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Прогулка по барочному Риму

Полина Б.
Полина Б. – Гид из Рима
За тысячи лет Рим преодолел многочисленные взлеты и падения.

Приглашаю вас на прогулку 👣 по местам, в которых воплотился один из самых впечатляющих взлетов в его истории 📖 – эпоха барокко.

Большая часть архитектурного наследия Рима принадлежит именно этому периоду.

Я не только покажу, но и расскажу вам о самых важных памятниках эпохи.

Мы поговорим о том, по каким причинам стиль барокко зародился именно здесь, какие мастера стали первыми и достигли наибольшего успеха, и почему барокко до сих пор вызывает интерес множества людей со всего мира.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €80 за экскурсию

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Прогулка по барочному Риму
Прогулка по барочному Риму

Что вы увидите

  • Церковсь Санта Мария делла Виттория
  • церковь Сан-Карло
  • фонтан Треви
  • базилика Святого Игнасия
  • площадь Навона
  • мост Св. Ангела
Рим - город 🏙️ с тысячелетней историей 📖, в которой были взлеты и падения. После блистательной античности город надолго утратил свое звание центра мира. Пока в 17 веке католичкая церковь ⛪ не решила возродить его былое величие для привлечения новых паломников. Большая часть архитектурного наследия Рима принадлежит эпохе барокко. На экскурсии 🧭 Вы не только увидите многие памятники эпохи, но и узнаете почему именно здесь зародился стиль барокко, его артистов, и чем он так влечет людей со всего мира!
Что входит
  • Услуги гида
Начало
🚩 Piazza Repubblica
Место завершения
🏁 Piazza Navona
Прогулка по барочному Риму

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Полина Б.
Полина Б.
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