Познакомиться с менее известными работами мастера и узнать о его жизни в Вечном городе
Посмотреть шедевры Микеланджело едут во Флоренцию, колыбель Ренессанса. Однако и Рим отмечен его славой — достаточно вспомнить Сикстинскую капеллу. Сюда он приезжал дважды и во второй раз остался до конца своих дней. На экскурсии мы увидим великого Буонарроти как скульптора, архитектора и художника. Я расскажу об истории и судьбе его работ и проведу по местам гения Возрождения.
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Родился будущий мастер в небольшом городке Капрезе, и вскоре его семья перебралась во Флоренцию. Там он жил и учился при дворе знаменитого Лоренцо Медичи. Что же сподвигло Микеланджело покинуть свою любимую Флоренцию и уехать в Рим? Об этом вы услышите на экскурсии.
- Начнём мы с площади Республики. Поговорим о необычной базилике, посвящённой Святой Деве Марии Ангелов и святым мученикам. И обсудим версию историков, по которой спроектировал храм именно Микеланджело в остатках античных терм Диоклециана.
- Затем посетим церковь Святого Петра в Веригах, где находится известнейшая скульптура «Моисей». Это всего лишь часть огромной гробницы для Папы Римского Юлия II, грандиозной задумки автора, над которой он работал с перерывами сорок лет, но так её и не завершил. Вместе исследуем памятник, в котором он запечатлел всю мощь и силу своего мастерства.
- На Капитолийском холме вы узнаете Микеланджело как архитектора. На площади Венеции, у подножия холма, я покажу, где он жил, а рядом — церковь, из которой преданные флорентийцы украли тело мастера после смерти.
- Также в программе ещё одна очень важная церковь — Святой Марии над Минервой. Там вы увидите скульптуру «Христос с крестом». И узнаете о двух римских папах из рода Медичи, похороненных в этом храме. В своё время они были покровителями Микеланджело.
- В церкви Святого Августина изучим фреску Рафаэля, на которой явно просматривается влияние Буонарроти.
- Закончим мы у собора Святого Петра. Я расскажу о куполе, спроектированном Микеланджело, и проекте, который не был осуществлён.
Организационные детали
Позаботьтесь об удобной одежде и обуви для прогулок.
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: По выбранному вами времениЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Риме
Провела экскурсии для 203 туристов
Здравствуйте. Меня зовут Анна и я профессиональный гид в Риме. Я родом из Санкт-Петербурга, а в Вечный город я переехала 10 лет назад по большой любви — любви к этому городу. Я получила диплом в Римском Университете, мы изучали историю Древнего Рима, археологию, историю искусств, во время учебы я начала показывать мой любимый город туристам. Так постепенно я стала гидом, чему безумно рада, ведь это профессия мечты! Я очень люблю необычные маршруты. Моя цель — чтобы на моей экскурсии вы узнали и увидели то, чего нет в путеводителях! Жду вас в Риме!
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