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Стадион Домициана скрыт под Пьяцца Навона, словно клад. Который это. Этот уникальный объект Всемирного наследия ЮНЕСКО стал первым постоянным местом проведения гладиаторских игр и соревнований по легкой атлетике в Риме. С этим входным билетом вы узнаете об этом подземном пространстве вместе с аудиогидом. Это один для любителей спорта и любителей истории.
Ответы на вопросы
Что входит
Входной билет на стадион Домициана
Загружаемый аудиогид на 7 языках (специальный аудиогид для детей)
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы думаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.