Рим - город 🏙️ с тысячелетней историей 📖, в которой были взлеты и падения. После блистательной античности город надолго утратил свое звание центра мира. Пока в 17 веке католичкая церковь ⛪ не решила возродить его былое величие для привлечения новых паломников. Большая часть архитектурного наследия Рима принадлежит эпохе барокко. На экскурсии 🧭 Вы не только увидите многие памятники эпохи, но и узнаете почему именно здесь зародился стиль барокко, его артистов, и чем он так влечет людей со всего мира!
Что входит
Услуги гида
Начало
🚩 Piazza Repubblica
Место завершения
🏁 Piazza Navona
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.