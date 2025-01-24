Стадион Домициана скрыт под Пьяцца Навона, словно клад. Который это. Этот уникальный объект Всемирного наследия ЮНЕСКО стал первым постоянным местом проведения гладиаторских игр и соревнований по легкой атлетике в Риме. С этим входным билетом вы узнаете об этом подземном пространстве вместе с аудиогидом. Это один для любителей спорта и любителей истории.