Рим: тур на автобусе hop-on hop-off и бесплатный аудиотур

Посмотрите Рим на двухэтажном автобусе с открытым верхом и откройте для себя основные достопримечательности города на

4
3740 отзывов
Входной билет
Посмотрите Рим на двухэтажном автобусе с открытым верхом и откройте для себя основные достопримечательности города на автобусе и пешком.

Посетите Ватикан, Испанскую лестницу, Колизей, Форум и многие другие достопримечательности с вашим билетом на hop-on hop-off тур на 24, 48 или 72 часа.
Рим: тур на автобусе hop-on hop-off и бесплатный аудиотур
Рим: тур на автобусе hop-on hop-off и бесплатный аудиотур
Рим: тур на автобусе hop-on hop-off и бесплатный аудиотур
Рим: тур на автобусе hop-on hop-off и бесплатный аудиотур
Рим: тур на автобусе hop-on hop-off и бесплатный аудиотур
Рим: тур на автобусе hop-on hop-off и бесплатный аудиотур
Рим: тур на автобусе hop-on hop-off и бесплатный аудиотур
Рим: тур на автобусе hop-on hop-off и бесплатный аудиотур
Рим: тур на автобусе hop-on hop-off и бесплатный аудиотур
Рим: тур на автобусе hop-on hop-off и бесплатный аудиотур
Рим: тур на автобусе hop-on hop-off и бесплатный аудиотур
Рим: тур на автобусе hop-on hop-off и бесплатный аудиотур
Рим: тур на автобусе hop-on hop-off и бесплатный аудиотур
Рим: тур на автобусе hop-on hop-off и бесплатный аудиотур
Рим: тур на автобусе hop-on hop-off и бесплатный аудиотур
Рим: тур на автобусе hop-on hop-off и бесплатный аудиотур
Рим: тур на автобусе hop-on hop-off и бесплатный аудиотур
Рим: тур на автобусе hop-on hop-off и бесплатный аудиотур
Рим: тур на автобусе hop-on hop-off и бесплатный аудиотур

Что вы увидите 🤩

  • Виа Кавур
  • Холм Палатин
  • Фонтан Треви
  • Базилика Санта-Мария-Маджоре
  • Ватикан
  • Площадь Венеции
  • Пьяцца Барберини
  • Испанская лестница
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Оставайтесь на остановках по пути следования столько, сколько захотите
  2. Садитесь в автобус и выходите из него на любой из восьми остановок, либо оставайтесь в автобусе и прокатитесь по всему маршруту
  3. Послушайте интересный аудиокомментарий на борту автобуса
  4. Поделитесь впечатлениями с друзьями и семьей: на борту есть бесплатный WiFi
Исследуйте Вечный город на экскурсионном автобусе с билетами на 24, 48 или 72 часа. Проезжайте мимо значков города, выйдите из автобуса на любой из восьми остановок и просто сядьте на следующий автобус, когда захотите продолжить. Будьте гибкими, осматривая все удивительные достопримечательности Рима.
Легенда повествует о Ромуле и Реме и 7 холмах Рима. Сегодня в городе находится одна из самых больших церквей в мире, базилика Сан-Пьетро в Ватикане, к которой можно пройти через чудесную эллиптическую площадь, а также великолепный Колизей, кинематографический фонтан Треви и романтическую Испанскую лестницу. Рим с его яркой культурой кафе и причудливыми тратториями всегда вдохновляет.

Полный цикл занимает 100 минут, и вы можете спрыгнуть в любой из следующих точек по пути:

    ОСТАНОВКИ:

    • Остановка 1: терминал Ларго-ди-Вилла-Перетти.
    • Остановка 2: Санта-Мария-Маджоре.
    • Остановка 3: Колизей.
    • Остановка 4: Circo Massimo.
    • Остановка 5: Piazza Venezia.
    • Остановка 6: Ватикано.
    • Остановка 7: Фонтана ди Треви.
    • Остановка 8: Пьяцца Барберини.

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Наушники
    • WiFi в автобусах
    • Аудиокомментарий на 8 языках
    • Мобильное приложение Sighseeing Experience
    Что не входит
    • Билеты для посещения достопримечательностей
    • Еда и напитки
    • Трансфер из отеля и обратно
    Когда и сколько длится
    Когда: По выбранному вами времени
    Экскурсия длится около 3 дней
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
    Важная информация
    • До 16 декабря 2021 года и с 10 января 2022 года по 6 марта 2022 года с пятницы по воскресенье - с 9:00 до 17:00 (последнее отправление) с 17 декабря 2021 года по 9 января 2022 года Каждый день - с 9:00 до 17:00 (последнее отправление) с 7-го числа. Март 2022 г. Каждый день - с 9:00 до 19:00 (последнее отправление)
    • Продолжительность экскурсии: 90 минут
    • Периодичность: каждые 10 минут (апрель - октябрь) каждые 15-20 минут (ноябрь - март)
    • Вы можете пользоваться бесплатным Wi-Fi в автобусах в Риме - блог, твитнуть и загружать фотографии по пути
    • Загрузите приложение Sightseeing Experience: простой и практичный способ ориентироваться, двигаться, посещать и открывать для себя город. В приложении вы найдете бесплатную пешеходную экскурсию по центру, доступную на 5 языках, и интерактивную карту, на которой показано расположение автобусов в городе
    Ограничения по возрасту
    • Для посетителей в возрасте 4 и менее лет билет не требуется
    Требования к участникам
    • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
    Нужно оплачивать всё сразу?
    В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

    Вы сами выбираете дату и время

    Отзывы и рейтинг

    4
    Основано на 3740 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
    1542
    4
    1070
    3
    692
    2
    239
    1
    197
    Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
    G
    18 дек 2019
    (Франция)
    Некоторые автобусные остановки находятся рядом с местами, которые вы хотите посетить, другие нет. Это все самое важное, если у вас есть препятствия. Я перестал ходить к фонтану Треви, потому что в автобусе не было никаких подсказок, в каком направлении идти, и для меня, как далеко это было
    А
    16 дек 2019
    (Россия)
    Отличная обзорка! Очень удобно для первого знакомства с городом. Плюс, если брать билет на пару-тройку дней, можно на эти дни совсем не заморачиваться с транспортом. Из минусов - в аудиогиде очень продолжительные музыкальные паузы, хотелось бы больше информации. Но это как кому.
    L
    13 окт 2019
    (Италия)
    Это было хорошо, но очереди были длинные. Я также обнаружил, что продавцы на всех остановках встречают невероятное разочарование - некоторые из них, похоже, частично работают в этой компании. Невероятно непрофессионально и не то, что я хочу, когда заказываю тур. Однако это был хороший способ осмотреть Рим с хорошей высоты!

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