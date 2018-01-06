  1. Италия
  2. Рим
  3. Экскурсии

  4. По следам иезуитов в Риме

Познакомиться с историей и культурным наследием самого одиозного католического ордена

Евгения
Задать вопрос
Евгения – ваш гид
Слово «иезуит» уже давно стало синонимом власти, коварства и силы, готовой сметать всё на пути к цели.

Сами иезуиты называют себя скромными учителями и лояльными исповедниками – столь лояльными, что по сей день за исповедью и духовными советами к ним обращаются правящие круги Европы.

Вы пройдете по главным местам иезуитов в Риме и узнаете подлинную историю Ордена, ставшего железной рукой в бархатной перчатке, которой Папы расправлялись со своими врагами.

140 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Продолжительность 3 часа
До 5 человек
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии1 отзыв
5
По следам иезуитов в Риме
По следам иезуитов в Риме

Что вас ожидает

Тайны Ордена иезуитов
Я познакомлю вас с историей Ордена – захватывающей, как остросюжетный роман! Разница будет лишь в том, что все истории об иезуитах окажутся документально подтвержденной правдой. Вы узнаете, кем были иезуиты на самом деле и почему политики, историки и писатели проявляют к ним огромный интерес. Даже Дюма превратит мушкетера Арамиса в генерала Ордена Иезуитов. Орден не раз обвинялся в обладании оккультных знаний и претензий на мировое господство. Я расскажу вам, к чему иезуиты стремятся на самом деле, влияют ли они на судьбы мира и прибегают ли к помощи мистики. И конечно, мы поговорим о Франциске, первом в истории папе-иезуите и действующем главе Ватикана.

Места иезуитов в Вечном городе
Вы войдете в самое сердце Ордена в Риме – в комнаты, где жил основатель Св. Игнатий Лойола, и узнаете о интереснейшей судьбе «генерала папы римского». Посетите собор Иль-Джезу, который считается одним из красивейших в Риме, и увидите, как в архитектуре и фресках церкви запечатлен дух иезуитов. Особое внимание, конечно, мы уделим потрясающим работам художника-иезуита Андреа Поццо, который гениально играет с пространством, создавая оптические иллюзии. А после зайдем в церковь Святого Игнатия – церковь, рожденную иезуитами для иезуитов.

Организационные детали

В связи с нуждами Ордена, посетить дом Св. Игнатия Лойолы можно с понедельника по пятницу с 16.00 до 18.00, поэтому эту экскурсию нужно планировать на послеобеденное время.

По следам иезуитов в Риме
По следам иезуитов в Риме
По следам иезуитов в Риме
По следам иезуитов в Риме
По следам иезуитов в Риме
По следам иезуитов в Риме
По следам иезуитов в Риме
По следам иезуитов в Риме

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Евгения
Евгения
Добрый день, дорогие Путешественники! Меня зовут Евгения, я - историк искусства и сейчас продолжаю образование в аспирантуре Папского Грегорианского Университета Рима. Моя специализация - символизм искусства западного христианства. Однажды открыв для себя неиссякаемый источник его богатства, я захотела не только продолжать изучать искусство, но и рассказывать о нем, соединяя в общей живой картине исторического контекста искусство и религиозную мысль, открывая новые грани значения символом, новых и очень хорошо знакомых. Так и появились мои авторские маршруты со своей философией:"История и искусство с удовольствием!"
Напишите мне

1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

6 января 2018
Экскурсия очень понравилась. Евгения интересно и достаточно глубоко, насколько это можно за три часа, рассказала об ордене иезуитов. Его историю, внутреннее устройство, основные идеи. Рассказ очень насыщенный. Знаний Евгении, как мне кажется, хватит для диалога с самым искушённым собеседником. Евгения даёт информацию не из туристического проспекта, а из других, более серьёзных источников. Мы интересовались историей иезуитов до экскурсии, но у нас сложилось впечатление, что мы ничего не знали. Столько всего нового рассказала Евгения.
Рассказ был не только информативен, но и интересен.
Всячески рекомендую всем для кого история, политика и религия не пустые слова..

Евгения проводит ещё 1 экскурсию

Трагедии собора Сан Джованни ин ЛатераноТрагедии собора Сан Джованни ин ЛатераноТрагедии собора Сан Джованни ин Латерано
132 за экскурсию
3 часа
Прикоснуться к истории главного католического храма в мире
Базилика Сан Джованни, возведенная императором Константином и ставшая первым христианским храмом Западной Европы, как ни странно, находится в стороне от стандартных туристических маршрутов. На экскурсии вы рассмотрите великолепную Базилику в её гордой и строгой красоте, обратите внимание на интересные архитектурные решения, познакомитесь с огромной коллекцией шедевров христианского искусства и откроете страницы трагической истории собора.

