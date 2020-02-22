107 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Экскурсия на сигвеях была у нас 16 января. Нам повезло, что были на групповой экскурсии только мы ( я, муж и ребенок подросток). Гид очень понятно объяснила как обуздать чудо-коня и научила нас правилам обращения с ним. Очень интересно кататься по городу. Экскурсовод Оксана подстроилась под наш ритм и будущие экскурсии. Постаралась показать то, что мы не посмотрим в сл.дни. Нас еще сопровождала стажер Юля, которая с удовольствием поддерживала беседу и немного рассказала об Италии. Но есть моменты, которые, возможно, в силу особенностей именно этой экскурсии следует обязательно учитывать!!!! Поскольку мы впервые в Риме взяли эту экскурсию как обзорную, чтобы узнать о достопримечательностях города, жизни римлян, их нравах, особенностях, культуре, истории, то именно этот момен не дополучили. Происходит экскурсия сл.образом: с офиса все трогаются на сигвеях по городу и доезжают до определенной достопримечательности, где паркуются сигвеи. Рядом с сигвеями гид рассказывает о месте ( порой очень скупо рассказывает, нехотя) и туристы сами идут в достопримечательность и самостоятельно все смотрят, а гид караулит сигвеи. Мы же подходя к тому же фонтану порой не находим то, что говорил гид, а часть просто по пути забывается. Было бы здорово, если бы гид и туристы были снабжены наушниками и в процессе езды на сигвеях гид рассказывал, хотя бы о том, что видят. Возможно это и нельзя, чтобы не отвлекаться. Поэтому я рекомендую эту экскурсию тем, кто уже знает все достопримечательности и хочет интересно и необычно прокатиться по Риму. Для первого посещения Рима-не вариант. Для меня это был весьма интересный опыт, хотя информации получила минимум. Может быть надо было историю перечитать Рима, тогда было бы проще.