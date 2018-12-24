Вы знаете, что более 500 лет назад Леонардо да Винчи проектировал летающие аппараты, роботов, субмарины, водолазное снаряжение, подвесные мосты без опор и машины, работающие на солнечной энергии? Узнайте обо всем этом и многом другом, посетив музей Leonardo da Vinci Experience в Ватикане.

Посмотрите на 50 разных изобретений мастера, изготовленных по его чертежам. Опробуйте машины Леонардо да Винчи и попытайтесь понять, как его идеи используют в наши дни: в землеройном и грузоподъемном оборудовании, швейных машинах, велосипедах, водных лыжах, пулеметах и многих других объектах.

Войдите в зеркальную комнату и узнайте, как исследование света да Винчи повлияло на изобретение фотографии и проекции. Сделайте снимок рядом с вертолетом или бронированным танком Леонардо.

Леонардо да Винчи был одним из величайших художников в истории. Он оставил после себя многочисленные шедевры, которые выставлены в музеях по всему миру. Галерея дает уникальную возможность увидеть 20 сертифицированных репродукций, написанных выдающимися художниками-реставраторами музея Ватикана.

Полюбуйтесь на 2 версии «Мадонны в скалах», оригиналы которой находятся в Лувре и лондонской Национальной галерее. Взгляните на «Даму с горностаем» – картину, ставшей революцией в жанре классического портрета.