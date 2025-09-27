Трастевере — самый живописный и натуральный район Рима! Колоритные, волшебные улочки, умиротворенность, уют и простота, как будто попадаешь в другое измерение. Старинные, полные тайн и легенд церкви с подземельями, фресками и мозаиками. Уютные ресторанчики, таверны с вкусными запахами, кондитерские с дурманящим ароматом кофе и сладостей… Трастевере означает за рекой, на той стороне реки, словом Заречье… И мы попадем туда по двум старинным мостам.

Самые древние мосты в Риме и единственный остров на Тибре — остров Тиберина

Они раскинулись своими изогнутыми спинами над рекой — мост Фабрицио (Ponte Fabricio) самый старый сохранившийся в Риме, и мост Честио (Ponte Cestio), оба относятся к I в. до н. э. А мост Ротто (Rotto), что значит Сломанный мост, расположился прямо посреди реки. У этого роскошного осколка древнеримской истории ни с чем несравнимый романтический вид… Переходя мост Фабрицио, окутанный легендами, и очутившись на острове Тиберина, мы уже погружаемся в атмосферу Трастевере. Остров Тиберина (Isola Tiberina) кусочек суши, по своим очертаниям напоминающий лодку, единственный остров на всем протяжении реки! Вы узнаете какие легенды и тайны скрывает этот древний остров, какими яркими событиями наполнена его история. Вы узнаете, где находился в античные времена храм Эскулапа и колодец с лечебной водой.

Площадь Пишинула и дома Маттеи

Мы переходим через еще один старинный мост Честио и оказываемся На площади Пишинула (Piscinula), волшебном уголке древней средневековой памяти, здесь открывается вид на здания Маттеи пятнадцатого века, построенный из зданий четырнадцатого века. Я расскажу, почему эта площадь называется Пишинула и чем примечательна эта знаменитая аристократическая фамилия. Здесь же неподалеку находится старинное палаццо, XVI века, тогда там открылась «Локанда в Писшинуле», в этой гостинице провела последние дни своей жизни (1550-1556) поэт, писатель, музыкант и куртизанка Туллия д'Арагона, прекраснейшая и образованнейшая из женщин Италии. Самая маленькая церковь, самая маленькая колокольня и самый маленький колокол Неподалеку на этой же площади находится церковь Св. Бенедетто в Пишинуле, построенная, согласно легенде, в 543 году. Oчень интересна колокольня, самая маленькая в Риме, в которой также сохранился самый древний и самый маленький колокол Рима, датированный 1069 годом. Очень примечательна небольшая оратория, хорошо известная часовня Богородицы с древним образом Мадонны, считается, что святой Бенедикт пришел сюда, чтобы помолиться и, согласно преданию, именно от образа этой Богородицы, он получил приглашение основать свой орден.

Арка Толомеи

Arco de 'Tolomei существовала уже в 1358 году, и принадлежала Tolomei, древней сиенской семье, обосновавшейся в Риме. Арка была также известна как "de Bondiis", от одноименной римской семьи, которая владела ею раньше. Справа от арки вы можете увидеть древнюю каменную кладку кирпичного дома, это древний «Торре де Толомеи», относящийся к XIII веку, сегодня неузнаваемый из-за достройки верхних этажей, но башня в Средние века была гораздо выше. На здании, рядом мы можем прочитать такой текст: Si pacifer es, грива, si turbulentus, abscede («Если ты тихий человек, останься, если ты ссоришься, уходи»). В Трастевере каждая улочка, переулок, дом хранит свою историю, легенду,тайну: Пьяцца делла Дженсола (Gensola), Виа дей Салуми (Salumi), Переулок Атлета (vicolo dell'Atleta), виа Титта Скарпетта….

Переулок Атлета

Именно на этой улочке нашли в середине девятнадцатого века знаменитую статую атлета Апоксиомеменоса («Apoxyomenos») от греческого «тот, кто очищает тело стригилом». Это римская копия I в. н. э. с оригинала великого греческого скульптора Лисиппа. На этой же маленькой улочке, находится восхитительное здание XIII века, с лоджией, стрельчатыми арками… Это самая старая синагога, сохранившаяся в этом квартале, которую в Средневековье активно посещали иудеи. Праздники Трастевере «Festa de Noatri»Народный квартал римлян. Именно в Трастевере стали проводить самые первые уличные ярмарки и более того: собственные праздники! Самый главный из них - Ноантри, что в переводе означает «мы другие», не такие как жители других кварталов. Они иначе одевались, говорили, этот диалект сохранился здесь по сию пору, с давних времен почитали они себя истинными римлянами. Говорили, что женщины здесь издавна славились несравненной красотой, возможно благодаря смешению кровей, а мужчины были смелы, отважны и отличались задиристым нравом. Noatri — единственный из местных фестивалей Трастевере, который поддерживает определенную традицию. Его происхождение восходит к 1500 году, когда моряки из близлежащего Порто-ди-Рипетта обнаружили деревянную статую Мадонны в устье Тибра… Вы узнаете об истории знаменитой Мадонны дель Кармине, как ее называют и о веселом празднике в честь этой Мадонны. С этого момента Мадонна стала защитницей района Трастевере, а эдиколы с образом Девы Марии мадонелы присутствуют практически в каждом уголке района. Базилика св.

