Ave проводит ещё 5 экскурсий

Философский камень в опасности!
Легендарному сыщику Дейлу Куперу нужна помощь: разведка донесла, что в город прибыл опасный, неуловимый и талантливый мистер Рипли. На этот раз гений аферизма подбирается к философскому камню, рецепт которого, по преданию, хранится у главы ордена Иезуитов — Черного папы. Вам предстоит помешать хитрому замыслу, распутать клубок городских секретов и спасти артефакт. Никаких загадок на знание фактов: ваши главные помощники — логика, наблюдательность и кураж!
Изнанка Рима, о которой вы не догадывались
Команде сыщиков придется на время забыть о банальном осмотре достопримечательностей и бросить все силы на поиск преступника. Рипли — гедонист, эстет и знаток Рима, поэтому для его поимки будьте готовы оказаться в римских кулуарах и аутентичных пространствах, которые скрываются за непримечательными фасадами старинных палаццо.
Искателям потайных уголков Рима, авантюристам, любителям логических задач и нетривиальных маршрутов