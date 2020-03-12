Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Полюбуйтесь достопримечательностями Вечного города из автобуса с открытым верхом
Получите удовольствие от 4 бесплатных пеших прогулок с гидом
Узнайте больше об истории Рима с аудиогидом на 9 языках
Сходите и заходите в автобус на любой из 8 остановок, благодаря системе hop-on hop-off
Взгляните на город по-новому в рамках панорамного вечернего тура с билетом «Делюкс» на 3 дня
Двухэтажный автобус с открытым верхом обеспечивает фантастические виды и прекрасную атмосферу, позволяющую насладиться очарованием Рима. От культового Колизея и знаменитой Испанской лестницы до потрясающего Ватикана - история города и величественная архитектура захватывают дух.
Полностью озвученный аудио-тур позволяет вам открыть для себя более 10 мест по всему городу с ежедневными отправлениями из начальной точки на вокзале Термини. У вас есть возможность присоединиться к туру с любой из остановок маршрута.
Вы также можете прогуляться по «вечному городу» во время фантастических цифровых пешеходных экскурсий с гидом.
Некоторые из мест, которые вы можете увидеть на маршруте тура, включают:
Колизей
Римский Форум
Фонтан Треви
Испанская лестница
Площадь Испании
Ватикан
Площадь Святого Петра
Пьяцца Навона
Пантеон
Замок Сант-Анджело
Базилика Санта-Мария-Маджоре
Большой цирк
Пьяцца Венеция
Altare della Patria
Пьяцца Барберини
Вокзал Термини
Ответы на вопросы
Что входит
Hop-on, hop-off, но билет действителен в течение 24, 48 или 72 часов (в зависимости от выбранного варианта)
Бесплатный Wi-Fi на борту
Отслеживание автобуса в реальном времени и время прибытия следующего автобуса с помощью приложения Big Bus
Бесплатные цифровые самостоятельные экскурсии
Билеты с ускоренным прохождением в Колизей (в зависимости от выбранного варианта)
Гарнитуры (возможно использование собственной гарнитуры)
Пончо (на случай дождя)
Доступно дезинфицирующее средство для рук
Что не входит
Встреча в отеле и высадка
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это обзорная поездка в группе на автобусе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 50 человек.
Не допускаются
Курение
Курение в транспорте
Алкоголь и наркотики
Важная информация
В связи с мерами по борьбе с COVID-19, может произойти изменение в графике движения, изменение маршрутов, а также сокращение или отмена остановок. Обновленную информацию можно найти на сайте или в приложении местного туроператора
Билеты действительны в течение 24, 48 или 72 часов, в зависимости от выбранного варианта
Кондиционер работает на нижнем ярусе
Во всех автобусах есть пандус для инвалидных колясок
Ограничения по возрасту
Для посетителей в возрасте 4 и менее лет билет не требуется
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Все участники от 12 лет должны предъявить Green Pass, который действителен в ЕС и имеет поддающийся проверке QR-код. Действительный Green Pass можно получить, загрузив в приложение Green Pass или Covid Certificate доказательство полной вакцинации, либо доказательство перенесенной в последние 6 месяцев инфекции Covid-19, либо отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более чем за 72 часа до начала мероприятия, либо отрицательный результат теста на антиген, сделанного не более чем за 48 часов до начала мероприятия
Все участники также должны иметь при себе действительное удостоверение личности государственного образца с фотографией (например, паспорт, водительские права и т. п. )
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.3
Основано на 1968 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
А
Аноним
12 мар 2020
(Великобритания)
Если вы приехали в Рим всего на пару дней, это обязательно. Вы увидите все известные достопримечательности. Я бы порекомендовал сесть на автобус в 9 утра от конечной остановки и проехать весь круг. Остановитесь в автобусе и сойдите в Ватикане, чтобы отправиться на пешеходную экскурсию в 12 часов дня. Нам удалось пройти 3 из 4 пешеходных экскурсий, и все они были отличными.
А
Аноним
23 фев 2020
(США)
Это помогло уменьшить количество ходьбы, которое нам приходилось делать, и это было здорово, поскольку у нас был 9-летний ребенок, и наши ноги уже устали. Приветливый персонал и пешеходные экскурсии были хорошим вариантом, хотя мы никогда ими не пользовались. В «ночном туре», который они рекламируют, используется тот же «аудиогид», который они проводят в течение дня - по сути, это всего лишь один последний круг без каких-либо скачков. Если бы они пошли другим маршрутом и / или имели бы другой звук, это было бы здорово. Поскольку Колизей является единственной достопримечательностью на маршруте, единственное реальное преимущество ночного тура - это возможность пройти по нему с включенным светом. Наконец, мы купили 3-дневный проездной. Спешили попасть в Пантеон на воскресную церковную службу. В спешке моя жена забыла свой билет и билет нашей дочери. Наш билет был действителен только на несколько часов, и если бы нам пришлось вернуться, чтобы получить его, мы бы опоздали. Они любезно впуст
А
Аноним
12 фев 2020
(США)
Было удобно добираться до основных достопримечательностей Рима. Автобус был чистым, и люди были полезны. Я был разочарован тем, что у нас не было живого тура с гидом, все было записано заранее. Также заметил, что некоторые автобусы чаще курсируют между автобусными остановками. В целом это был хороший способ передвигаться по городу.