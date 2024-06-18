Описание экскурсии

Почему Петр пришел в Рим? Кто такой папа Римский и какова его роль на земле? Откуда Ватикан берет свое название и почему это одно из самых маленьких, но богатых государств в мире. Все эти вопросы найдут свой ответ. Это одна из самых интересных экскурсий, ведь Собор Святого Петра - это сердце Ватикана, это храм-музей, строительство которого охватывает две величайшие эпохи - Возрождения и Барокко. Это место, которое хранит неимоверное количество секретов и легенд, ну а скульптуры, мозаики, папские гробницы и многое другое не оставят вас равнодушными.