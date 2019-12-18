Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Оставайтесь на остановках по пути следования столько, сколько захотите
Садитесь в автобус и выходите из него на любой из восьми остановок, либо оставайтесь в автобусе и прокатитесь по всему маршруту
Послушайте интересный аудиокомментарий на борту автобуса
Поделитесь впечатлениями с друзьями и семьей: на борту есть бесплатный WiFi
Исследуйте Вечный город на экскурсионном автобусе с билетами на 24, 48 или 72 часа. Проезжайте мимо значков города, выйдите из автобуса на любой из восьми остановок и просто сядьте на следующий автобус, когда захотите продолжить. Будьте гибкими, осматривая все удивительные достопримечательности Рима.
Легенда повествует о Ромуле и Реме и 7 холмах Рима. Сегодня в городе находится одна из самых больших церквей в мире, базилика Сан-Пьетро в Ватикане, к которой можно пройти через чудесную эллиптическую площадь, а также великолепный Колизей, кинематографический фонтан Треви и романтическую Испанскую лестницу. Рим с его яркой культурой кафе и причудливыми тратториями всегда вдохновляет.
Полный цикл занимает 100 минут, и вы можете спрыгнуть в любой из следующих точек по пути:
ОСТАНОВКИ:
Остановка 1: терминал Ларго-ди-Вилла-Перетти.
Остановка 2: Санта-Мария-Маджоре.
Остановка 3: Колизей.
Остановка 4: Circo Massimo.
Остановка 5: Piazza Venezia.
Остановка 6: Ватикано.
Остановка 7: Фонтана ди Треви.
Остановка 8: Пьяцца Барберини.
Ответы на вопросы
Что входит
Наушники
WiFi в автобусах
Аудиокомментарий на 8 языках
Мобильное приложение Sighseeing Experience
Что не входит
Билеты для посещения достопримечательностей
Еда и напитки
Трансфер из отеля и обратно
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 50 человек.
Важная информация
До 16 декабря 2021 года и с 10 января 2022 года по 6 марта 2022 года с пятницы по воскресенье - с 9:00 до 17:00 (последнее отправление) с 17 декабря 2021 года по 9 января 2022 года Каждый день - с 9:00 до 17:00 (последнее отправление) с 7-го числа. Март 2022 г. Каждый день - с 9:00 до 19:00 (последнее отправление)
Продолжительность экскурсии: 90 минут
Периодичность: каждые 10 минут (апрель - октябрь) каждые 15-20 минут (ноябрь - март)
Вы можете пользоваться бесплатным Wi-Fi в автобусах в Риме - блог, твитнуть и загружать фотографии по пути
Загрузите приложение Sightseeing Experience: простой и практичный способ ориентироваться, двигаться, посещать и открывать для себя город. В приложении вы найдете бесплатную пешеходную экскурсию по центру, доступную на 5 языках, и интерактивную карту, на которой показано расположение автобусов в городе
Ограничения по возрасту
Для посетителей в возрасте 4 и менее лет билет не требуется
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 3740 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
G
Gerard
18 дек 2019
(Франция)
Некоторые автобусные остановки находятся рядом с местами, которые вы хотите посетить, другие нет. Это все самое важное, если у вас есть препятствия. Я перестал ходить к фонтану Треви, потому что в автобусе не было никаких подсказок, в каком направлении идти, и для меня, как далеко это было
А
Аноним
16 дек 2019
(Россия)
Отличная обзорка! Очень удобно для первого знакомства с городом. Плюс, если брать билет на пару-тройку дней, можно на эти дни совсем не заморачиваться с транспортом. Из минусов - в аудиогиде очень продолжительные музыкальные паузы, хотелось бы больше информации. Но это как кому.
L
Lorelie
13 окт 2019
(Италия)
Это было хорошо, но очереди были длинные. Я также обнаружил, что продавцы на всех остановках встречают невероятное разочарование - некоторые из них, похоже, частично работают в этой компании. Невероятно непрофессионально и не то, что я хочу, когда заказываю тур. Однако это был хороший способ осмотреть Рим с хорошей высоты!