Segway
По Риму на Segway
По Риму на Segway
По Риму на Segway
По Риму на Segway

Экскурсия проводится ежедневно в 10:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 6 человек.
  • Местов встречи для начала тура на площади Piazza Mattei.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Анастасия
Анастасия
Чао, дорогие путешественники и гости солнечного Рима! Я с радостью покатаю Вас на современных двухколесных колесницах сигвей по Вечному Городу, в который я влюблена. Вы увидите Рим с другой стороны и повеселитесь на славу! Узнав про итальянскую семью изнутри, я расскажу Вам много про жизнь и традиции этих эмоциональных и дружелюбных жителей Апеннинского Полуострова. До встречи в Вечном Городе!
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107 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

22 февраля 2020
Отличный гид Анастасия,показала замечательные красоты Рима, туда где простому туристы наверное не попасть. Всем рекомендуем
Впечатления восхитительные
20 февраля 2020
Большое спасибо Серджио за великолепную экскурсию! Очень интересно и познавательно, маршрут был построен с учетом наших пожеланий (за день до этого мы обошли основные достопримечательности, поэтому Серджио выбрал для нас места, которые мы еще не смотрели). Немного страшновато было первые пять минут на сегвее, но мы быстро освоились и в дальнейшем никаких проблем не возникло, даже задумались купить себе личный сегвей. Серджио рассказывал не только сухие факты из истории, но и другие интересные моменты, о которых мало кто знает. Так же хотим отметить, что Серджио отлично владеет русским языком, не возникло никаких проблем с пониманием друг друга. Это была самая яркая экскурсия в Риме и, пожалуй, во всей Италии. Однозначно рекомендуем к посещению, и сами обязательно вернемся, когда в следующий раз приедем в Рим.
16 февраля 2020
Лучшая экскурсия по Риму за все время пребывания. Сержио прекрасный собеседник и гид!
21 января 2020
Лучшие! Показали больше чем планировал . Рассказали то,что не входит в описание в туристических справочниках. Все советую!
17 января 2020
Экскурсия на сигвеях была у нас 16 января. Нам повезло, что были на групповой экскурсии только мы ( я, муж и ребенок подросток). Гид очень понятно объяснила как обуздать чудо-коня и научила нас правилам обращения с ним. Очень интересно кататься по городу. Экскурсовод Оксана подстроилась под наш ритм и будущие экскурсии. Постаралась показать то, что мы не посмотрим в сл.дни. Нас еще сопровождала стажер Юля, которая с удовольствием поддерживала беседу и немного рассказала об Италии. Но есть моменты, которые, возможно, в силу особенностей именно этой экскурсии следует обязательно учитывать!!!! Поскольку мы впервые в Риме взяли эту экскурсию как обзорную, чтобы узнать о достопримечательностях города, жизни римлян, их нравах, особенностях, культуре, истории, то именно этот момен не дополучили. Происходит экскурсия сл.образом: с офиса все трогаются на сигвеях по городу и доезжают до определенной достопримечательности, где паркуются сигвеи. Рядом с сигвеями гид рассказывает о месте ( порой очень скупо рассказывает, нехотя) и туристы сами идут в достопримечательность и самостоятельно все смотрят, а гид караулит сигвеи. Мы же подходя к тому же фонтану порой не находим то, что говорил гид, а часть просто по пути забывается. Было бы здорово, если бы гид и туристы были снабжены наушниками и в процессе езды на сигвеях гид рассказывал, хотя бы о том, что видят. Возможно это и нельзя, чтобы не отвлекаться. Поэтому я рекомендую эту экскурсию тем, кто уже знает все достопримечательности и хочет интересно и необычно прокатиться по Риму. Для первого посещения Рима-не вариант. Для меня это был весьма интересный опыт, хотя информации получила минимум. Может быть надо было историю перечитать Рима, тогда было бы проще.
11 января 2020
Наше знакомство с Римом началось с экскурсии на Segwey. Гид Татьяна! Это был космос! Эмоции зашкаливали! Мы представить себе не могли, что вообще встанем на этот транспорт когда-нибудь в жизни, не говоря уже об экскурсии на нем, да еще и по Риму! Было классно, интересно, неформально! Особенно Татьяна! Очаровательная девушка и очень интересный рассказчик! Из этой экскурсии я запомнила все! Потом оставшееся время в Риме, ходили в том числе по наводкам Татьяны! В общем впечатления остались самые самые! Всем советую данную прогулку! Это стоит того! Особое спасибо Тане! PS:замечу, что все ребята в офисе были приятными и отзывчивыми. ,
9 января 2020
Обзорная экскурсия на сигвее - это самый лучший формат ознакомления с городом. Пешие прогулки перед ним проигрывают. Благодарю ребят за супер идею и отличные впечатления.
7 января 2020
Всем добра. Начну с начала, мы забронировали экскурсию на день когда уже была забронирована экскурсия в Неаполь, ну лошары. Однако, один звонок и экскурсию нам переносят удобное для нас время и день (за что огромное спасибо), и проводят только для нас. Гид Настя просто умничка, я до последнего не верил что в Риме, с 15-00 до 18-00 можно проехать группой по достопримечательностям, как выяснилось, проехать можно достаточно легко. Совет путешественникам, прежде. Чем заказывать эту экскурсию пройдите маршрут пешком, поверьте так будет интереснее.
31 декабря 2019
Первый раз в жизни мы встали на сегвей и поехали. Это было захватывающе. То, что на сегвее мы ездили по самым знаковым и культовым местам Рима, придавало нашей поездке-экскурсии дополнительный шарм.)))
Наша гид Татьяна, кроме обязательных рассказов о достопримечательностях, открыла для нас местечко с еврейскими ресторанчиками и рекомендовала попробовать там артишок по-еврейски. Это мы и сделали. Нам так понравилось, что мы потом ещё раз вернулись туда - поесть артишоков.
В общем, эта экскурсия была во многих смыслах открывающей нам самих себя.
Мы открыли то, что можем и нам нравится ездить на сегвее. А сам Рим с помощью этого вида "транспорта" осматривается и объезжается без лишних физических усилий. Мы открыли, что нам нравятся артишоки. А кроме того, мы узнали разные интересные факты о Риме и римской жизни.
Однозначно рекомендуем эту экскурсию всем, кто стремится посмотреть и узнать Рим, а заодно чуть-чуть лучше понять самих себя.
10 октября 2019
Очень увлекательное приключение, совмещающее в себе познание нового и развлечение. Огромное спасибо гиду Маше за веселый и интересный экскурс в историю горрда
Ещё 97 отзывов

Анастасия проводит ещё 1 экскурсию

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