Узнайте, что находится под Пьяцца-Навона в центре Рима во время тура с аудиогидом, доступным на шести языках. Вы совершите путешествие в прошлое и увидите подборку неопубликованных фотографий, 3D-реконструкций, видеороликов и информационных панелей, которые рассказывают историю стадиона Домициана.

Также вы узнаете о превращении этого места в современную площадь и эволюции древнеримского спорта. Спуститесь на глубину 5 м под уровнем улицы, чтобы исследовать бывший амфитеатр во всех измерениях и получить информацию о травертиновых блоках, кирпичной кладке и мраморных колоннах у главных входов. Вам расскажут, как на арене размещали до 30 000 зрителей.

Взгляните на артефакты времен Римской империи, найденные во время археологических раскопок. Среди них увидите фрагменты скульптур и торс, изготовленный из пентеликонского мрамора из каменоломен Пендели к северу от Афин.