107 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

По улицам Вечного города на сигвее
Сперва мы проведем небольшую тренировку на сигвеях на площади около Фонтана Черепах, о котором писал Иосиф Бродский. Вам потребуется всего 5-10 минут, чтобы привыкнуть к необычным электроколесницам. В удобном темпе мы прокатимся по утреннему городу и его главным достопримечательностям, останавливаясь, чтобы сделать отличные фотоснимки. А по пути я расскажу вам самые интересные римские истории и легенды, покажу, где готовят вкуснейшую римскую пиццу и посоветую несколько отличных кафе.
Знакомство с «визитными карточками» Рима
Мы проедем оживленную рыночную площадь Кампо-де-Фьори, которая имеет мрачное инквизиторское прошлое. Рассмотрим фонтаны гения Бернини на Площади Навона и обсудим, что символизируют его скульптуры. Увидим величественный Пантеон, который сквозь тысячелетия сохранил свой первозданный облик. Попробуем легендарное мороженое со вкусом вина Бароло у Испанской лестницы, загадаем желание рядом с фонтаном Треви, осмотрим площадь Пьяцца Венеция, Римский форум и одно из самых посещаемых мест в Европе – Амфитеатр Флавиев, больше известный как Колизей. А на обратном пути насладимся захватывающим видом на Вечный Город с Капитолийского холма!
Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды.
Правила безопасности
В стоимость включено: обучение на сигвее перед началом экскурсии, аренда сигвея и шлема, одноразовый дождевик (если будет дождь), солнцезащитный крем (в летнее время), кофе или бутылка воды.