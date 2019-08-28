Попадите без очереди в Колизей и узнайте больше о величественном памятнике времен Римской империи.

Встретьтесь с гидом и полюбуйтесь панорамным видом на самую хорошо сохранившуюся часть Колизея. Гид подробно опишет Колизей снаружи, а затем вы без очереди пройдете внутрь.

Вы услышите истории об имитациях морских сражений и клетках, где держали львов. Представьте рев толпы, когда дикое животное настигало свою жертву. Экскурсия продолжится на втором ярусе, откуда открывается лучший вид на внешнюю и внутреннюю части Колизея. Гид ответит на все ваши вопросы.