Светлана проводит ещё 6 экскурсий

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Красочный праздник Pugnaloni с картинами из лепестков и мозаики, музыкой и танцами

Светлана
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Светлана – ваш гид
Приглашаю вас принять участие в уникальном празднике, каких нет нигде.

Пуньялони (Pugnaloni) — это разноцветные мозаичные картины, являющиеся главным фольклорным элементом праздника Богини Цветов, который весной отмечается в Акуапенденте, что на севере Лацио.

Приезжайте наслаждаться его творениями!
65 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Продолжительность 8 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча ж/д станция Витербо, Орвието или Орте
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Праздник Богини цветов на Севере Лацио
Праздник Богини цветов на Севере Лацио

Праздник Пуньялони очень старинный. Его происхождение связано с одним из далёких эпизодов в истории Акуапенденте. В 1166 году город был освобождён от ига тирана-губернатора Фридриха I Красная Борода. Накануне победы двое крестьян видели, как неожиданно зацвело высохшее вишневое дерево, являющееся символом угнетения горожан. Жители сочли это сигналом и прогнали захватчика, разрушив его крепость.

Программа

Уже свыше восьми веков каждый год в середине мая жители отмечают тот памятный для них победный день освобождения. Рукотворные картины размером 2,6 х 3,6 метров полностью покрыты лепестками, листьями, шелухой, корой и прочими растительными материалами. Картины создаются группами горожан и затем выставляются в разных местах города для обозрения гостям и для конкурса.

В середине дня проходит историческое шествие титулованных персонажей средневекового периода. Затем на центральной площади показывают театрализованное представление с флагоносцами, барабанщиками и трубачами. В конце дня объявляется победитель конкурса Пуньялони.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включено: тур-сопровождение в течении дня; трансфер из Витербо, Орте или Орвието.
  • Не включено в стоимость экскурсии: билеты на поезд; индивидуальное питание; билеты на смотровые трибуны (примерно 10 евро/чел.). Количество мест на смотровых трибунах ограничено, поэтому билеты надо заказывать заранее.
  • Билет на поезд Рим — Витербо стоит 5 евро/чел., Рим — Орте 5 евро/чел., Рим — Орвието 7,5 евро/чел.
Праздник Богини цветов на Севере Лацио
Праздник Богини цветов на Севере Лацио
Праздник Богини цветов на Севере Лацио
Праздник Богини цветов на Севере Лацио
Праздник Богини цветов на Севере Лацио
Праздник Богини цветов на Севере Лацио
Праздник Богини цветов на Севере Лацио
Праздник Богини цветов на Севере Лацио
Праздник Богини цветов на Севере Лацио
Праздник Богини цветов на Севере Лацио
Праздник Богини цветов на Севере Лацио
Праздник Богини цветов на Севере Лацио
Праздник Богини цветов на Севере Лацио

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 4 человек.
  • Местов встречи для начала тура ж/д станция Витербо, Орвието или Орте.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Светлана
Светлана
Здравствуйте! Меня зовут Светлана. Я родилась, училась и работала до 1999 года в Москве. Сейчас живу в Италии, в городе Витербо. Я показываю города, которые мне самой очень нравятся, и как я их воспринимаю своими глазами. Моё увлечение историей Тушии (так называются земли, некогда населенные этрусками) появилось от желания показать незнакомые и незаслуженно неразрекламированные города, рассказать их некоторые исторические факты, истории горожан средневекового периода и вообще передать атмосферу, сохранившуюся с давних веков.
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