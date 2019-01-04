6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Интересные факты о римских улицах

Мы пройдем по знаменитым улицам Рима, шаг за шагом открывая новые секреты города. Вы узнаете, почему Народная площадь не имеет отношения к народу, кто дал улице Бабуино обезьянье имя и как представительницы самой «древней» профессии участвовали в строительстве улицы Рипетта. А еще мы посетим базилик св.Игнатия Лойолы с потрясающей оптической иллюзией декорации купола и свода церкви!

Рим литературы и кинематографа

Прогуливаясь по улице Маргутта, вы увидите дом, где находилась мастерская героя Грегори Пэка из фильма «Римские каникулы», и узнаете, почему именно на этой улице поселился Федерико Феллини. На улице Кондотти мы обсудим, как связаны с этим местом Стендаль, Андерсен и Байрон, а затем найдем дом, где находится официальная резиденция Великого магистра Мальтийского ордена.

Секреты площади Треви

Старинная площадь Треви может похвастаться не только самым знаменитым фонтаном Рима, но и своими секретами, скрытыми от любопытных туристов. Вы узнаете, что связывает княгиню Зинаиду Волконскую с Римом, фонтаном Треви и церковью св. Анастасия и Винченцо. Я расскажу вам, какое отношение к этой церкви имеет кардинал Мазарини из романа А. Дюма «Три мушкетера» и почему, говоря о фонтане Треви, на ум приходит имя Н.В. Гоголя.

Кому подойдет эта экскурсия

Путешественникам, которые уже прошли по классическим достопримечательностям Рима и хотят открыть город с новой стороны.