Познакомьтесь с вашим гидом на площади Святого Петра, а затем начните тур с восхождения на вершину Купола базилики. Наслаждайтесь эксклюзивным видом на впечатляющую мозаику Купола, а затем поднимитесь на верхний балкон.

Отсюда полюбуйтесь панорамным видом на город, осмотрите Колизей, Пантеон и другие знаковые достопримечательности. Спуститесь в базилику, полюбуйтесь ее впечатляющим интерьером и узнайте, почему на ее строительство ушло 150 лет.

Взгляните на красочный мрамор, золотые потолки и замысловатую мозаику, которые вас окружают. Узнайте об известных работах художников эпохи Возрождения и неоклассицизма, которые размещены здесь.

Затем спуститесь под землю к историческим гротам базилики и посетите гробницу Святого Петра. Прикоснитесь к древним стенам оригинальной базилики 4-го века и полюбуйтесь ее прекрасными фресками. Завершите тур на площади Святого Петра и погрузитесь в ее величественную архитектуру.