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Римские Замки

Rome W.
Rome W. – Гид из Рима
Римские Замки
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 4.5 часов
  • 👫 Группа не более 6 человек

  • €75 за человека

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Римские Замки
Римские Замки

Что вы увидите

  • Фраскати и Кастель Гондольфо (на озере Альбано)
Групповая автобусная экскурсия ⛳ из Рима. Это незабываемая экскурсия-тур для любителей красоты и роскоши.
Римские Замки 🏰 - небольшие атмосферные городки под Римом, расположенные на Албанских холмах. Знаменитые роскошными виллами римской знати: озеро Кастель Гандольфо и летняя резиденция Папы Римского, озеро и городок Неми, где Вам, помимо интересной экскурсии 🧭, предложат продегустировать местные деликатесы.
Экскурсия длится около 4 часов, и предполагает посещение 2 городов: Фраскати и Кастель Гондольфо (на озере Альбано), с дегустациями
Что входит
  • Транспортное обслуживание на комфортабельном, туристическом автобусе из Рима и обратно
  • Посещение колоритной пригорода
  • Погружение в атмосферу средневековых замков и крепостей
  • Экскурсия на русском языке
  • Дегустация
Что не входит
  • Приобретение сувениров
  • Питание не входит, возьмите с собой воду и перекус
  • Встреча в отеле и доставка обратно в отель не предусмотрена, обратите внимание на место встречи группы
Начало и место завершения
🚩 viale Castro Pretorio 66
Римские Замки
Римские Замки
Римские Замки
Римские Замки

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 6 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Rome W.
Rome W.
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