Групповая автобусная экскурсия ⛳ из Рима. Это незабываемая экскурсия-тур для любителей красоты и роскоши.
Римские Замки 🏰 - небольшие атмосферные городки под Римом, расположенные на Албанских холмах. Знаменитые роскошными виллами римской знати: озеро Кастель Гандольфо и летняя резиденция Папы Римского, озеро и городок Неми, где Вам, помимо интересной экскурсии 🧭, предложат продегустировать местные деликатесы.
Экскурсия длится около 4 часов, и предполагает посещение 2 городов: Фраскати и Кастель Гондольфо (на озере Альбано), с дегустациями
Что входит
Транспортное обслуживание на комфортабельном, туристическом автобусе из Рима и обратно
Посещение колоритной пригорода
Погружение в атмосферу средневековых замков и крепостей
Экскурсия на русском языке
Дегустация
Что не входит
Приобретение сувениров
Питание не входит, возьмите с собой воду и перекус
Встреча в отеле и доставка обратно в отель не предусмотрена, обратите внимание на место встречи группы
Начало и место завершения
🚩 viale Castro Pretorio 66
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 6 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.