Светлана проводит ещё 6 экскурсий

Праздник Пуньялони очень старинный. Его происхождение связано с одним из далёких эпизодов в истории Акуапенденте. В 1166 году город был освобождён от ига тирана-губернатора Фридриха I Красная Борода. Накануне победы двое крестьян видели, как неожиданно зацвело высохшее вишневое дерево, являющееся символом угнетения горожан. Жители сочли это сигналом и прогнали захватчика, разрушив его крепость.

Программа

Уже свыше восьми веков каждый год в середине мая жители отмечают тот памятный для них победный день освобождения. Рукотворные картины размером 2,6 х 3,6 метров полностью покрыты лепестками, листьями, шелухой, корой и прочими растительными материалами. Картины создаются группами горожан и затем выставляются в разных местах города для обозрения гостям и для конкурса.

В середине дня проходит историческое шествие титулованных персонажей средневекового периода. Затем на центральной площади показывают театрализованное представление с флагоносцами, барабанщиками и трубачами. В конце дня объявляется победитель конкурса Пуньялони.