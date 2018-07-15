Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Посмотрите, что находится под поверхностью площади Пьяцца-Навона
Исследуйте руины стадиона Домициана
Узнайте больше о единственном стадионе Древнего Рима, построенном с применением каменной кладки
Взгляните на артефакты времен Римской империи
Узнайте, что находится под Пьяцца-Навона в центре Рима во время тура с аудиогидом, доступным на шести языках. Вы совершите путешествие в прошлое и увидите подборку неопубликованных фотографий, 3D-реконструкций, видеороликов и информационных панелей, которые рассказывают историю стадиона Домициана.
Также вы узнаете о превращении этого места в современную площадь и эволюции древнеримского спорта. Спуститесь на глубину 5 м под уровнем улицы, чтобы исследовать бывший амфитеатр во всех измерениях и получить информацию о травертиновых блоках, кирпичной кладке и мраморных колоннах у главных входов. Вам расскажут, как на арене размещали до 30 000 зрителей.
Взгляните на артефакты времен Римской империи, найденные во время археологических раскопок. Среди них увидите фрагменты скульптур и торс, изготовленный из пентеликонского мрамора из каменоломен Пендели к северу от Афин.
Ответы на вопросы
Что входит
Входной билет в подземный археологический комплекс стадиона Домициана
Аудиогид, доступный на русском, английском, французском, испанском, немецком и итальянском языках
Аудиогид для детей на английском или итальянском языке
Тур в «счастливые часы» (при выборе соответствующего варианта)
Что не входит
Услуги гида
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 50 человек.
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Все участники от 12 лет должны предъявить Green Pass, который действителен в ЕС и имеет поддающийся проверке QR-код. Действительный Green Pass можно получить, загрузив в приложение Green Pass или Covid Certificate доказательство полной вакцинации, либо доказательство перенесенной в последние 6 месяцев инфекции Covid-19, либо отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более чем за 72 часа до начала мероприятия, либо отрицательный результат теста на антиген, сделанного не более чем за 48 часов до начала мероприятия
Все участники также должны иметь при себе действительное удостоверение личности государственного образца с фотографией (например, паспорт, водительские права и т. п. )
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
3.9
Основано на 177 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
60
4
52
3
46
2
9
1
10
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
J
Jana
15 июля 2018
(Германия)
Билеты работали отлично. Действительно интересный тур. Аудиогид был очень полезен, потому что это единственный способ по-настоящему представить арену и узнать очень интересную информацию. Тур очень хорошо обозначен и есть дополнительный аудиогид для детей. Действительно впечатляет, я могу только рекомендовать это.
B
Britney
21 мая 2018
(Канада)
Что касается самостоятельной деятельности, это хорошо. Хотя это место не очень большое, аудиогид дает много информации, которой больше нет в музее. Кроме того, очень приятно видеть, как все изменилось за десятилетия. Внутри пол действительно неровный с некоторыми колеями и вещами, поэтому просто будьте осторожны при ходьбе!