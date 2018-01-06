Что вас ожидает

Тайны Ордена иезуитов

Я познакомлю вас с историей Ордена – захватывающей, как остросюжетный роман! Разница будет лишь в том, что все истории об иезуитах окажутся документально подтвержденной правдой. Вы узнаете, кем были иезуиты на самом деле и почему политики, историки и писатели проявляют к ним огромный интерес. Даже Дюма превратит мушкетера Арамиса в генерала Ордена Иезуитов. Орден не раз обвинялся в обладании оккультных знаний и претензий на мировое господство. Я расскажу вам, к чему иезуиты стремятся на самом деле, влияют ли они на судьбы мира и прибегают ли к помощи мистики. И конечно, мы поговорим о Франциске, первом в истории папе-иезуите и действующем главе Ватикана.

Места иезуитов в Вечном городе

Вы войдете в самое сердце Ордена в Риме – в комнаты, где жил основатель Св. Игнатий Лойола, и узнаете о интереснейшей судьбе «генерала папы римского». Посетите собор Иль-Джезу, который считается одним из красивейших в Риме, и увидите, как в архитектуре и фресках церкви запечатлен дух иезуитов. Особое внимание, конечно, мы уделим потрясающим работам художника-иезуита Андреа Поццо, который гениально играет с пространством, создавая оптические иллюзии. А после зайдем в церковь Святого Игнатия – церковь, рожденную иезуитами для иезуитов.