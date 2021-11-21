Рим: получастный тур по катакомбам

Спуститесь в темный лабиринт римских катакомб и откройте для себя отдаленный мир под землей

4.9
187 отзывов
В группе
до 15 чел.
Спуститесь в темный лабиринт римских катакомб и откройте для себя отдаленный мир под землей в сопровождении опытного гида.
Рим: получастный тур по катакомбам
Рим: получастный тур по катакомбам
Рим: получастный тур по катакомбам
Рим: получастный тур по катакомбам
Рим: получастный тур по катакомбам
Рим: получастный тур по катакомбам
Рим: получастный тур по катакомбам
Рим: получастный тур по катакомбам
Рим: получастный тур по катакомбам
Рим: получастный тур по катакомбам
Рим: получастный тур по катакомбам
Рим: получастный тур по катакомбам
Рим: получастный тур по катакомбам
Рим: получастный тур по катакомбам
Рим: получастный тур по катакомбам
Рим: получастный тур по катакомбам
Рим: получастный тур по катакомбам

Что вы увидите 🤩

  • Катакомбы Домитиллы
  • Базилика Святого Климента на улице Сан-Джованни-ин-Латерано
  • Катакомбы Рима
  • Аппиева дорога
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Отправляйтесь в тщательно разработанный тур с опытным гидом
  2. Сэкономьте время благодаря трансферу и сдаче багажа
  3. Спуститесь на 16 м под землю в мрачный мир запретной веры
  4. Полюбуйтесь настенными изображениями библейских фигур
  5. Выберите частный или общий вариант тура
Встретьтесь с гидом в центре города и отправляйтесь к Аппиевой дороге на комфортабельном минивэне. Вы посетите одни из крупнейших и старейших катакомб Рима и спуститесь на глубину 16 м под землю в потусторонние склепы Домитиллы.
Исследуйте бесконечный лабиринт подземных погребальных камер, расположенных на четырех уровнях. Вы будете очарованы древними настенными росписями мифологических и библейских персонажей и откроете для себя религиозный символизм фресок.
Узнайте о переходе от язычества к христианству и послушайте о первых мучениках и гонениях. Погрузитесь в азарт, постепенно исследуя разные слои истории.
Знакомство с подземным миром завершится в подземной базилике Нерея и Ахиллея IV века. После этого минивэн доставит вас в центр города.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Стоимость входных билетов
  • Перевозка в обе стороны из центра Рима
  • Услуги профессионального гида
  • Камера хранения на время тура
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Что взять с собой
  • Комфортная обувь
  • Многоразовая бутылка для воды
Не допускаются
  • Короткие юбки
  • Майки
Важная информация
  • Для входа в церкви необходимо соблюдать соответствующий дресс-код: колени и плечи должны быть покрыты
  • Тур включает умеренное количество ходьбы
  • Этот тур зависит от погодных условий и календарных событий. В случае отмены вам предложат альтернативную дату или полный возврат средств
Не подходит для следующих категорий людей
  • Люди с клаустрофобией
  • Люди в инвалидных креслах
Требования к участникам
  • Вы должны использовать собственные наушники
  • Вы должны заполнить анкету путешественника
  • У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
  • Все участники в возрасте от 12 лет, посещающие места в Белой (White) или Желтой (Yellow) зонах должны предъявить Basic Green Pass, в Оранжевой (Orange) или Красной (Red) зонах — Reinforced Green Pass, который действителен в ЕС и имеет поддающийся проверке QR-код. Basic Green Pass можно получить, загрузив в приложение Green Pass или Covid Certificate доказательство полной вакцинации, либо доказательство перенесенной в последние 6 месяцев инфекции Covid-19, либо отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более чем за 72 часа до начала мероприятия, либо отрицательный результат теста на антиген, сделанного не более чем за 48 часов до начала мероприятия. Reinforced Green Pass можно получить, только загрузив доказательство полной вакцинации или доказательство перенесенной в последние 6 месяцев инфекции Covid-19
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 187 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
159
4
21
3
6
2
1
1
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
P
21 ноя 2021
(Франция)
Оригинал (fr)
Просто идеально. Прием со стороны агентства был теплым, как и наше такси, которое дало нам адреса в Риме. Что касается нашего опыта в катакомбах: незабываемо. Мы остались наедине с нашим гидом в этом невероятном месте. Мы открыли это так, как никогда не могли себе представить.
А
17 ноя 2021
(Бельгия)
Оригинал (nl)
Хороший тур! Очень дружелюбный гид!
B
14 ноя 2021
(Германия)
Оригинал (de)
Очень познавательно и интересно для детей. Лучше любого урока истории. Катарина (экскурсия на немецком языке) была замечательной и очень информативной. Очень рекомендуется.
p
8 ноя 2021
(Канада)
Оригинал (en)
Очаровательный. Лаура была прекрасным гидом, рассказывающим историю катакомб.
R
7 ноя 2021
(Германия)
Оригинал (de)
Тур был восхитительным, у нас был Лоренцо в качестве гида, он был очень дружелюбным и всегда имел, что сказать, время было отличным!
M
6 ноя 2021
(Германия)
Оригинал (de)
У нас был тур с Лоренцо. Тур был отличным и очень информативным. Лоренцо произвел очень компетентное впечатление и мог ответить на все вопросы.
D
4 ноя 2021
(Франция)
Оригинал (fr)
Очень хорошо
I
3 ноя 2021
(Португалия)
Оригинал (en)
Отличный опыт, но по завышенной цене.
P
2 ноя 2021
(Бельгия)
Оригинал (fr)
Отлично и нужно делать, действительно интересно
J
31 окт 2021
(США)
Оригинал (en)
Было здорово, но хотелось бы сфотографироваться.
А
31 окт 2021
(Франция)
Оригинал (fr)
У нас было много проблем с тем, чтобы присоединиться к этому визиту из-за Большой двадцатки, но, с другой стороны, гид был очень интересным, он заставил нас открыть для себя малоизвестную часть истории.
Yvan
31 окт 2021
(Швейцария)
Оригинал (en)
très intéressant
А
31 окт 2021
(Франция)
Оригинал (fr)
Очень интересный визит
S
29 окт 2021
(Австрия)
Оригинал (de)
Всего наилучшего
Christian
27 окт 2021
Оригинал (de)
Очень интересный тур
Ещё 172 отзыва

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