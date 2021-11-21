Встретьтесь с гидом в центре города и отправляйтесь к Аппиевой дороге на комфортабельном минивэне. Вы посетите одни из крупнейших и старейших катакомб Рима и спуститесь на глубину 16 м под землю в потусторонние склепы Домитиллы.

Исследуйте бесконечный лабиринт подземных погребальных камер, расположенных на четырех уровнях. Вы будете очарованы древними настенными росписями мифологических и библейских персонажей и откроете для себя религиозный символизм фресок.

Узнайте о переходе от язычества к христианству и послушайте о первых мучениках и гонениях. Погрузитесь в азарт, постепенно исследуя разные слои истории.

Знакомство с подземным миром завершится в подземной базилике Нерея и Ахиллея IV века. После этого минивэн доставит вас в центр города.