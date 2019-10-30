Что вас ожидает

Узнать Рим и Италию через искусство

Основная цель моего авторского маршрута — помочь вам начать ориентироваться в различных стилях искусства. Вы рассмотрите картины, фрески и скульптуры признанных гениев: Рафаэля, Караваджо, Гвидо Рени, Доменикино, Кановы, Бернини. В легкой, непринужденной обстановке узнаете об их жизни и технике работы, «прочитаете» замыслы произведений. Научитесь отличать шедевры Возрождения от эпохи барокко, классицизм от неоклассицизма. И все это не в музеях, а во время прогулки по главным площадям и потайным улочкам Вечного города.

Познавательный и эстетический маршрут

Мы встретимся на Пьяцца Навона с ее роскошным архитектурным ансамблем и барочным фонтаном Четырёх рек, пройдем через площади дель Пополо и Испании. Вот некоторые из остановок на пути:

Церковь Санта-Мария-делла-Паче, где вы полюбуетесь фреской Рафаэля «Сивиллы и Ангелы»;

Французская национальная церковь Сан-Луиджи-деи-Франчези и её жемчужина, капелла Контарелли с тремя картинами Караваджо;

Базилика Св. Августина с еще одной картиной Караваджо, «Мадонной ди Лорето», и место, где располагалась мастерская художника;

Церковь Санта-Мария-дель-Пополо, где хранятся «Обращение Савла» и «Распятие апостола Петра» Караваджо;

Старинное кафе Греко — центр культурной жизни XIX века, походящий на картинную галерею.

А еще по дороге остановимся на чашечку кофе буквально среди скульптур в бывшей мастерской XVIII века.

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам, которые не хотят тратить время на очереди в музеи. Тем, кто знакомится с миром искусства или желает углубить знания (степень погружения в тему зависит от ваших интересов).