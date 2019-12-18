Исследуйте Вечный город на экскурсионном автобусе с билетами на 24, 48 или 72 часа. Проезжайте мимо значков города, выйдите из автобуса на любой из восьми остановок и просто сядьте на следующий автобус, когда захотите продолжить. Будьте гибкими, осматривая все удивительные достопримечательности Рима.

Легенда повествует о Ромуле и Реме и 7 холмах Рима. Сегодня в городе находится одна из самых больших церквей в мире, базилика Сан-Пьетро в Ватикане, к которой можно пройти через чудесную эллиптическую площадь, а также великолепный Колизей, кинематографический фонтан Треви и романтическую Испанскую лестницу. Рим с его яркой культурой кафе и причудливыми тратториями всегда вдохновляет.

Полный цикл занимает 100 минут, и вы можете спрыгнуть в любой из следующих точек по пути:

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