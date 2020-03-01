Необычные маршруты по Риму

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  4. Секреты Рима: история, теология и геральдика

Открыть неординарное в 12 главных памятниках, найти скрытые объекты и погрузиться в тайны Ватикана

Василий
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Василий – ваш гид
Любой уважающий себя древний город хранит множество секретов.

Но у Вечного города и расположенного в нём Ватикана особый статус по части тайных историй и скрытых знаков.

На экскурсии вы узнаете о жизни Ватикана изнутри, познакомитесь с католической теологией, посетите нетуристические базилики и найдёте следы тайных обществ.

А ещё я расскажу правдивые факты о главных достопримечательностях и познакомлю вас с культурой кофе и вина в Италии.
150 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4.5 часов
До 10 человек
Можно с детьми
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Секреты Рима: история, теология и геральдика
Секреты Рима: история, теология и геральдика

Что вас ожидает

Рассказы о теологии и геральдике
Экскурсия начнётся на площади Святого Петра, у величественного одноимённого собора. С первых минут вы погрузитесь в теологию Ватикана: я расскажу о её связи с Древним Римом, о зарождении христианской веры и о церковном расколе. Второй обширной темой станет геральдика: вы узнаете об истории символов Ватикана и о тайных знаках.

Секреты Ватикана и тайных обществ
Я расскажу, как самое маленькое государство в мире зарабатывает деньги, как работает швейцарская гвардия и жандармерия. Вы услышите о самых ярких римских папах, о тайнах ватиканских подвалов и о том, как устроена местная жизнь. Кроме того, вас ждут рассказы о секретных обществах, иллюминатах и масонских ложах: парадокс, но вы найдёте их символы в многочисленных базиликах на пути.

Дух всех историй Рима
Экскурсия охватывает множество мест, о которых не пишут в путеводителях, но, конечно, вас ждут и главные римские памятники. Вы окажетесь на римском Капитолии, где услышите о возникновении города. У Колизея, форумов и у места, где убили Цезаря, перенесётесь в Римскую империю. Увидите, как отличается архитектура в еврейском гетто от других районов, узнаете о судьбе замка Святого Ангела и полюбуетесь барочным фонтаном Треви. А на смотровой площадке Витториано вас ждут великолепные панорамы Рима до самых Апеннин.

В середине прогулки мы отдохнём за чашечкой кофе у римского Пантеона, и я расскажу о культуре кофе и вина в Италии.

Секреты Рима: история, теология и геральдика
Секреты Рима: история, теология и геральдика
Секреты Рима: история, теология и геральдика
Секреты Рима: история, теология и геральдика
Секреты Рима: история, теология и геральдика
Секреты Рима: история, теология и геральдика
Секреты Рима: история, теология и геральдика
Секреты Рима: история, теология и геральдика
Секреты Рима: история, теология и геральдика
Секреты Рима: история, теология и геральдика
Секреты Рима: история, теология и геральдика
Секреты Рима: история, теология и геральдика
Секреты Рима: история, теология и геральдика
Секреты Рима: история, теология и геральдика
Секреты Рима: история, теология и геральдика

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Василий
Василий
Как частный гид работаю на протяжении 4,5 лет. История — это мое хобби с 6 лет. Работаю на скорой помощи в Ордене Мальта. Изучаю теологию и символику с Профессором исторических наук, защитившим диссертацию в Риме.
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