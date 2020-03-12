Рим: обзорный тур на hop-on hop-off автобусе

Изучите Рим с билетом на 24, 48 или 72 часа на hop-on hop-off автобус с открытым верхом

4.3
1968 отзывов
Билет на автобус
Изучите Рим с билетом на 24, 48 или 72 часа на hop-on hop-off автобус с открытым верхом.

Прослушайте увлекательные комментарии и осмотрите такие достопримечательности, как Ватикан, Колизей и Испанская лестница.
Рим: обзорный тур на hop-on hop-off автобусе
Рим: обзорный тур на hop-on hop-off автобусе
Рим: обзорный тур на hop-on hop-off автобусе
Рим: обзорный тур на hop-on hop-off автобусе
Рим: обзорный тур на hop-on hop-off автобусе
Рим: обзорный тур на hop-on hop-off автобусе
Рим: обзорный тур на hop-on hop-off автобусе
Рим: обзорный тур на hop-on hop-off автобусе
Рим: обзорный тур на hop-on hop-off автобусе
Рим: обзорный тур на hop-on hop-off автобусе
Рим: обзорный тур на hop-on hop-off автобусе
Рим: обзорный тур на hop-on hop-off автобусе
Рим: обзорный тур на hop-on hop-off автобусе
Рим: обзорный тур на hop-on hop-off автобусе
Рим: обзорный тур на hop-on hop-off автобусе
Рим: обзорный тур на hop-on hop-off автобусе
Рим: обзорный тур на hop-on hop-off автобусе

Что вы увидите 🤩

  • Площадь Святого Петра
  • Фонтан Треви
  • Римский форум
  • Испанская лестница
  • Собор Святого Петра
  • Пьяцца Навона
  • Музеи Ватикана
  • Базилика Санта-Мария-Маджоре
  • Пантеон
  • Замок Святого Ангела
  • Циркус Максимус
  • Площадь Венеции
  • Уста истины
  • Площадь Испании, Рим
  • Пьяцца Барберини
  • Холм Палатин
  • Колизей
  • Ватикан
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Полюбуйтесь достопримечательностями Вечного города из автобуса с открытым верхом
  2. Получите удовольствие от 4 бесплатных пеших прогулок с гидом
  3. Узнайте больше об истории Рима с аудиогидом на 9 языках
  4. Сходите и заходите в автобус на любой из 8 остановок, благодаря системе hop-on hop-off
  5. Взгляните на город по-новому в рамках панорамного вечернего тура с билетом «Делюкс» на 3 дня
Двухэтажный автобус с открытым верхом обеспечивает фантастические виды и прекрасную атмосферу, позволяющую насладиться очарованием Рима. От культового Колизея и знаменитой Испанской лестницы до потрясающего Ватикана - история города и величественная архитектура захватывают дух.
Полностью озвученный аудио-тур позволяет вам открыть для себя более 10 мест по всему городу с ежедневными отправлениями из начальной точки на вокзале Термини. У вас есть возможность присоединиться к туру с любой из остановок маршрута.
Вы также можете прогуляться по «вечному городу» во время фантастических цифровых пешеходных экскурсий с гидом.

Некоторые из мест, которые вы можете увидеть на маршруте тура, включают:

    Колизей
    Римский Форум
    Фонтан Треви
    Испанская лестница
    Площадь Испании
    Ватикан
    Площадь Святого Петра
    Пьяцца Навона
    Пантеон
    Замок Сант-Анджело
    Базилика Санта-Мария-Маджоре
    Большой цирк
    Пьяцца Венеция
    Altare della Patria
    Пьяцца Барберини
    Вокзал Термини

