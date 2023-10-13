Колизей — это не просто античный амфитеатр. Это место с невероятной историей, пережившее за 2000 лет расцвет, запустение и возрождение. Вы узнаете, как появилось это грандиозное сооружение, каково его устройство и какие спектакли римляне ставили на его сцене. А также я покажу руины школы гладиаторов Людус Магнус и расскажу, в каких условиях жили и учились бойцы.

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Описание

Что вас ожидает

Мы перенесёмся на 2000 лет назад и поговорим о временах, когда Римской империей правил тщеславный Нерон. Он мечтал построить золотой дворец — сейчас на этом месте стоит Колизей. Вместе мы погрузимся в разные эпохи его существования. Я расскажу:

Что случилось в знаменательный 64 год н. э. и послужило поводом к возведению величественного Колизея

Какие спектакли ставились на его арене и как римляне превращали убийства в весёлую потеху

Почему в Средневековье о Колизее никто не вспоминал и люди растаскивали отваливающиеся от него куски

Как в эпоху Просвещения Колизеем начали всерьез заниматься археологи с мировыми именами и что они отыскали

А ещё Колизей имеет абсолютно уникальное устройство, позволившее ему простоять целых 2 тысячелетия. Вы раскроете, что такое гипогей и наумахии, как строители углубили пространство под ареной на 6,5 метров и зачем сцена периодически заливалась водой.

Организационные детали