Посетить самое знаменитое сооружение Древнего Рима и раскрыть его секреты с профессиональным гидом
Колизей — это не просто античный амфитеатр. Это место с невероятной историей, пережившее за 2000 лет расцвет, запустение и возрождение.
Вы узнаете, как появилось это грандиозное сооружение, каково его устройство и какие спектакли римляне ставили на его сцене.
А также я покажу руины школы гладиаторов Людус Магнус и расскажу, в каких условиях жили и учились бойцы.
Вы узнаете, как появилось это грандиозное сооружение, каково его устройство и какие спектакли римляне ставили на его сцене.
А также я покажу руины школы гладиаторов Людус Магнус и расскажу, в каких условиях жили и учились бойцы.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Мы перенесёмся на 2000 лет назад и поговорим о временах, когда Римской империей правил тщеславный Нерон. Он мечтал построить золотой дворец — сейчас на этом месте стоит Колизей. Вместе мы погрузимся в разные эпохи его существования. Я расскажу:
- Что случилось в знаменательный 64 год н. э. и послужило поводом к возведению величественного Колизея
- Какие спектакли ставились на его арене и как римляне превращали убийства в весёлую потеху
- Почему в Средневековье о Колизее никто не вспоминал и люди растаскивали отваливающиеся от него куски
- Как в эпоху Просвещения Колизеем начали всерьез заниматься археологи с мировыми именами и что они отыскали
А ещё Колизей имеет абсолютно уникальное устройство, позволившее ему простоять целых 2 тысячелетия. Вы раскроете, что такое гипогей и наумахии, как строители углубили пространство под ареной на 6,5 метров и зачем сцена периодически заливалась водой.
Организационные детали
- Билеты в Колизей не включены в стоимость — 18 евро с человека
- ВАЖНО. Если у вас ещё нет билета в Колизей, до бронирования экскурсии напишите мне — я проверю наличие билетов на сайте.
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Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе метро Колизей
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Риме
Провела экскурсии для 102 туристов
Здравствуйте, меня зовут Ольга. Я — путешественник по призванию, побывала во многих странах, пока не увидела Италию. Именно здесь мне захотелось остановиться навсегда, именно Рим захватил мое сердце. Мне никогда здесь не скучно, я продолжаю его изучать как самостоятельно, так и посещая экскурсии и курсы по искусству, читая книги по истории на итальянском языке. Здесь я живу уже 21 год, и мне есть чем поделиться — Рим и его пригород я знаю не хуже местных жителей. Приглашаю вас погрузиться в беззаботную римскую жизнь, увидеть великолепные площади и фонтаны, прогуляться роскошным улицам и средневековым проулкам, узнать историю города от Ромула до наших дней, откушать в ресторанах, о которых туристы ещё не знают;-) И просто взглянуть на Рим глазами местных жителей.
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