Рим: входной билет на опыт Леонардо да Винчи

Совершите путешествие в прошлое и узнайте больше о гениальном Леонардо да Винчи - художнике, инженере, скульпторе,

4.3
453 отзыва
Входной билет
Совершите путешествие в прошлое и узнайте больше о гениальном Леонардо да Винчи – художнике, инженере, скульпторе, архитекторе и ученом.

Посмотрите на полноразмерную репродукцию «Тайной вечери» – фрески, фигурирующей в романе Дэна Брауна «Код да Винчи».
Рим: входной билет на опыт Леонардо да Винчи
Рим: входной билет на опыт Леонардо да Винчи
Рим: входной билет на опыт Леонардо да Винчи
Рим: входной билет на опыт Леонардо да Винчи
Рим: входной билет на опыт Леонардо да Винчи
Рим: входной билет на опыт Леонардо да Винчи
Рим: входной билет на опыт Леонардо да Винчи
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Посетите интерактивную выставку и узнайте о 50 изобретениях Леонардо
  2. Осмотрите 5 выставочных залов с летающими и военными машинами и многим другим
  3. Откройте тайны фрески «Тайная вечеря», о которой до сих пор ведутся споры
Вы знаете, что более 500 лет назад Леонардо да Винчи проектировал летающие аппараты, роботов, субмарины, водолазное снаряжение, подвесные мосты без опор и машины, работающие на солнечной энергии? Узнайте обо всем этом и многом другом, посетив музей Leonardo da Vinci Experience в Ватикане.
Посмотрите на 50 разных изобретений мастера, изготовленных по его чертежам. Опробуйте машины Леонардо да Винчи и попытайтесь понять, как его идеи используют в наши дни: в землеройном и грузоподъемном оборудовании, швейных машинах, велосипедах, водных лыжах, пулеметах и многих других объектах.
Войдите в зеркальную комнату и узнайте, как исследование света да Винчи повлияло на изобретение фотографии и проекции. Сделайте снимок рядом с вертолетом или бронированным танком Леонардо.
Леонардо да Винчи был одним из величайших художников в истории. Он оставил после себя многочисленные шедевры, которые выставлены в музеях по всему миру. Галерея дает уникальную возможность увидеть 20 сертифицированных репродукций, написанных выдающимися художниками-реставраторами музея Ватикана.
Полюбуйтесь на 2 версии «Мадонны в скалах», оригиналы которой находятся в Лувре и лондонской Национальной галерее. Взгляните на «Даму с горностаем» – картину, ставшей революцией в жанре классического портрета.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входной билет
  • Аудиогид на английском, итальянском, французском, немецком, испанском, русском и китайском языках
  • Бесплатный Wi-Fi
  • Помещения с кондиционером
  • Уборные
Что не входит
  • Экскурсия с гидом
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
  • Все участники от 12 лет должны предъявить Green Pass, который действителен в ЕС и имеет поддающийся проверке QR-код. Действительный Green Pass можно получить, загрузив в приложение Green Pass или Covid Certificate доказательство полной вакцинации, либо доказательство перенесенной в последние 6 месяцев инфекции Covid-19, либо отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более чем за 72 часа до начала мероприятия, либо отрицательный результат теста на антиген, сделанного не более чем за 48 часов до начала мероприятия
  • Все участники также должны иметь при себе действительное удостоверение личности государственного образца с фотографией (например, паспорт, водительские права и т. п. )
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.3
Основано на 453 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
257
4
114
3
50
2
19
1
13
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
J
24 дек 2018
(США)
Опыт был отличным! Я наслаждался каждым кусочком этого. Изучение искусства и истории, стоящей за большой частью римской культуры. Представленные экспонаты и антиквариат были очень интересными и интересными! Большие возможности для фотографирования для тех, кто любит фотографировать! Подобрали несколько классных сувениров и даже получили скидку на все, что было куплено! Гиды музея были гостеприимны и очень дружелюбны! Очень рекомендую любому туристу!
А
26 дек 2019
(Северная Македония)
Хотя это не одно из самых известных мест в Риме, оно определенно очень интересно и является одним из наших лучших впечатлений до сих пор. Он полон машин и картин, которые подробно объясняются в аудиогиде. Аудиогид на нескольких языках, очень понятный и профессиональный.
L
3 окт 2019
(Украина)
Выставка интересная. В одном месте собраны работы Мастера, которые раскрывают многогранный талант гения. Но! Это выставка копий! Это было разочарованием. Об этом нужно писать крупно. А то получается обман.

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