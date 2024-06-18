Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание экскурсии
Почему Петр пришел в Рим? Кто такой папа Римский и какова его роль на земле? Откуда Ватикан берет свое название и почему это одно из самых маленьких, но богатых государств в мире. Все эти вопросы найдут свой ответ. Это одна из самых интересных экскурсий, ведь Собор Святого Петра - это сердце Ватикана, это храм-музей, строительство которого охватывает две величайшие эпохи - Возрождения и Барокко. Это место, которое хранит неимоверное количество секретов и легенд, ну а скульптуры, мозаики, папские гробницы и многое другое не оставят вас равнодушными.
Понедельник, вторник, четверг, пятница, суббота
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Собора Святого
- Собор Святого Петра
- Гроты Ватикана
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Трансфер до места встречи
- Билет на купол
- Билет в музей сокровищ
Где начинаем и завершаем?
Начало: Точное место встречи доступно после бронирования
Завершение: Собор Святого Петра
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, вторник, четверг, пятница, суббота
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
- Дресс код: плечи и колени должны быть прикрыты
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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