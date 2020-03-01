Ave проводит ещё 5 экскурсий

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  4. Рим с двойным дном: квест-охота за философским камнем

Изучить изнанку города, отыскать секретные шедевры и распутать клубок загадок с помощью логики

Ave
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Ave – ваш гид
Готовы помешать коварному мистеру Рипли завладеть философским камнем? Вместе со мной вы исследуете симпатичные кулуары Рима и, используя логику и смекалку, постараетесь вырвать артефакт из рук злодея.

Тайные комнаты, зашифрованные знаки, секретные шедевры и застывшие во времени магазины – как знать, какие сюрпризы готовит это приключение отважным сыщикам.
225 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 5 часов
До 4 человек
Встреча в районе Piazza Cavour
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Рим с двойным дном: квест-охота за философским камнем
Рим с двойным дном: квест-охота за философским камнем

Что вас ожидает

Философский камень в опасности!
Легендарному сыщику Дейлу Куперу нужна помощь: разведка донесла, что в город прибыл опасный, неуловимый и талантливый мистер Рипли. На этот раз гений аферизма подбирается к философскому камню, рецепт которого, по преданию, хранится у главы ордена Иезуитов — Черного папы. Вам предстоит помешать хитрому замыслу, распутать клубок городских секретов и спасти артефакт. Никаких загадок на знание фактов: ваши главные помощники — логика, наблюдательность и кураж!

Изнанка Рима, о которой вы не догадывались
Команде сыщиков придется на время забыть о банальном осмотре достопримечательностей и бросить все силы на поиск преступника. Рипли — гедонист, эстет и знаток Рима, поэтому для его поимки будьте готовы оказаться в римских кулуарах и аутентичных пространствах, которые скрываются за непримечательными фасадами старинных палаццо.

  • Встреча с детективом назначена на piazza Cavour — главной площади масонского района Рима. Мы скоротаем время за разговорами об итальянском масонстве и его архитектурных «приветах» на улицах Рима.
  • Затем вам предстоит знакомство с антикварным кварталом Рима, переполненные всякой всячиной лавки которого живут своей тайной жизнью и не так просты, как кажутся на первый взгляд.
  • После этого расследование, вероятно, забросит нас в окрестности Пантеона: решая логические задания, не забудем отдать должное памятнику Древнего Рима.
  • В финале приключения исследуем иезуитскую церковь, где вы не только расставите последние точки над i в деле Рипли, но и откроете историю самого таинственного и неоднозначного ордена католической церкви.

Кому подойдет квест

Искателям потайных уголков Рима, авантюристам, любителям логических задач и нетривиальных маршрутов

Организационные детали

  • В расследование могут быть интегрированы посещения некоторых достопримечательностей
  • Вам может пригодиться смартфон
Рим с двойным дном: квест-охота за философским камнем
Рим с двойным дном: квест-охота за философским камнем
Рим с двойным дном: квест-охота за философским камнем
Рим с двойным дном: квест-охота за философским камнем
Рим с двойным дном: квест-охота за философским камнем

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе Piazza Cavour.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ave
Ave
Привет! Меня зовут Анна, мне 28 лет. Я профессиональный гид, но в первую очередь — гид по призванию. Стараюсь проживать каждый день как маленький праздник. И ещё я очень любопытная: обожаю «расследовать», то есть ввязываться во всякие небольшие авантюры, благодаря которым я узнаю новые места, новые заведения и новых людей. Верю, что во всех сферах жизни нужно уметь объяснять сложное простым языком и таким образом делать далекое — близким, непонятное — понятным. Хорошая экскурсия — это приключение, во время которого надо не столько запоминать имена и даты, сколько открывать для себя новые горизонты, удивляться, чувствовать запахи, пробовать еду, смаковать напитки и даже ходить в гости. Делиться секретными находками, влюблять в окружающие меня реалии — это еще одна моя страсть. Я по-настоящему счастлива, когда мне удаётся зажечь в глазах людей искорку любопытства и вдохновения. Потому что чем больше неравнодушных, добрых и смелых, тем лучше жизнь вокруг нас
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