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Hop-on, hop-off, но билет действителен в течение 24, 48 или 72 часов (в зависимости от выбранного варианта)
    • Бесплатный Wi-Fi на борту
    • Отслеживание автобуса в реальном времени и время прибытия следующего автобуса с помощью приложения Big Bus
    • Бесплатные цифровые самостоятельные экскурсии
    • Билеты с ускоренным прохождением в Колизей (в зависимости от выбранного варианта)
    • Гарнитуры (возможно использование собственной гарнитуры)
    • Пончо (на случай дождя)
    • Доступно дезинфицирующее средство для рук
    Что не входит
    • Встреча в отеле и высадка
    Когда и сколько длится
    Когда: По выбранному вами времени
    Экскурсия длится около 3 дней
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это обзорная поездка в группе на автобусе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
    Не допускаются
    • Курение
    • Курение в транспорте
    • Алкоголь и наркотики
    Важная информация
    • В связи с мерами по борьбе с COVID-19, может произойти изменение в графике движения, изменение маршрутов, а также сокращение или отмена остановок. Обновленную информацию можно найти на сайте или в приложении местного туроператора
    • Билеты действительны в течение 24, 48 или 72 часов, в зависимости от выбранного варианта
    • Кондиционер работает на нижнем ярусе
    • Во всех автобусах есть пандус для инвалидных колясок
    Ограничения по возрасту
    • Для посетителей в возрасте 4 и менее лет билет не требуется
    Требования к участникам
    • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
    • Все участники от 12 лет должны предъявить Green Pass, который действителен в ЕС и имеет поддающийся проверке QR-код. Действительный Green Pass можно получить, загрузив в приложение Green Pass или Covid Certificate доказательство полной вакцинации, либо доказательство перенесенной в последние 6 месяцев инфекции Covid-19, либо отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более чем за 72 часа до начала мероприятия, либо отрицательный результат теста на антиген, сделанного не более чем за 48 часов до начала мероприятия
    • Все участники также должны иметь при себе действительное удостоверение личности государственного образца с фотографией (например, паспорт, водительские права и т. п. )
    Нужно оплачивать всё сразу?
    В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

    Вы сами выбираете дату и время

    Отзывы и рейтинг

    4.3
    Основано на 1968 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
    1102
    4
    529
    3
    216
    2
    55
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    66
    Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
    А
    12 мар 2020
    (Великобритания)
    Если вы приехали в Рим всего на пару дней, это обязательно. Вы увидите все известные достопримечательности. Я бы порекомендовал сесть на автобус в 9 утра от конечной остановки и проехать весь круг. Остановитесь в автобусе и сойдите в Ватикане, чтобы отправиться на пешеходную экскурсию в 12 часов дня. Нам удалось пройти 3 из 4 пешеходных экскурсий, и все они были отличными.
    А
    23 фев 2020
    (США)
    Это помогло уменьшить количество ходьбы, которое нам приходилось делать, и это было здорово, поскольку у нас был 9-летний ребенок, и наши ноги уже устали. Приветливый персонал и пешеходные экскурсии были хорошим вариантом, хотя мы никогда ими не пользовались. В «ночном туре», который они рекламируют, используется тот же «аудиогид», который они проводят в течение дня - по сути, это всего лишь один последний круг без каких-либо скачков. Если бы они пошли другим маршрутом и / или имели бы другой звук, это было бы здорово. Поскольку Колизей является единственной достопримечательностью на маршруте, единственное реальное преимущество ночного тура - это возможность пройти по нему с включенным светом. Наконец, мы купили 3-дневный проездной. Спешили попасть в Пантеон на воскресную церковную службу. В спешке моя жена забыла свой билет и билет нашей дочери. Наш билет был действителен только на несколько часов, и если бы нам пришлось вернуться, чтобы получить его, мы бы опоздали. Они любезно впуст
    А
    12 фев 2020
    (США)
    Было удобно добираться до основных достопримечательностей Рима. Автобус был чистым, и люди были полезны. Я был разочарован тем, что у нас не было живого тура с гидом, все было записано заранее. Также заметил, что некоторые автобусы чаще курсируют между автобусными остановками. В целом это был хороший способ передвигаться по городу.

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