Каждый день, вс. — выходной. Время: с 8:30 до 16:00 каждые полчаса

Позвольте себе насладиться богатой историей Ватикана и великолепными произведениями архитектуры и живописи — без очередей!
В городе-резиденции Папы Римского более десятка музеев и уникальных исторических зданий, которые буквально пропитаны духом творчества и величием классического искусства. Из-за потока туристов многим приходится выкраивать время, чтобы посетить всего лишь несколько мест, лишая себя стольких впечатлений! С нашим билетом вы позволите себе увидеть гораздо больше, получив право на вход в 20 музеев по выделенными линиям — и никакого утомительного ожидания.
Что вас ожидает
- Известные на весь мир капеллы. Одним из самых знаменитых памятников архитектуры Ватикана является Сикстинская капелла, которую вы непременно посетите. Внутри вы сможете полюбоваться шедевральными фресками работы Микеланджело, Боттичелли, Перуждино и других, в том числе и тем самым изображением вдохновения жизни в Адама. Затем вы сможете продолжить знакомство с храмовым наcледием Ватикана в более скромной капелле Никколина, некогда находившейся в личном распоряжении Папы Николая V, посвятившего значительную часть своей жизни украшению Рима и собственной резиденции.
- Богатейшие исторические экспозиции. В музеей Пия-Клемента и Григорианских Этрусском и Греческом музеях вы сможете осмотреть произведения искусства и предметы быта древнейших народов, населявших Европу многие столетия назад. Мозаики, сосуды, скульптура — всё это даст вам возможность прикоснуться к былому величию античной, римской, египетской и этрусской цивилизаций, неповторимых в своем мироощущении и самовыражении.
- Знакомство с классиками живописи. Те, кому по душе созерцательное любование картинами, смогут насладиться коллекцией Ватиканской пинакотеки, в которой представлены лучшие образцы византийской и раннеевропейской живописи. Однако, прибыв в Ватикан, вы поймёте, что здесь буквально каждое здание — отдельная галерея признанных мастеров прошлого. Готовьтесь беспрестанно удивляться и восхищаться роскошными интерьерами, от убранства комнат “Станцы Рафаэля” до зала Кьяроскури.
- Уникальные собрания религиозного искусства. Посещение Ватикана будет неполным без изучения глубокой связи духовного и творческого наследия Италии и всей Европы. Вы сможете не только познакомиться с истоками религиозного искусства в Ватиканской библиотеке, но и проследить его развитие до наших дней, посетив две экспозиции, посвящённые современным авторам.
Организационные моменты
- Билет дает право пройти в музеи без очереди через отдельный вход в заказанный день и час.
- Обратите внимание на разные типы билетов: с аудиогидом или без. При желании лучше заказывать аудиогид заранее, так как их может не быть в наличии для приобретения на месте.
- При заказе билета с аудиогидом наушники не предоставляются. Пожалуйста, возьмите с собой собственные наушники.
Список музеев:
- 1. Григорианский Этрусский музей. Выставлены предметы быта этрусков, древнегреческие сосуды из некрополей этрусков.
- 2. Ватиканская библиотека. Посвящён собранию раннехристианских произведений искусства.
- 3. Ватиканская пинакотека. Представлена византийская и европейская живопись XI—XIX вв.
- 4. Музей Кьярамонти. Посвящён античной скульптуре.
- 5. Исторический музей (Ватикан). Находится коллекция экспонатов, связанных с историей Ватикана.
- 6. Коллекция современного религиозного искусства.
- 7. Галерея произведений современного религиозного искусства.
- 8. Этнологический миссионерский музей.
- 9. Апартаменты Борджиа. Ранее личные апартаменты Александра VI, расписанные в том числе Пинтуриккьо, сейчас находится часть коллекции современного религиозного искусства.
- 10. Сикстинская капелла. Работы Микеланджело: росписи свода и фреска «Страшный суд», фрески Сандро Боттичелли, Пинтуриккьо и др.
- 11. Капелла Никколина. Личная капелла папы Николая V, расписанная Фра Беато Анджелико, посвящена Св. Стефану и Св. Лаврентию.
- 12. Станцы Рафаэля.
- 13. Галерея географических карт.
- 14. Галерея канделябров.
- 15. Апостольский дворец.
- 16. Галерея Арацци.
- 17. Музей Пия-Климента. Основан с целью хранения известных греческих и римских произведений искусства (скульптура, мозаика).
- 18. Григорианский Египетский музей. Располагается небольшое собрание предметов египетского искусства из Рима и окрестностей.
- 19. Зал Кьяроскури.
- 20. Лоджии Рафаэля.