Экскурсии по музеям Рима

Музеи Ватикана и собор Святого ПетраМузеи Ватикана и собор Святого ПетраМузеи Ватикана и собор Святого Петра
60 за человека
3 часа
1409 отзывов
Искусство, красота и история Италии в шедеврах ватиканских музеев — билеты без очереди включены
Экскурсия в музеи Ватикана и собор Св. Петра наилучшим образом раскроет искусство, красоту, историю и религиозную культуру Италии. Комплекс музеев, созданный всемогущими римскими папами, входит в 5 самых посещаемых музеев мира. Он насчитывает аж 54 галереи, бесспорно, главные сокровища которых — станцы Рафаэля и Сикстинская капелла с потолочными росписями Микеланджело. В компании лицензированного гида ваш визит в Ватикан значительно упростится и, главное, наполнится смыслом, историей, интересными фактами и яркими рассказами. Входные билеты включены в стоимость и позволят вам комфортно зайти в Ватикан без многочасовой очереди на входе.
Галерея Боргезе — королева римских музеевГалерея Боргезе — королева римских музеевГалерея Боргезе — королева римских музеев
130 за экскурсию
2 часа
80 отзывов
Увидеть знаменитые коллекции и погрузиться в тонкости искусства Ренессанса и барокко
Какие замыслы заключены в мраморе и красках великих шедевров? Вы пройдёте по главным залам галереи Боргезе, чтобы познакомиться с известными произведениями искусства эпохи Возрождения и барокко, и научитесь «читать» их. Я познакомлю вас с разными школами итальянской живописи и особенностями стилей, и после этой экскурсии в любом другом музее вы будете чувствовать себя чуть большим знатоком искусства.
По музеям Ватикана с историком искусствПо музеям Ватикана с историком искусствПо музеям Ватикана с историком искусств
273 за экскурсию
3 часа
48 отзывов
Сикстинская капелла, Собор Святого Петра, мировые шедевры, тайны и сокровища Римских пап
Приглашаю вас отправиться к главным сокровищам Ватикана – самого маленького, таинственного и влиятельного государства в мире. Наша прогулка охватит основные музеи Ватикана и собранные в них шедевры мирового искусства, познакомит вас с личностями легендарных Римских пап и культурным наследием католической церкви. И всё это в месте, где скульптуры «разговаривают» сквозь века, а сердце замирает от красоты и величия!
От пинакотеки до Сиктинской капеллыОт пинакотеки до Сиктинской капеллыОт пинакотеки до Сиктинской капеллы
188 за экскурсию
4 часа
45 отзывов
Познакомиться с главными коллекциями Ватикана и шедеврами мирового искусства
Приглашаю вас совершить «полное погружение» в искусство и познакомиться с главными шедеврами коллекций Ватикана. Пройти по галереям Географических карт и Гобеленов, увидеть подлинные шедевры Рафаэля и Микеланджело, посетить грандиозный Собор святого Петра и настоящее чудо – Сикстинскую капеллу. Мы совершим путешествие во времени, в котором вас ждут великолепные произведения мирового искусства, истории из жизни загадочного Ватикана, римских пап и великих мастеров, а также интересные факты, часто совершенно не известные широкой публике.
Галерея Боргезе с историком искусстваГалерея Боргезе с историком искусстваГалерея Боргезе с историком искусства
205 за экскурсию
2 часа
32 отзыва
Пройти по главным залам, насладиться величием шедевров и узнать тайны знаменитых экспонатов
Приглашаю посетить одну из лучших галерей Рима — Боргезе, где собраны работы великих итальянцев: Бернини, Рафаэля, Тициана, Боттичелли, Корреджо и Караваджо. Я расскажу историю виллы Боргезе и ее основателя, помогу понять, а главное — почувствовать изумительные картины. Вы пройдете по роскошным залам, винтовым лестницам и насладитесь великолепием скульптур, люстр, каминов и потолочных росписей. После экскурсии вы сможете прогуляться по окружающему галерею ландшафтному парку и осмыслить полученные впечатления в тени деревьев, под мерное журчание фонтанов.
Музеи Ватикана — история шедевров и «зеркало» эпохМузеи Ватикана — история шедевров и «зеркало» эпохМузеи Ватикана — история шедевров и «зеркало» эпох
160 за экскурсию
3 часа
84 отзыва
Погрузиться во времена сотворения великих шедевров и открыть важные этапы истории и культуры Рима
Безусловно, Музеи Ватикана одни из самых известных в мире. Говорю именно так — Музеи, во множественном числе, потому что это целый комплекс музеев, коллекции которых создавались по воле многих Пап, господствовавших на престоле. И этот процесс продолжается по сей день. Моя задача — не просто объяснить вам, благодаря чему Музеи обрели столь высокий статус в мире, познакомить с шедеврами, их авторами и значением, но главное — погрузить в атмосферу времен и событий, когда эти творения создавались, и тем самым открыть историю и культуру различных эпох Рима.

Выбирайте и другие экскурсии в Риме

ГастрономическиеЗа городомМузеи и искусствоДля детейМода и винтажФотосессииИстория и архитектураНа велосипедеВатиканТрансферыОбзорныеКрыши и панорамыСобор Святого ПетраСикстинская капеллаНеобычные маршрутыТиволиХристианский РимНа автомобилеВ другой городПантеонПешкомНа мотоциклеГрупповыеВ Помпеи из РимаИндивидуальныеКолизей и Римский форумНа корабликеВечерние и ночныеСо скидкойВсеКвестыМастер-классы