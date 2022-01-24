Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Хочешь сказать привет папе? Вот ваш лучший снимок! С пропуском на всеобщее обозрение вы пропускаете очередь в музеи Ватикана и Сикстинскую капеллу, а также в собор Святого Петра. Вы также получите быстрый и легкий доступ к Колизею, Римскому форуму и Палатинскому холму!
Ответы на вопросы
Что входит
Вход в музеи Ватикана и Сикстинскую капеллу
Вход в Базилику Святого Петра + скачиваемый аудиогид
Вход в Колизей, Римский форум и Палатин
Бесплатный аудиогид по Риму
Бесплатный Wi-Fi в месте встречи
25-минутный мультимедийный ролик «Древний Рим» в туристическом офисе FORO ROMANO
Билет ATAC на проезд на общественном транспорте Рима в течение 72 часов
Подземный стадион на площади Пьяцца Навона
Что не входит
Доступ к куполу собора Святого Петра
Экскурсия с гидом
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы думаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.