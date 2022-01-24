Roma Super Pass

Один легкий билет в Рим: Ватикан, Колизей и собор Святого Петра

4.7
900 отзывов
Входной билет
Roma Super Pass
Roma Super Pass
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Хочешь сказать привет папе? Вот ваш лучший снимок! С пропуском на всеобщее обозрение вы пропускаете очередь в музеи Ватикана и Сикстинскую капеллу, а также в собор Святого Петра. Вы также получите быстрый и легкий доступ к Колизею, Римскому форуму и Палатинскому холму!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Вход в музеи Ватикана и Сикстинскую капеллу
  • Вход в Базилику Святого Петра + скачиваемый аудиогид
  • Вход в Колизей, Римский форум и Палатин
  • Бесплатный аудиогид по Риму
  • Бесплатный Wi-Fi в месте встречи
  • 25-минутный мультимедийный ролик «Древний Рим» в туристическом офисе FORO ROMANO
  • Билет ATAC на проезд на общественном транспорте Рима в течение 72 часов
  • Подземный стадион на площади Пьяцца Навона
Что не входит
  • Доступ к куполу собора Святого Петра
  • Экскурсия с гидом
Когда начало
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