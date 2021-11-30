Рим: тур от купола собора Святого Петра до подземных гротов

Откройте для себя чудеса площади Святого Петра и базилики с профессиональным гидом

4.8
1188 отзывов
В группе
до 50 чел.
Откройте для себя чудеса площади Святого Петра и базилики с профессиональным гидом.

Посетите Купол и полюбуйтесь панорамным видом на Рим, а затем спуститесь под землю, чтобы полюбоваться историческими гротами.
Рим: тур от купола собора Святого Петра до подземных гротов
Рим: тур от купола собора Святого Петра до подземных гротов
Рим: тур от купола собора Святого Петра до подземных гротов
Рим: тур от купола собора Святого Петра до подземных гротов
Рим: тур от купола собора Святого Петра до подземных гротов
Рим: тур от купола собора Святого Петра до подземных гротов
Рим: тур от купола собора Святого Петра до подземных гротов
Рим: тур от купола собора Святого Петра до подземных гротов
Рим: тур от купола собора Святого Петра до подземных гротов
Рим: тур от купола собора Святого Петра до подземных гротов
Рим: тур от купола собора Святого Петра до подземных гротов
Рим: тур от купола собора Святого Петра до подземных гротов
Рим: тур от купола собора Святого Петра до подземных гротов
Рим: тур от купола собора Святого Петра до подземных гротов
Рим: тур от купола собора Святого Петра до подземных гротов
Рим: тур от купола собора Святого Петра до подземных гротов
Рим: тур от купола собора Святого Петра до подземных гротов
Рим: тур от купола собора Святого Петра до подземных гротов
Рим: тур от купола собора Святого Петра до подземных гротов
Рим: тур от купола собора Святого Петра до подземных гротов
Рим: тур от купола собора Святого Петра до подземных гротов
Рим: тур от купола собора Святого Петра до подземных гротов
Рим: тур от купола собора Святого Петра до подземных гротов
Рим: тур от купола собора Святого Петра до подземных гротов

