Рим: тур по Колизею, Римскому форуму и холму Палатин

Воспользуйтесь зарезервированным входом в один из самых посещаемых и древних памятников мира

4.4
515 отзывов
В группе
до 100 чел.
Воспользуйтесь зарезервированным входом в один из самых посещаемых и древних памятников мира.

В рамках этой экскурсии с гидом вы оцените главные достопримечательности римской истории: Колизей, холм Палатин и Римский форум.
Рим: тур по Колизею, Римскому форуму и холму Палатин
Рим: тур по Колизею, Римскому форуму и холму Палатин
Рим: тур по Колизею, Римскому форуму и холму Палатин
Рим: тур по Колизею, Римскому форуму и холму Палатин
Рим: тур по Колизею, Римскому форуму и холму Палатин
Рим: тур по Колизею, Римскому форуму и холму Палатин
Рим: тур по Колизею, Римскому форуму и холму Палатин
Рим: тур по Колизею, Римскому форуму и холму Палатин
Рим: тур по Колизею, Римскому форуму и холму Палатин
Рим: тур по Колизею, Римскому форуму и холму Палатин
Рим: тур по Колизею, Римскому форуму и холму Палатин
Рим: тур по Колизею, Римскому форуму и холму Палатин
Рим: тур по Колизею, Римскому форуму и холму Палатин
Рим: тур по Колизею, Римскому форуму и холму Палатин
Рим: тур по Колизею, Римскому форуму и холму Палатин
Рим: тур по Колизею, Римскому форуму и холму Палатин
Рим: тур по Колизею, Римскому форуму и холму Палатин
Рим: тур по Колизею, Римскому форуму и холму Палатин
Рим: тур по Колизею, Римскому форуму и холму Палатин
Рим: тур по Колизею, Римскому форуму и холму Палатин
Рим: тур по Колизею, Римскому форуму и холму Палатин
Рим: тур по Колизею, Римскому форуму и холму Палатин
Рим: тур по Колизею, Римскому форуму и холму Палатин
Рим: тур по Колизею, Римскому форуму и холму Палатин
Рим: тур по Колизею, Римскому форуму и холму Палатин
Рим: тур по Колизею, Римскому форуму и холму Палатин
Рим: тур по Колизею, Римскому форуму и холму Палатин
Рим: тур по Колизею, Римскому форуму и холму Палатин
Рим: тур по Колизею, Римскому форуму и холму Палатин

