Узнать Рим и Италию через искусство
Основная цель моего авторского маршрута — помочь вам начать ориентироваться в различных стилях искусства. Вы рассмотрите картины, фрески и скульптуры признанных гениев: Рафаэля, Караваджо, Гвидо Рени, Доменикино, Кановы, Бернини. В легкой, непринужденной обстановке узнаете об их жизни и технике работы, «прочитаете» замыслы произведений. Научитесь отличать шедевры Возрождения от эпохи барокко, классицизм от неоклассицизма. И все это не в музеях, а во время прогулки по главным площадям и потайным улочкам Вечного города.
Познавательный и эстетический маршрут
Мы встретимся на Пьяцца Навона с ее роскошным архитектурным ансамблем и барочным фонтаном Четырёх рек, пройдем через площади дель Пополо и Испании. Вот некоторые из остановок на пути:
А еще по дороге остановимся на чашечку кофе буквально среди скульптур в бывшей мастерской XVIII века.
Путешественникам, которые не хотят тратить время на очереди в музеи. Тем, кто знакомится с миром искусства или желает углубить знания (степень погружения в тему зависит от ваших интересов).
Кофе не включен в стоимость.