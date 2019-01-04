6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Раскрыть секреты знаменитых улиц, площадей и фонтанов Вечного города

Елена
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Елена – ваш гид
Если классические туристические маршруты Рима вами уже пройдены, самое время отправиться по лабиринтам магических улочек, каждая из которых хранит свой собственный романтический секрет.

Я расскажу вам много любопытных, почти анекдотических историй, связанных с Римом и его знаковыми персонажами, помогу прочувствовать колорит Вечного города и по-настоящему влюбиться в него!
130 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 3 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии6 отзывов
4.67
Рим – город загадок
Рим – город загадок

Что вас ожидает

Интересные факты о римских улицах
Мы пройдем по знаменитым улицам Рима, шаг за шагом открывая новые секреты города. Вы узнаете, почему Народная площадь не имеет отношения к народу, кто дал улице Бабуино обезьянье имя и как представительницы самой «древней» профессии участвовали в строительстве улицы Рипетта. А еще мы посетим базилик св.Игнатия Лойолы с потрясающей оптической иллюзией декорации купола и свода церкви!

Рим литературы и кинематографа
Прогуливаясь по улице Маргутта, вы увидите дом, где находилась мастерская героя Грегори Пэка из фильма «Римские каникулы», и узнаете, почему именно на этой улице поселился Федерико Феллини. На улице Кондотти мы обсудим, как связаны с этим местом Стендаль, Андерсен и Байрон, а затем найдем дом, где находится официальная резиденция Великого магистра Мальтийского ордена.

Секреты площади Треви
Старинная площадь Треви может похвастаться не только самым знаменитым фонтаном Рима, но и своими секретами, скрытыми от любопытных туристов. Вы узнаете, что связывает княгиню Зинаиду Волконскую с Римом, фонтаном Треви и церковью св. Анастасия и Винченцо. Я расскажу вам, какое отношение к этой церкви имеет кардинал Мазарини из романа А. Дюма «Три мушкетера» и почему, говоря о фонтане Треви, на ум приходит имя Н.В. Гоголя.

Кому подойдет эта экскурсия

Путешественникам, которые уже прошли по классическим достопримечательностям Рима и хотят открыть город с новой стороны.

Организационные детали

Маршрут пешеходный и не включает в себя никакие дополнительные расходы.

Рим – город загадок
Рим – город загадок
Рим – город загадок
Рим – город загадок
Рим – город загадок
Рим – город загадок

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Елена
Елена
Мое знакомство с Вечным Городом началось в 2000 году, хотя желание стать гидом пришло со временем. Рим позволяет любоваться своей красотой, узнавать свою историю, но свою душу открывает не так легко. Но если это произошло, Вы у него в плену. Я закончила Гос. Университет "Sapienza" , прошла также курс обучения во Флоренции и на сегодняшний день являюсь лицензированным гидом Италии. Моя задача- постараться влюбить Вас в этот чудный город чтобы желание возвращаться в него возникало снова и снова.
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6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

4 января 2019
Неплохая экскурсия для первого дня в городе, но хотелось бы не только той информации, которая заявлена в экскурсионном анонсе, но интересных историй и исторических анекдотов. К сожалению, за все время экскурсии мы услышали только те факты, которые указаны в описании, и ни слова больше. Не рекомендуем, если хочется нетривиальной прогулки.
15 ноября 2018
Хочу сказать огромное спасибо Елене за очень интересную экскурсии по Риму! и даже дождь не смог нам её испортить! :)
Елена показала нам Рим с новой стороны, благодаря ей мы почувствовали атмосферу этого города, узнали интересные детали и подробности о тех местах, мимо которых ранее просто прогуливались, не обращая внимания. Это было очень интересно и занимательно, а от работы Берини в одной из церквей мы просто были в восторге!! Как оказалось, это очень важно, чтобы экскурсию тебе проводил не просто человек, который живёт в этом месте, но и любит его!
Также хочу сказать, что помимо того, что Елена профессионал своего дела, она очень тактичная, спокойная, готовая помочь и подстроиться под нужды туристов.

Елена, спасибо Вам! Нам очень понравилось! Надеюсь, что вернёмся ещё!!
16 апреля 2018
Большое спасибо Елена Беловой за то, что мы узнали Рим с новой для нас стороны. Очень интересная и познавательная экскурсия, великолепный гид! Спасибо!
10 февраля 2018
Экскурсия очень понравилась. Несмотря на то, что шли мы с Еленой прогулочный шагом(это очень хорошо), ей удалось рассказать много новых фактов о городе, и его людях. Спасибо большое ей за это.
26 ноября 2017
Очень интересная и такая "уютная" экскурсия, замечательный гид. Время экскурсии пролетело незаметно. Хочется вернуться в Рим, были в первый раз и нам его отчетливо не хватило, и обязательно пройтись ещё раз по этим же улочкам. Сами мы, наверное, туда бы не свернули, теперь же, благодаря Елене, знаем, что такие места есть. Всем рекомендуем!
11 октября 2017
Экскурсия была очень занимательной!
Отдельное спасибо гиду Елене, за содержание и удивительную пешую прогулку. Рекомендую данную экскурсию для людей, которое были в Риме или для тех, кто просто итерисуется интересными фактами прекрасного города!

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