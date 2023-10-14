Посмотреть шедевры Микеланджело едут во Флоренцию, колыбель Ренессанса. Однако и Рим отмечен его славой — достаточно вспомнить Сикстинскую капеллу. Сюда он приезжал дважды и во второй раз остался до конца своих дней. На экскурсии мы увидим великого Буонарроти как скульптора, архитектора и художника. Я расскажу об истории и судьбе его работ и проведу по местам гения Возрождения.

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Описание

Что вас ожидает

Родился будущий мастер в небольшом городке Капрезе, и вскоре его семья перебралась во Флоренцию. Там он жил и учился при дворе знаменитого Лоренцо Медичи. Что же сподвигло Микеланджело покинуть свою любимую Флоренцию и уехать в Рим? Об этом вы услышите на экскурсии.

Начнём мы с площади Республики. Поговорим о необычной базилике, посвящённой Святой Деве Марии Ангелов и святым мученикам. И обсудим версию историков, по которой спроектировал храм именно Микеланджело в остатках античных терм Диоклециана.

Затем посетим церковь Святого Петра в Веригах, где находится известнейшая скульптура «Моисей». Это всего лишь часть огромной гробницы для Папы Римского Юлия II, грандиозной задумки автора, над которой он работал с перерывами сорок лет, но так её и не завершил. Вместе исследуем памятник, в котором он запечатлел всю мощь и силу своего мастерства.

На Капитолийском холме вы узнаете Микеланджело как архитектора. На площади Венеции, у подножия холма, я покажу, где он жил, а рядом — церковь, из которой преданные флорентийцы украли тело мастера после смерти.

Также в программе ещё одна очень важная церковь — Святой Марии над Минервой. Там вы увидите скульптуру «Христос с крестом». И узнаете о двух римских папах из рода Медичи, похороненных в этом храме. В своё время они были покровителями Микеланджело.

В церкви Святого Августина изучим фреску Рафаэля, на которой явно просматривается влияние Буонарроти.

Закончим мы у собора Святого Петра. Я расскажу о куполе, спроектированном Микеланджело, и проекте, который не был осуществлён.

Организационные детали

Позаботьтесь об удобной одежде и обуви для прогулок.