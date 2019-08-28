Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Узнайте историю Древнего Рима и самого важного памятника этой цивилизации
Минуйте длинные очереди на входе в Колизей и посетите два яруса
Послушайте легенды о храбрых гладиаторах и кровавых зрелищах
Попадите без очереди в Колизей и узнайте больше о величественном памятнике времен Римской империи.
Встретьтесь с гидом и полюбуйтесь панорамным видом на самую хорошо сохранившуюся часть Колизея. Гид подробно опишет Колизей снаружи, а затем вы без очереди пройдете внутрь.
Вы услышите истории об имитациях морских сражений и клетках, где держали львов. Представьте рев толпы, когда дикое животное настигало свою жертву. Экскурсия продолжится на втором ярусе, откуда открывается лучший вид на внешнюю и внутреннюю части Колизея. Гид ответит на все ваши вопросы.
Ответы на вопросы
Что входит
Билет с правом входа в Колизей без очереди
Услуги гида
Экскурсия с гидом по Колизею
Пешая экскурсия в составе маленькой группы
Наушники, чтобы отчетливо слышать гида
Что не входит
Трансфер из отеля и обратно
Еда и напитки
Перевозка от/до достопримечательностей
Посещение Римского форума и холма Палатин
Чаевые
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 100 человек.
Что взять с собой
Паспорт или удостоверение личности
Комфортная обувь
Не допускаются
Домашние животные
Детские коляски
Чемоданы и большие сумки
Важная информация
Дети должны быть в сопровождении взрослого
Не подходит для следующих категорий людей
Люди в инвалидных креслах
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
Все участники от 12 лет должны предъявить Green Pass, который действителен в ЕС и имеет поддающийся проверке QR-код. Действительный Green Pass можно получить, загрузив в приложение Green Pass или Covid Certificate доказательство полной вакцинации, либо доказательство перенесенной в последние 6 месяцев инфекции Covid-19, либо отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более чем за 72 часа до начала мероприятия, либо отрицательный результат теста на антиген, сделанного не более чем за 48 часов до начала мероприятия
Все участники также должны иметь при себе действительное удостоверение личности государственного образца с фотографией (например, паспорт, водительские права и т. п. )
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 2748 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
А
Аноним
28 авг 2019
(Великобритания)
Определенно, способ посетить Колизей! Рано, и не стоит ждать в очередях. Наш гид Стефано был очень хорошо осведомлен и занимателен своей позитивной доставкой. Нам так понравился тур, что мы расширили его, включив в него Палатинский холм (также замечательный, познавательный тур прекрасной Александры). Оглядываясь назад, мы должны были делать туры отдельно, так как это было слишком долго и слишком жарко. Примечание: прибыть вовремя - место встречи было трудно найти без карт Google.
A
Andrei
17 авг 2019
(Россия)
Сама экскурсия замечательная, но совсем избежать очереди не удалось. Да, существует некий FastTrack, но это, если быть честным, что-то вроде очереди "для тех, кто без очереди". А в-остальном всё на приличном уровне. Экскурсовод Яна прекрасно разбирается в материале и здорово его подаёт. Сам амфитеатр прекрасен (в этом я и не сомневался), поражает масштабами; Форум тоже очень интересен. К посещению рекомендуем.
Ю
Юлия
21 июля 2019
(Россия)
Почему то на сайте указано что Экскурсия в Коллизей, и идёт всего час. Экскурсия по факту включала и посещение с гидом Палатинат и Форума и занимала порядка двух часов. Без гида Игоря ни в Колизее ни на Палатине делать нечего. Было очень интересно. А если прийти просто, выстоять громадную очередь и просто посмотреть и ничего не понять: почему дырки в ка них, где сидели, как сидели, кто что строил… рекомендую.