Каждый день, вс. — выходной. Время: с 8:30 до 16:00 каждые полчаса

Позвольте себе насладиться богатой историей Ватикана и великолепными произведениями архитектуры и живописи — без очередей!

В городе-резиденции Папы Римского более десятка музеев и уникальных исторических зданий, которые буквально пропитаны духом творчества и величием классического искусства. Из-за потока туристов многим приходится выкраивать время, чтобы посетить всего лишь несколько мест, лишая себя стольких впечатлений! С нашим билетом вы позволите себе увидеть гораздо больше, получив право на вход в 20 музеев по выделенными линиям — и никакого утомительного ожидания.

Что вас ожидает

Известные на весь мир капеллы. Одним из самых знаменитых памятников архитектуры Ватикана является Сикстинская капелла, которую вы непременно посетите. Внутри вы сможете полюбоваться шедевральными фресками работы Микеланджело, Боттичелли, Перуждино и других, в том числе и тем самым изображением вдохновения жизни в Адама. Затем вы сможете продолжить знакомство с храмовым наcледием Ватикана в более скромной капелле Никколина, некогда находившейся в личном распоряжении Папы Николая V, посвятившего значительную часть своей жизни украшению Рима и собственной резиденции.

Богатейшие исторические экспозиции. В музеей Пия-Клемента и Григорианских Этрусском и Греческом музеях вы сможете осмотреть произведения искусства и предметы быта древнейших народов, населявших Европу многие столетия назад. Мозаики, сосуды, скульптура — всё это даст вам возможность прикоснуться к былому величию античной, римской, египетской и этрусской цивилизаций, неповторимых в своем мироощущении и самовыражении.

Знакомство с классиками живописи. Те, кому по душе созерцательное любование картинами, смогут насладиться коллекцией Ватиканской пинакотеки, в которой представлены лучшие образцы византийской и раннеевропейской живописи. Однако, прибыв в Ватикан, вы поймёте, что здесь буквально каждое здание — отдельная галерея признанных мастеров прошлого. Готовьтесь беспрестанно удивляться и восхищаться роскошными интерьерами, от убранства комнат “Станцы Рафаэля” до зала Кьяроскури.

Уникальные собрания религиозного искусства. Посещение Ватикана будет неполным без изучения глубокой связи духовного и творческого наследия Италии и всей Европы. Вы сможете не только познакомиться с истоками религиозного искусства в Ватиканской библиотеке, но и проследить его развитие до наших дней, посетив две экспозиции, посвящённые современным авторам.

Организационные моменты

Билет дает право пройти в музеи без очереди через отдельный вход в заказанный день и час.

Обратите внимание на разные типы билетов: с аудиогидом или без. При желании лучше заказывать аудиогид заранее, так как их может не быть в наличии для приобретения на месте.

При заказе билета с аудиогидом наушники не предоставляются. Пожалуйста, возьмите с собой собственные наушники.

Список музеев: