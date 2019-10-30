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Авторская арт-прогулка по must-see местам и потайным улицам

Marina
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Marina – ваш гид
Вы и итальянское искусство: эти три часа вместе станут отличной альтернативой музеям.

Вы пройдете по площадям Навона, дель Пополо и Испании, а в скрытых уголках Рима заглянете в старинные базилики.

Рассмотрите шедевры Рафаэля, Караваджо, Бернини и других мастеров, а я помогу «прочитать» их смыслы и расскажу о жизни художников.

После такой познавательно-красивой прогулки вы научитесь разбираться в стилях искусства от Возрождения до барокко и классицизма.
127 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча Площадь Навона
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Рим — столица великих искусств
Рим — столица великих искусств

Что вас ожидает

Узнать Рим и Италию через искусство
Основная цель моего авторского маршрута — помочь вам начать ориентироваться в различных стилях искусства. Вы рассмотрите картины, фрески и скульптуры признанных гениев: Рафаэля, Караваджо, Гвидо Рени, Доменикино, Кановы, Бернини. В легкой, непринужденной обстановке узнаете об их жизни и технике работы, «прочитаете» замыслы произведений. Научитесь отличать шедевры Возрождения от эпохи барокко, классицизм от неоклассицизма. И все это не в музеях, а во время прогулки по главным площадям и потайным улочкам Вечного города.

Познавательный и эстетический маршрут
Мы встретимся на Пьяцца Навона с ее роскошным архитектурным ансамблем и барочным фонтаном Четырёх рек, пройдем через площади дель Пополо и Испании. Вот некоторые из остановок на пути:

  • Церковь Санта-Мария-делла-Паче, где вы полюбуетесь фреской Рафаэля «Сивиллы и Ангелы»;
  • Французская национальная церковь Сан-Луиджи-деи-Франчези и её жемчужина, капелла Контарелли с тремя картинами Караваджо;
  • Базилика Св. Августина с еще одной картиной Караваджо, «Мадонной ди Лорето», и место, где располагалась мастерская художника;
  • Церковь Санта-Мария-дель-Пополо, где хранятся «Обращение Савла» и «Распятие апостола Петра» Караваджо;
  • Старинное кафе Греко — центр культурной жизни XIX века, походящий на картинную галерею.

А еще по дороге остановимся на чашечку кофе буквально среди скульптур в бывшей мастерской XVIII века.

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам, которые не хотят тратить время на очереди в музеи. Тем, кто знакомится с миром искусства или желает углубить знания (степень погружения в тему зависит от ваших интересов).

Организационные детали

Кофе не включен в стоимость.

Рим — столица великих искусств
Рим — столица великих искусств
Рим — столица великих искусств
Рим — столица великих искусств
Рим — столица великих искусств
Рим — столица великих искусств
Рим — столица великих искусств
Рим — столица великих искусств

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Площадь Навона.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Marina
Marina
Здравствуйте! Меня зовут Марина, и я приглашаю вас прогуляться по улицам самого прекрасного Вечного города, где постоянно проживаю, и погрузиться в его атмосферу. Любовь к Риму и искусству привела меня к получению второго высшего образования в сфере искусствоведения. Здесь же я окончила специализированные курсы для профессиональных гидов Mirabilia Urbis. С удовольствием расскажу вам о жизни римлян разных эпох в деталях, о символах, которые можно разглядеть на каждом шагу; проведу по тайным улочкам и расскажу легенды, которые связаны с самыми знаменитыми площадями. Поделюсь своими находками и любимыми местами. Помогу сориентироваться в городе и организовать ваш день в Риме на ура!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

30 октября 2019
Название экскурсии полностью совпадает с содержанием самой экскурсии. Фрески Рафаэля, работы Караваджо, мастерская Караваджо... дом где жил Пикассо и создавал декорации для балета Дягилева... и многое другое... На экскурсиях в Риме не в первый раз, где-то уже слышали о том, что рассказывала Марина, но у Марины более глубокие знания и сам рассказ насыщеннее и содержательнее. Марина очень интересный рассказчик. Очень понравилось ходить с Мариной по петрикам))) Рекомендую эту экскурсию!

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