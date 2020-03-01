Необычные маршруты по Риму

Любой уважающий себя древний город хранит множество секретов. Но у Вечного города и расположенного в нём Ватикана особый статус по части тайных историй и скрытых знаков. На экскурсии вы узнаете о жизни Ватикана изнутри, познакомитесь с католической теологией, посетите нетуристические базилики и найдёте следы тайных обществ. А ещё я расскажу правдивые факты о главных достопримечательностях и познакомлю вас с культурой кофе и вина в Италии.

Что вас ожидает

Рассказы о теологии и геральдике

Экскурсия начнётся на площади Святого Петра, у величественного одноимённого собора. С первых минут вы погрузитесь в теологию Ватикана: я расскажу о её связи с Древним Римом, о зарождении христианской веры и о церковном расколе. Второй обширной темой станет геральдика: вы узнаете об истории символов Ватикана и о тайных знаках.

Секреты Ватикана и тайных обществ

Я расскажу, как самое маленькое государство в мире зарабатывает деньги, как работает швейцарская гвардия и жандармерия. Вы услышите о самых ярких римских папах, о тайнах ватиканских подвалов и о том, как устроена местная жизнь. Кроме того, вас ждут рассказы о секретных обществах, иллюминатах и масонских ложах: парадокс, но вы найдёте их символы в многочисленных базиликах на пути.

Дух всех историй Рима

Экскурсия охватывает множество мест, о которых не пишут в путеводителях, но, конечно, вас ждут и главные римские памятники. Вы окажетесь на римском Капитолии, где услышите о возникновении города. У Колизея, форумов и у места, где убили Цезаря, перенесётесь в Римскую империю. Увидите, как отличается архитектура в еврейском гетто от других районов, узнаете о судьбе замка Святого Ангела и полюбуетесь барочным фонтаном Треви. А на смотровой площадке Витториано вас ждут великолепные панорамы Рима до самых Апеннин.

В середине прогулки мы отдохнём за чашечкой кофе у римского Пантеона, и я расскажу о культуре кофе и вина в Италии.