Каждый день, вс. — выходной. Время: с 8:30 до 16:00 каждые полчаса

Сикстинская капелла и музеи Ватикана

Покупайте билет заранее и проходите в одно из популярнейших туристических мест без очереди

4.1
48 отзывов
Покупайте билет заранее и проходите в одно из популярнейших туристических мест без очереди.

В Ватикане вы увидите самую знаменитую фреску в мире, которая украшает Сикстинскую капеллу, дом, где живет Папа Римский и место, где проходит конклав — выборы нового понтифика.
Сикстинская капелла и музеи Ватикана
Сикстинская капелла и музеи Ватикана
Сикстинская капелла и музеи Ватикана
Сикстинская капелла и музеи Ватикана
Сикстинская капелла и музеи Ватикана
Позвольте себе насладиться богатой историей Ватикана и великолепными произведениями архитектуры и живописи — без очередей!
В городе-резиденции Папы Римского более десятка музеев и уникальных исторических зданий, которые буквально пропитаны духом творчества и величием классического искусства. Из-за потока туристов многим приходится выкраивать время, чтобы посетить всего лишь несколько мест, лишая себя стольких впечатлений! С нашим билетом вы позволите себе увидеть гораздо больше, получив право на вход в 20 музеев по выделенными линиям — и никакого утомительного ожидания.
Что вас ожидает
  • Известные на весь мир капеллы. Одним из самых знаменитых памятников архитектуры Ватикана является Сикстинская капелла, которую вы непременно посетите. Внутри вы сможете полюбоваться шедевральными фресками работы Микеланджело, Боттичелли, Перуждино и других, в том числе и тем самым изображением вдохновения жизни в Адама. Затем вы сможете продолжить знакомство с храмовым наcледием Ватикана в более скромной капелле Никколина, некогда находившейся в личном распоряжении Папы Николая V, посвятившего значительную часть своей жизни украшению Рима и собственной резиденции.
  • Богатейшие исторические экспозиции. В музеей Пия-Клемента и Григорианских Этрусском и Греческом музеях вы сможете осмотреть произведения искусства и предметы быта древнейших народов, населявших Европу многие столетия назад. Мозаики, сосуды, скульптура — всё это даст вам возможность прикоснуться к былому величию античной, римской, египетской и этрусской цивилизаций, неповторимых в своем мироощущении и самовыражении.
  • Знакомство с классиками живописи. Те, кому по душе созерцательное любование картинами, смогут насладиться коллекцией Ватиканской пинакотеки, в которой представлены лучшие образцы византийской и раннеевропейской живописи. Однако, прибыв в Ватикан, вы поймёте, что здесь буквально каждое здание — отдельная галерея признанных мастеров прошлого. Готовьтесь беспрестанно удивляться и восхищаться роскошными интерьерами, от убранства комнат “Станцы Рафаэля” до зала Кьяроскури.
  • Уникальные собрания религиозного искусства. Посещение Ватикана будет неполным без изучения глубокой связи духовного и творческого наследия Италии и всей Европы. Вы сможете не только познакомиться с истоками религиозного искусства в Ватиканской библиотеке, но и проследить его развитие до наших дней, посетив две экспозиции, посвящённые современным авторам.
Организационные моменты
  • Билет дает право пройти в музеи без очереди через отдельный вход в заказанный день и час.
  • Обратите внимание на разные типы билетов: с аудиогидом или без. При желании лучше заказывать аудиогид заранее, так как их может не быть в наличии для приобретения на месте.
  • При заказе билета с аудиогидом наушники не предоставляются. Пожалуйста, возьмите с собой собственные наушники.

Список музеев:

  • 1. Григорианский Этрусский музей. Выставлены предметы быта этрусков, древнегреческие сосуды из некрополей этрусков.
  • 2. Ватиканская библиотека. Посвящён собранию раннехристианских произведений искусства.
  • 3. Ватиканская пинакотека. Представлена византийская и европейская живопись XI—XIX вв.
  • 4. Музей Кьярамонти. Посвящён античной скульптуре.
  • 5. Исторический музей (Ватикан). Находится коллекция экспонатов, связанных с историей Ватикана.
  • 6. Коллекция современного религиозного искусства.
  • 7. Галерея произведений современного религиозного искусства.
  • 8. Этнологический миссионерский музей.
  • 9. Апартаменты Борджиа. Ранее личные апартаменты Александра VI, расписанные в том числе Пинтуриккьо, сейчас находится часть коллекции современного религиозного искусства.
  • 10. Сикстинская капелла. Работы Микеланджело: росписи свода и фреска «Страшный суд», фрески Сандро Боттичелли, Пинтуриккьо и др.
  • 11. Капелла Никколина. Личная капелла папы Николая V, расписанная Фра Беато Анджелико, посвящена Св. Стефану и Св. Лаврентию.
  • 12. Станцы Рафаэля.
  • 13. Галерея географических карт.
  • 14. Галерея канделябров.
  • 15. Апостольский дворец.
  • 16. Галерея Арацци.
  • 17. Музей Пия-Климента. Основан с целью хранения известных греческих и римских произведений искусства (скульптура, мозаика).
  • 18. Григорианский Египетский музей. Располагается небольшое собрание предметов египетского искусства из Рима и окрестностей.
  • 19. Зал Кьяроскури.
  • 20. Лоджии Рафаэля.

Цены на экскурсию

Для группы 1-10 человек
Взрослый (без аудиогида)
€20
Аудиогид
€10
Детский (6-18) (без аудиогида)
€11

Ответы на вопросы

Что входит
  • проход в Музеи Ватикана по быстрой линии без очереди для самостоятельного изучения музеев Ватикана
  • посещение Сикстинской Капеллы.
Что не входит
  • русский аудиогид = 7 евро по желанию при наличии на месте (если был выбран билет без аудиогида)
  • наушники для аудиогида
  • питание
  • личные расходы.
Место начала и завершения
Vatican Museums, Viale Vaticano, 00120 Città del Vaticano, Italy
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день, вс. — выходной. Время: с 8:30 до 16:00 каждые полчаса
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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Каждый день, вс. — выходной. Время: с 8:30 до 16:00 каждые полчаса

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