Групповая автобусная экскурсия ⛳ из Рима. Это незабываемая экскурсия-тур для любителей красоты и роскоши.

Римские Замки 🏰 - небольшие атмосферные городки под Римом, расположенные на Албанских холмах. Знаменитые роскошными виллами римской знати: озеро Кастель Гандольфо и летняя резиденция Папы Римского, озеро и городок Неми, где Вам, помимо интересной экскурсии 🧭, предложат продегустировать местные деликатесы.

Экскурсия длится около 4 часов, и предполагает посещение 2 городов: Фраскати и Кастель Гондольфо (на озере Альбано), с дегустациями