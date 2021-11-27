Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Встретьтесь с гидом у Колизея и пройдите вместе с ним через приоритетный вход для групп в составе небольшой группы до 18 человек. Вас ждет путешествие во времена Римской империи. Осмотрите самый известный в мире амфитеатр и узнайте его историю и мифы, связанные с ним.
Послушайте об инновационных технологиях, которые использовали древние римские инженеры, чтобы построить этот шедевр, просуществовавший сотни лет. Узнайте о политических и социальных причинах, которые способствовали строительству. Выясните, какие игрища здесь проходили.
После официальной экскурсии вы можете остаться внутри Колизея на любое время либо покинуть его через полчаса после окончания тура и проследовать к Римскому форуму и холму Палатин. Побывайте на часовой экскурсии по Римскому форуму, выбрав соответствующий вариант тура. В Римском форуме вы получите лучшее представление о повседневной жизни в Древнем Риме. Также можете полюбоваться Колизеем и Большим цирком со знаменитого холма Палатин.
Ответы на вопросы
Что входит
Билеты для быстрого прохода и комиссия за бронирование
Наушники, чтобы лучше слышать гида, если в вашей группе более шести человек
Полное сопровождение на месте
Что не входит
Трансфер от/до отеля
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 15 человек.
Что взять с собой
Комфортная обувь
Не допускаются
Домашние животные
Оружие и острые предметы
Чемоданы и большие сумки
Дроны
Солнцезащитный крем
Стеклянные предметы
Важная информация
Позаботьтесь об удобной обуви, так как в рамках тура придется довольно много ходить
Чтобы войти в Колизей и Римский форум, нужно пройти строгую и обязательную проверку безопасности. Это займет от 10 до 30 минут
Обратите внимание, что прохождение контроля безопасности обязательно
Вход с дронами и ножами любого вида строго запрещен
Внутрь не допускается проносить тележки и большие рюкзаки, а также стеклянную тара и любые спреи, включая парфюмерию
Вход с животными запрещен
Экскурсия по Римскому форуму не подходит для гостей на инвалидных колясках
Не подходит для следующих категорий людей
Люди в инвалидных креслах
Требования к участникам
Вы должны использовать собственные наушники
Вы должны заполнить анкету путешественника
У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
Все участники от 12 лет должны предъявить Green Pass, который действителен в ЕС и имеет поддающийся проверке QR-код. Действительный Green Pass можно получить, загрузив в приложение Green Pass или Covid Certificate доказательство полной вакцинации, либо доказательство перенесенной в последние 6 месяцев инфекции Covid-19, либо отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более чем за 72 часа до начала мероприятия, либо отрицательный результат теста на антиген, сделанного не более чем за 48 часов до начала мероприятия
Все участники также должны иметь при себе действительное удостоверение личности государственного образца с фотографией (например, паспорт, водительские права и т. п. )
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.