Полина Б. – Гид из Рима

За тысячи лет Рим преодолел многочисленные взлеты и падения.



Приглашаю вас на прогулку 👣 по местам, в которых воплотился один из самых впечатляющих взлетов в его истории 📖 – эпоха барокко.



Большая часть архитектурного наследия Рима принадлежит именно этому периоду.



Я не только покажу, но и расскажу вам о самых важных памятниках эпохи.



Мы поговорим о том, по каким причинам стиль барокко зародился именно здесь, какие мастера стали первыми и достигли наибольшего успеха, и почему барокко до сих пор вызывает интерес множества людей со всего мира.