Что вы увидите 🤩

  • Собор Святого Петра
  • Площадь Святого Петра
  • Ватикан
  • Священные гроты Ватикана
  • Некрополь Ватикана
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Поднимитесь на вершину Купола, чтобы полюбоваться панорамным видом на Рим
  2. Оцените впечатляющий мрамор, потолки и мозаику базилики
  3. Посетите гробницу Святого Петра и прикоснитесь к оригинальным стенам базилики IV века
  4. Исследуйте подземные гроты и полюбуйтесь древними фресками
  5. Выберите тур для небольшой группы или индивидуальный тур
Познакомьтесь с вашим гидом на площади Святого Петра, а затем начните тур с восхождения на вершину Купола базилики. Наслаждайтесь эксклюзивным видом на впечатляющую мозаику Купола, а затем поднимитесь на верхний балкон.
Отсюда полюбуйтесь панорамным видом на город, осмотрите Колизей, Пантеон и другие знаковые достопримечательности. Спуститесь в базилику, полюбуйтесь ее впечатляющим интерьером и узнайте, почему на ее строительство ушло 150 лет.
Взгляните на красочный мрамор, золотые потолки и замысловатую мозаику, которые вас окружают. Узнайте об известных работах художников эпохи Возрождения и неоклассицизма, которые размещены здесь.
Затем спуститесь под землю к историческим гротам базилики и посетите гробницу Святого Петра. Прикоснитесь к древним стенам оригинальной базилики 4-го века и полюбуйтесь ее прекрасными фресками. Завершите тур на площади Святого Петра и погрузитесь в ее величественную архитектуру.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Профессиональный гид
  • Входные билеты на вершину Купола
  • Вход в гробницу Святого Петра
  • Стерилизованные наушники, чтобы лучше слышать вашего гида
  • Одна маска на человека, если требуется
  • Использование дезинфицирующего средства для рук во время экскурсии
  • Полная помощь на месте
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа 45 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Что взять с собой
  • Комфортная обувь
Не допускаются
  • Шорты
  • Майки
  • Чемоданы и большие сумки
  • Оружие и острые предметы
Важная информация
  • В плохую погоду терраса купола может быть недоступна. В этом случае вы можете попросить о частичном возврате денег и посетить другие зоны либо отказаться от посещения с полным возвратом денег
  • Для входа в базилику требуется скромная одежда (колени и плечи должны быть прикрыты)
  • Имейте в виду, что очереди для прохождения проверки безопасности у входа нельзя пропустить. Это может занять 5–45 минут
  • При входе на площадь необходимо пройти через металлоискатели
  • Музеи Ватикана и Сикстинская капелла не входят в этот тур
  • Место встречи находится за пределами базилики: перед входом на площадь Святого Петра и пунктом контроля безопасности
Не подходит для следующих категорий людей
  • Люди с клаустрофобией
  • Люди, страдающие от головокружения
Требования к участникам
  • Вы должны использовать собственные наушники
  • Вы должны заполнить анкету путешественника
  • У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
  • Все участники в возрасте от 12 лет, посещающие места в Белой (White) или Желтой (Yellow) зонах должны предъявить Basic Green Pass, в Оранжевой (Orange) или Красной (Red) зонах — Reinforced Green Pass, который действителен в ЕС и имеет поддающийся проверке QR-код. Basic Green Pass можно получить, загрузив в приложение Green Pass или Covid Certificate доказательство полной вакцинации, либо доказательство перенесенной в последние 6 месяцев инфекции Covid-19, либо отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более чем за 72 часа до начала мероприятия, либо отрицательный результат теста на антиген, сделанного не более чем за 48 часов до начала мероприятия. Reinforced Green Pass можно получить, только загрузив доказательство полной вакцинации или доказательство перенесенной в последние 6 месяцев инфекции Covid-19
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 1188 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1002
4
143
3
25
2
9
1
9
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
А
30 ноя 2021
(Испания)
Оригинал (es)
Очень хороший опыт
V
29 ноя 2021
(Италия)
Оригинал (it)
Значимый опыт работы с умелым и интересным эскортом (Занда). Небольшая группа, которая позволяла задавать вопросы и высказывать личные соображения. Чтобы быть рекомендованным. Мирелла
А
28 ноя 2021
(Италия)
Оригинал (it)
Все отлично спасибо
P
27 ноя 2021
(Италия)
Оригинал (en)
Сложно, но вид сверху был отличным и очень знающим гидом.
J
27 ноя 2021
(Нидерланды)
Оригинал (nl)
Очень хороший тур
W
27 ноя 2021
(Германия)
Оригинал (de)
Небольшой тур на троих. Очень информативно и очень красиво. Могу только рекомендовать!
M
26 ноя 2021
(Нидерланды)
Оригинал (nl)
В частности, узнал больше о базилике Святого Петра. Наш гид Марли много рассказал о происхождении Святого Петра. Также поднялся на башню. Вверх и вниз по узкой лестнице. Но оно того стоит. Даже в дождливый день.
J
25 ноя 2021
(Германия)
Оригинал (de)
Замечательный гид
m
24 ноя 2021
Оригинал (en)
Совершенно того стоит .... хороший тур с особыми знаниями, достаточный, чтобы покрыть Ватикан для обычного туриста ....
А
24 ноя 2021
(Германия)
Оригинал (de)
Мне очень повезло, и заказанный мной тур превратился в частный тур! Фабио был великолепен! Он так много объяснил и показал. Очень интересно. Могу только рекомендовать. Нам очень повезло с погодой. Поэтому были сделаны очень красивые фото! Я бы с удовольствием забронировал здесь тур еще раз!
А
23 ноя 2021
(Италия)
Оригинал (it)
Уникальный опыт: если вы не попробуете, вы не сможете понять шоу, которое вас ждет.
TAL
22 ноя 2021
(Израиль)
Оригинал (en)
Знающий гид, интересная экскурсия
А
22 ноя 2021
(Германия)
Оригинал (de)
Отличный тур, который нам привезли живым
A
22 ноя 2021
(Дания)
Оригинал (da)
Раздражающий, покровительственный гид
B
22 ноя 2021
(Германия)
Die Römerin war sehr freundlich, super informativ, absolut engagiert und sprach sehr gut deutsch (obwohl sie die deutschsprachigen Gruppen erst kürzlich übernommen hat). Vielen Dank für die schönen gemeinsamen Stunden im Petersdom und den Grotten. Alles Gute!
Ещё 1173 отзыва

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