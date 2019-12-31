Ваша групповая экскурсия с гидом начнется у триумфальной арки Константина – одной из наиболее крупных хорошо сохранившихся триумфальных арок в Риме. Потом вы без очереди пройдете в Колизей и начнете знакомство с Древним Римом. Колизей является одной из самых знаковых мировых достопримечательностей. Узнайте про жестокие и изнурительные состязания, которые там проводились, включая гладиаторские бои. Послушайте о нелегкой жизни этих бойцов. Узнайте много нового от вашего гида.

Нельзя полноценно оценить Древний Рим без визита на холм Палатин, где все и началось. Послушайте легенду о братьях-близнецах Реме и Ромуле, посмотрите, где состоялась их схватка, и выясните, как Ромул основал Рим. На территории Палатина можно найти невероятные фрески в доме Августа и на Ипподроме, а также эллиптический затонувший сад дворца Домициана. Полюбуйтесь удивительным видом на Большой цирк, долину Римского форума и продолжите экскурсию.

Не упустите шанс исследовать Римский форум вместе с гидом-экспертом. Форум считался сердцем Древнего Рима. Гид проведет вас через шумный рынок, где заправляли ростовщики и торгаши, и покажет самые запоминающиеся руины, включая храм Юлия Цезаря, арку Тита, Дом весталок, Дом Сената и базилику Максенция. Узнайте историю Триумфальной дороги, также известной как Священный путь, в Римском форуме.

Всего за 2,5 часа вы откроете для себя Древний Рим и узнаете его историю. После этого тура вы сможете поставить галочку напротив очередного пункта в списке того, что нужно сделать в Вечном городе!