Что вы увидите 🤩

  • Колизей
  • Римский форум
  • Холм Палатин
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Воспользуйтесь зарезервированным доступом к 3 крупным достопримечательностям Древнего Рима
  2. Отправляйтесь на экскурсию с профессиональным опытным гидом, которая продлится 2,5 часа
  3. Насладитесь потрясающим видом на Форум с Капитолийского холма
Ваша групповая экскурсия с гидом начнется у триумфальной арки Константина – одной из наиболее крупных хорошо сохранившихся триумфальных арок в Риме. Потом вы без очереди пройдете в Колизей и начнете знакомство с Древним Римом. Колизей является одной из самых знаковых мировых достопримечательностей. Узнайте про жестокие и изнурительные состязания, которые там проводились, включая гладиаторские бои. Послушайте о нелегкой жизни этих бойцов. Узнайте много нового от вашего гида.
Нельзя полноценно оценить Древний Рим без визита на холм Палатин, где все и началось. Послушайте легенду о братьях-близнецах Реме и Ромуле, посмотрите, где состоялась их схватка, и выясните, как Ромул основал Рим. На территории Палатина можно найти невероятные фрески в доме Августа и на Ипподроме, а также эллиптический затонувший сад дворца Домициана. Полюбуйтесь удивительным видом на Большой цирк, долину Римского форума и продолжите экскурсию.
Не упустите шанс исследовать Римский форум вместе с гидом-экспертом. Форум считался сердцем Древнего Рима. Гид проведет вас через шумный рынок, где заправляли ростовщики и торгаши, и покажет самые запоминающиеся руины, включая храм Юлия Цезаря, арку Тита, Дом весталок, Дом Сената и базилику Максенция. Узнайте историю Триумфальной дороги, также известной как Священный путь, в Римском форуме.
Всего за 2,5 часа вы откроете для себя Древний Рим и узнаете его историю. После этого тура вы сможете поставить галочку напротив очередного пункта в списке того, что нужно сделать в Вечном городе!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Официальный сертифицированный гид
  • Радиосистема, чтобы слышать гида
  • Входной билет в Колизей на зарезервированное время
  • Входной билет на холм Палатин на зарезервированное время
  • Входной билет в Римский форум на зарезервированное время
Что не входит
  • Трансфер от/до отеля
  • Еда и напитки
  • Перевозка от/до самолета
  • Билеты на зарезервированное время с доступом к арене Колизея и подземелью
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Что взять с собой
  • Паспорт или удостоверение личности
  • Комфортная обувь
Не допускаются
  • Домашние животные
  • Курение
  • Чемоданы и большие сумки
Важная информация
  • Подтверждение будет получено при оформлении заказа
  • Дети должны быть в сопровождении взрослых
  • Пожалуйста, позаботьтесь об удобной обуви, так как тур включает определенное количество пеших прогулок
  • Мероприятие не подходит для посетителей в инвалидных колясках
  • Посетителям без паспорта или ID-карты может быть отказано во входе. Пожалуйста, возьмите с собой действующее удостоверение личности во избежание неприятных ситуаций
  • Багаж и сумки больших размеров не допускаются в достопримечательностях. В достопримечательностях отсутствуют гардеробные помещения
  • Для проведения тура необходимо минимальное количество участников
  • Опоздавшие не смогут присоединиться к туру, не получат возврат и не смогут перенести тур
  • Тур может быть отменен, если не насобирается минимальное количество участников. В этом случае вам предложат другую дату или полный возврат
  • Вход без очереди не гарантирован в высокий сезон из-за контроля безопасности
  • За каждое радиуостройство предусмотрен депоз
Не подходит для следующих категорий людей
  • Люди в инвалидных креслах
Требования к участникам
  • Вы должны использовать собственные наушники
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
  • У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 515 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
314
4
108
3
57
2
21
1
15
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
T
31 дек 2019
(Хорватия)
Было замечательно видеть Колизей и форум, хотя небный холм был чем-то вроде разочарования, так как в основном это всего лишь маленькие руины, на которые мало что можно посмотреть. Лучшей вещью был, пожалуй, форум, хорошо сохранившийся с учетом того, через что прошел город за последние 2000 лет. Обратите внимание, что даже если вы получите билеты, позволяющие пропустить линию, очередь все равно останется, и вам придется ждать. Кроме того, лучше вообще не разговаривать с различными подозрительными персонажами, которые бродят по публичным частям Колизея и холма.
А
10 ноя 2019
(США)
Тур был поздним и неорганизованным. Наушники не были предоставлены, чтобы услышать гида. Тур оборвался. Только получил очень короткую и короткую экскурсию по Колизею. Было сказано, чтобы вернуться, если интересно после обеда, и еще один гид будет там для остальной части тура. Не получили тур, за который мы заплатили.
R
12 окт 2019
(США)
Франциско был удивительным гидом, который поделился многими деталями, которые мы бы не узнали на плакатах. Туры продолжительны с большим количеством прогулок, поэтому будьте готовы к тренировкам. Я был предан и сделал 2 тура за один день. Я рекомендую делать их в разные дни, чтобы вы могли провести время за исследованием после тура. Моя единственная жалоба состояла в том, что, хотя наша группа была маленькой, толпы были большими, и я не мог слышать его время от времени. Мы не получили радио.
А
10 окт 2019
(Новая Зеландия)
В группе было около 8 человек, что очень мило и мало, но нам не дали радио, поэтому мы могли слушать гида только когда она остановилась, что занимало больше времени. У нас не было достаточно времени, чтобы на самом деле зайти на Римский Форум, мы только смотрели на него сверху. Гид попытался провести нас через все линии как можно быстрее, и она отлично поработала, мы почти нигде не ждали. Однако с информативной точки зрения ее было очень трудно понять из-за ее не очень хорошего английского языка и перехода от темы к теме, за которой было трудно следовать логически. Она не всегда отвечала на наши вопросы. Когда мы задавали вопросы, она иногда злилась и даже грубила, когда она не знала ответа или делала вид, что не понимает вопроса. Было очень обидно, что увлекательная история этого места не была передана нам так, как она того заслуживает.
J
4 ноя 2021
(Австрия)
Оригинал (de)
Было красиво, очень точно объяснил гид, снова закажет экскурсию в любое время
S
6 сен 2021
(Германия)
Оригинал (de)
Гид Франсиско очень велик
Peter
11 мар 2020
(Германия)
Оригинал (de)
Очень хорошее руководство, вы не торопились отвечать на все вопросы. План был 2,5 часа, мы были в пути 4 часа, потому что было так интересно и хорошо.
А
9 мар 2020
Оригинал (de)
Абсолютная рекомендация для этого тура - наш гид Рене рассказал все увлекательно, слушать было легко и сделало нам историю Рима понятной! Мы даже дали бы ему 10 звезд!
B
27 фев 2020
(Германия)
Оригинал (de)
Рекомендуется очень хорошая работа с большим знанием дела.
A
27 фев 2020
(Германия)
Оригинал (de)
Тур прошел очень хорошо. Наш немецкий гид Рене провел для нас очень занимательную и информативную экскурсию по Колизею и форуму. Так что 2,5 часа прошли в кратчайшие сроки. Двум нашим детям тоже никогда не было скучно.
E
27 фев 2020
(Франция)
Оригинал (fr)
Очень хороший опыт: очень интересный визит с очень культурным гидом, который знает, как ответить на все наши вопросы.
А
24 фев 2020
(Франция)
Оригинал (fr)
Человек, который привел нас к гиду, нас не ждал и прокладывал маршрут, не видя, идем ли мы, что сложно, когда есть люди и мы не знаем места. Гид был очень культурным, но говорил монотонным тоном, читал свой урок и не оживлял визит, который длился более 3 часов. Она не проверяла, следует ли группа, и мы несколько раз теряли ее, потому что она не держала флаг в воздухе. Нет времени фотографировать в зависимости от места. Она выглядела расстроенной, а группа была слишком большой, более 20 человек, если вы продаете мероприятие максимум на 20 человек !!!!!!! Качество звукового материала оставляло желать лучшего, и неоднократно мы больше не слышали руководство или слышали другое руководство. Некоторые посетители нашей группы даже покинули визит ради упомянутых выше элементов. Жаль, потому что сайт потрясающий
M
23 фев 2020
Оригинал (de)
Нашего гида звали Рене, и он проделал действительно большую работу. Было совсем не скучно, очень познавательно и супер интересно для детей!
E
22 фев 2020
(Австрия)
Оригинал (de)
Отличный тур с Рене! Тур был интересным и очень информативным. Рекомендуем сразу, это того стоит!
F
19 фев 2020
(Франция)
Оригинал (fr)
приятный визит с точными комментариями.
Ещё 500 отзывов

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