Рим: тур по Колизею с проходом вне очереди

Воспользуйтесь быстрым входом в Колизей в ходе тура в группе до восьми человек или с частным гидом

4.8
145 отзывов
В группе
до 15 чел.
Воспользуйтесь быстрым входом в Колизей в ходе тура в группе до восьми человек или с частным гидом.

Оказавшись внутри, профессиональный гид познакомит вас с древнеримской историей.

Экскурсия займет один час.
Рим: тур по Колизею с проходом вне очереди
Рим: тур по Колизею с проходом вне очереди
Рим: тур по Колизею с проходом вне очереди
Рим: тур по Колизею с проходом вне очереди
Рим: тур по Колизею с проходом вне очереди
Рим: тур по Колизею с проходом вне очереди
Рим: тур по Колизею с проходом вне очереди
Рим: тур по Колизею с проходом вне очереди
Рим: тур по Колизею с проходом вне очереди
Рим: тур по Колизею с проходом вне очереди
Рим: тур по Колизею с проходом вне очереди

Что вы увидите 🤩

  • Колизей
  • Холм Палатин
  • Римский форум
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Встретьтесь с гидом у Колизея и пройдите вместе с ним через приоритетный вход для групп в составе небольшой группы до 18 человек. Вас ждет путешествие во времена Римской империи. Осмотрите самый известный в мире амфитеатр и узнайте его историю и мифы, связанные с ним.
Послушайте об инновационных технологиях, которые использовали древние римские инженеры, чтобы построить этот шедевр, просуществовавший сотни лет. Узнайте о политических и социальных причинах, которые способствовали строительству. Выясните, какие игрища здесь проходили.
После официальной экскурсии вы можете остаться внутри Колизея на любое время либо покинуть его через полчаса после окончания тура и проследовать к Римскому форуму и холму Палатин. Побывайте на часовой экскурсии по Римскому форуму, выбрав соответствующий вариант тура. В Римском форуме вы получите лучшее представление о повседневной жизни в Древнем Риме. Также можете полюбоваться Колизеем и Большим цирком со знаменитого холма Палатин.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Билеты для быстрого прохода и комиссия за бронирование
  • Наушники, чтобы лучше слышать гида, если в вашей группе более шести человек
  • Полное сопровождение на месте
Что не входит
  • Трансфер от/до отеля
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Что взять с собой
  • Комфортная обувь
Не допускаются
  • Домашние животные
  • Оружие и острые предметы
  • Чемоданы и большие сумки
  • Дроны
  • Солнцезащитный крем
  • Стеклянные предметы
Важная информация
  • Позаботьтесь об удобной обуви, так как в рамках тура придется довольно много ходить
  • Чтобы войти в Колизей и Римский форум, нужно пройти строгую и обязательную проверку безопасности. Это займет от 10 до 30 минут
  • Обратите внимание, что прохождение контроля безопасности обязательно
  • Вход с дронами и ножами любого вида строго запрещен
  • Внутрь не допускается проносить тележки и большие рюкзаки, а также стеклянную тара и любые спреи, включая парфюмерию
  • Вход с животными запрещен
  • Экскурсия по Римскому форуму не подходит для гостей на инвалидных колясках
Не подходит для следующих категорий людей
  • Люди в инвалидных креслах
Требования к участникам
  • Вы должны использовать собственные наушники
  • Вы должны заполнить анкету путешественника
  • У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
  • Все участники от 12 лет должны предъявить Green Pass, который действителен в ЕС и имеет поддающийся проверке QR-код. Действительный Green Pass можно получить, загрузив в приложение Green Pass или Covid Certificate доказательство полной вакцинации, либо доказательство перенесенной в последние 6 месяцев инфекции Covid-19, либо отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более чем за 72 часа до начала мероприятия, либо отрицательный результат теста на антиген, сделанного не более чем за 48 часов до начала мероприятия
  • Все участники также должны иметь при себе действительное удостоверение личности государственного образца с фотографией (например, паспорт, водительские права и т. п. )
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

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