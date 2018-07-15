Рим: часовой подземный тур под Пьяцца-Навона с аудиогидом

Посетите первый и единственный стадион Древнего Рима с каменной кладкой

3.9
177 отзывов
В группе
до 50 чел.
Посетите первый и единственный стадион Древнего Рима с каменной кладкой в рамках тура с аудиогидом по руинам стадиона Домициана.

Вы увидите невероятные реконструкции бывшего места проведения древних Олимпийских игр на глубине 5 м под Пьяцца-Навона.
Рим: часовой подземный тур под Пьяцца-Навона с аудиогидом
Рим: часовой подземный тур под Пьяцца-Навона с аудиогидом
Рим: часовой подземный тур под Пьяцца-Навона с аудиогидом
Рим: часовой подземный тур под Пьяцца-Навона с аудиогидом
Рим: часовой подземный тур под Пьяцца-Навона с аудиогидом
Рим: часовой подземный тур под Пьяцца-Навона с аудиогидом

Что вы увидите 🤩

  • Стадион Домициана
  • Пьяцца Навона
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Посмотрите, что находится под поверхностью площади Пьяцца-Навона
  2. Исследуйте руины стадиона Домициана
  3. Узнайте больше о единственном стадионе Древнего Рима, построенном с применением каменной кладки
  4. Взгляните на артефакты времен Римской империи
Узнайте, что находится под Пьяцца-Навона в центре Рима во время тура с аудиогидом, доступным на шести языках. Вы совершите путешествие в прошлое и увидите подборку неопубликованных фотографий, 3D-реконструкций, видеороликов и информационных панелей, которые рассказывают историю стадиона Домициана.
Также вы узнаете о превращении этого места в современную площадь и эволюции древнеримского спорта. Спуститесь на глубину 5 м под уровнем улицы, чтобы исследовать бывший амфитеатр во всех измерениях и получить информацию о травертиновых блоках, кирпичной кладке и мраморных колоннах у главных входов. Вам расскажут, как на арене размещали до 30 000 зрителей.
Взгляните на артефакты времен Римской империи, найденные во время археологических раскопок. Среди них увидите фрагменты скульптур и торс, изготовленный из пентеликонского мрамора из каменоломен Пендели к северу от Афин.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входной билет в подземный археологический комплекс стадиона Домициана
  • Аудиогид, доступный на русском, английском, французском, испанском, немецком и итальянском языках
  • Аудиогид для детей на английском или итальянском языке
  • Тур в «счастливые часы» (при выборе соответствующего варианта)
Что не входит
  • Услуги гида
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
  • Все участники от 12 лет должны предъявить Green Pass, который действителен в ЕС и имеет поддающийся проверке QR-код. Действительный Green Pass можно получить, загрузив в приложение Green Pass или Covid Certificate доказательство полной вакцинации, либо доказательство перенесенной в последние 6 месяцев инфекции Covid-19, либо отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более чем за 72 часа до начала мероприятия, либо отрицательный результат теста на антиген, сделанного не более чем за 48 часов до начала мероприятия
  • Все участники также должны иметь при себе действительное удостоверение личности государственного образца с фотографией (например, паспорт, водительские права и т. п. )
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

3.9
Основано на 177 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
60
4
52
3
46
2
9
1
10
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
J
15 июля 2018
(Германия)
Билеты работали отлично. Действительно интересный тур. Аудиогид был очень полезен, потому что это единственный способ по-настоящему представить арену и узнать очень интересную информацию. Тур очень хорошо обозначен и есть дополнительный аудиогид для детей. Действительно впечатляет, я могу только рекомендовать это.
B
21 мая 2018
(Канада)
Что касается самостоятельной деятельности, это хорошо. Хотя это место не очень большое, аудиогид дает много информации, которой больше нет в музее. Кроме того, очень приятно видеть, как все изменилось за десятилетия. Внутри пол действительно неровный с некоторыми колеями и вещами, поэтому просто будьте осторожны при ходьбе!
L
18 дек 2019
(Италия)
Действительно интересно ….

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