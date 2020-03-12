Двухэтажный автобус с открытым верхом обеспечивает фантастические виды и прекрасную атмосферу, позволяющую насладиться очарованием Рима. От культового Колизея и знаменитой Испанской лестницы до потрясающего Ватикана - история города и величественная архитектура захватывают дух.

Полностью озвученный аудио-тур позволяет вам открыть для себя более 10 мест по всему городу с ежедневными отправлениями из начальной точки на вокзале Термини. У вас есть возможность присоединиться к туру с любой из остановок маршрута.

Вы также можете прогуляться по «вечному городу» во время фантастических цифровых пешеходных экскурсий с гидом.

Некоторые из мест, которые вы можете увидеть на маршруте тура, включают:

Колизей

Римский Форум

Фонтан Треви

Испанская лестница

Площадь Испании

Ватикан

Площадь Святого Петра

Пьяцца Навона

Пантеон

Замок Сант-Анджело

Базилика Санта-Мария-Маджоре

Большой цирк

Пьяцца Венеция

Altare della Patria

Пьяцца Барберини

Вокзал Термини