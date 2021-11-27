Встретьтесь с гидом у Колизея и пройдите вместе с ним через приоритетный вход для групп в составе небольшой группы до 18 человек. Вас ждет путешествие во времена Римской империи. Осмотрите самый известный в мире амфитеатр и узнайте его историю и мифы, связанные с ним.

Послушайте об инновационных технологиях, которые использовали древние римские инженеры, чтобы построить этот шедевр, просуществовавший сотни лет. Узнайте о политических и социальных причинах, которые способствовали строительству. Выясните, какие игрища здесь проходили.

После официальной экскурсии вы можете остаться внутри Колизея на любое время либо покинуть его через полчаса после окончания тура и проследовать к Римскому форуму и холму Палатин. Побывайте на часовой экскурсии по Римскому форуму, выбрав соответствующий вариант тура. В Римском форуме вы получите лучшее представление о повседневной жизни в Древнем Риме. Также можете полюбоваться Колизеем и Большим цирком со знаменитого холма Палатин.