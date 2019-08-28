Рим: экскурсия по Колизею с проходом вне очереди

Совершите путешествие во времена Римской империи благодаря этой часовой экскурсии по Колизею

4.4
2748 отзывов
В группе
до 100 чел.
Совершите путешествие во времена Римской империи благодаря этой часовой экскурсии по Колизею.

Пройдите по стопам властителей Древнего Рима, осмотрев два яруса грандиозного амфитеатра Флавиев.
Рим: экскурсия по Колизею с проходом вне очереди
Рим: экскурсия по Колизею с проходом вне очереди
Рим: экскурсия по Колизею с проходом вне очереди
Рим: экскурсия по Колизею с проходом вне очереди
Рим: экскурсия по Колизею с проходом вне очереди
Рим: экскурсия по Колизею с проходом вне очереди
Рим: экскурсия по Колизею с проходом вне очереди
Рим: экскурсия по Колизею с проходом вне очереди
Рим: экскурсия по Колизею с проходом вне очереди
Рим: экскурсия по Колизею с проходом вне очереди
Рим: экскурсия по Колизею с проходом вне очереди
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Узнайте историю Древнего Рима и самого важного памятника этой цивилизации
  2. Минуйте длинные очереди на входе в Колизей и посетите два яруса
  3. Послушайте легенды о храбрых гладиаторах и кровавых зрелищах
Попадите без очереди в Колизей и узнайте больше о величественном памятнике времен Римской империи.
Встретьтесь с гидом и полюбуйтесь панорамным видом на самую хорошо сохранившуюся часть Колизея. Гид подробно опишет Колизей снаружи, а затем вы без очереди пройдете внутрь.
Вы услышите истории об имитациях морских сражений и клетках, где держали львов. Представьте рев толпы, когда дикое животное настигало свою жертву. Экскурсия продолжится на втором ярусе, откуда открывается лучший вид на внешнюю и внутреннюю части Колизея. Гид ответит на все ваши вопросы.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Билет с правом входа в Колизей без очереди
  • Услуги гида
  • Экскурсия с гидом по Колизею
  • Пешая экскурсия в составе маленькой группы
  • Наушники, чтобы отчетливо слышать гида
Что не входит
  • Трансфер из отеля и обратно
  • Еда и напитки
  • Перевозка от/до достопримечательностей
  • Посещение Римского форума и холма Палатин
  • Чаевые
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Что взять с собой
  • Паспорт или удостоверение личности
  • Комфортная обувь
Не допускаются
  • Домашние животные
  • Детские коляски
  • Чемоданы и большие сумки
Важная информация
  • Дети должны быть в сопровождении взрослого
Не подходит для следующих категорий людей
  • Люди в инвалидных креслах
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
  • У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
  • Все участники от 12 лет должны предъявить Green Pass, который действителен в ЕС и имеет поддающийся проверке QR-код. Действительный Green Pass можно получить, загрузив в приложение Green Pass или Covid Certificate доказательство полной вакцинации, либо доказательство перенесенной в последние 6 месяцев инфекции Covid-19, либо отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более чем за 72 часа до начала мероприятия, либо отрицательный результат теста на антиген, сделанного не более чем за 48 часов до начала мероприятия
  • Все участники также должны иметь при себе действительное удостоверение личности государственного образца с фотографией (например, паспорт, водительские права и т. п. )
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 2748 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1769
4
586
3
209
2
75
1
109
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
А
28 авг 2019
(Великобритания)
Определенно, способ посетить Колизей! Рано, и не стоит ждать в очередях. Наш гид Стефано был очень хорошо осведомлен и занимателен своей позитивной доставкой. Нам так понравился тур, что мы расширили его, включив в него Палатинский холм (также замечательный, познавательный тур прекрасной Александры). Оглядываясь назад, мы должны были делать туры отдельно, так как это было слишком долго и слишком жарко. Примечание: прибыть вовремя - место встречи было трудно найти без карт Google.
A
17 авг 2019
(Россия)
Сама экскурсия замечательная, но совсем избежать очереди не удалось. Да, существует некий FastTrack, но это, если быть честным, что-то вроде очереди "для тех, кто без очереди".
А в-остальном всё на приличном уровне. Экскурсовод Яна прекрасно разбирается в материале и здорово его подаёт. Сам амфитеатр прекрасен (в этом я и не сомневался), поражает масштабами; Форум тоже очень интересен.
К посещению рекомендуем.
Ю
21 июля 2019
(Россия)
Почему то на сайте указано что Экскурсия в Коллизей, и идёт всего час. Экскурсия по факту включала и посещение с гидом Палатинат и Форума и занимала порядка двух часов. Без гида Игоря ни в Колизее ни на Палатине делать нечего. Было очень интересно. А если прийти просто, выстоять громадную очередь и просто посмотреть и ничего не понять: почему дырки в ка них, где сидели, как сидели, кто что строил… рекомендую.

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