Цецилии

Это место таит в себе множество интересных открытий. Прекрасная базилика построена на доме раннехристианской римской мученицы Цецилии и ее мужа Валериано. Под Базиликой находится подземелье с остатками древнеримских построек и неовизантийской криптой. А во время реставрации в 1899 году, при раскопках обнаружили некоторые здания еще более древнего периода, республиканского. Церковь обладает не только богатой историей, но настоящими художественными сокровищами. Скульптура св.

Цецилии

Я расскажу вам мистическую историю, произошедшую с телом Св. Цецили, вы увидите гениальное творение Стефано Мадерно, создавшего потрясающе реалистичную фигуру с обтекаемым контуром и выразительной, естественной позой. Это невероятно правдоподобный образ святой. Мозаика IX в. Базилика Санта-Чечилия-ин-Трастевере построенна в IX веке на месте старого сооружения. Папа Пасхалий I рассказывает (в сборнике Liber Pontificalis), как сам поместил мощи и гроб Цецилии в мраморный саркофаг под алтарем новой базилики храма в 821 году. Вы увидите мозаику IX в., которую папа Пасхалий I также заказал с собственным изображением для апсиды нового храма. Вы рассмотрите портик и колокольню, построенные в первой половине XII века и сохранившиеся до наших дней и узнаете, чем отличается колокольня этой церкви от других.

Балдахин Арнольфо ди Камбио

Вы будете восхищены необычайной красотой балдахина Арнольфо ди Камбио конца XIII века.

Фрески Пьетро Каваллини XIII века

Вы сможете созерцать великолепные фрески Пьетро Каваллини и его школы (1291-1293), и почувствуйте стиль и необыкновенное мастерство этого мастера.

Базилика Санта-Мария-ин-Трастевере

Еще одно из сокровищ Трастевере — Церковь Святой Марии in Trastevere, это самая первая церковь в Риме, освященная в честь Девы Марии, именно в этой церкви впервые открыто служилась месса. Истории создания церкви предшествует одна загадочная легенда. Вы услышите рассказ об этой базилике, проходящий сквозь годы и века. Вы узнаете также интересную историю фонтана на пл. Санта Мария ин Трастевере. Мы внимательно рассмотрим удивительный фасад этой церкви с ее мозаикой и фреской, средневековую колокольню, часы, и над ними мозаику «Мадонна с Младенцем». Вы узнаете какие удивительные древние коллекции хранит портик церкви, выполненный в стиле барокко, добавленный знаменитым Карло Фонтана в начале XVIII века. И, конечно, великолепная мозаика ХII в. апсиде базилики! … Вы будете знать, что она олицетворяет собой, какой скрытый смысл несет в себе. Здесь мы опять встретим прекрасные работы Пьетро Каваллини. На полукруглой стене апсиды, ниже фриза с изображением агнцев, расположен мозаичный цикл «История Богоматери». Но главное сокровище церкви капелла Альтемпс, где хранится икона Богоматери Милосердия. Это одна из старейших икон Богоматери в мире, она была написана не позднее VIII века, а по мнению некоторых экспертов, даже в конце V века. Бар Сан-Калисто Голова льва на красном фоне — символа Трастевере, можно увидеть в баре Сан-Калисто. Говорят, что только в этом баре сохранился истинный дух старого Трастевере. Внутренняя часть этого бара появляется в фильме «Большая красота» Паоло Соррентино, не случайно он включил это место в свой фильм, как место с аурой подлинности. Бар Сан-Калисто был главным героем и других фильмов.

Некоторые местные жители считают, что это единственное место в этом районе, сохранившее свою аутентичность, то, что называется де Трастевере… Порта Сеттимиана и домик возлюбленной Рафаэля — Форнарины

Античная порта Сеттимиана построена еще Септимием Северусом, я расскажу немного об истории этих красивых ворот с характерными для них гибеллиновыми зубцами. Нынешние ворота были восстановлены папой Александром VI Борджиа в 1498 году. Рядом с этими воротами также находится дом пятнадцатого века, расположенный на углу под номером 20, с характерным окном, обрамленным богато украшенной остроконечной аркой… Согласно легенде, это был дом Форнарины. Форнарина, то есть Булочница, опять-таки по преданию, прозвище прекрасной Маргариты Лути (Луцци), которая выглянула из этого небольшого арочного окна, чтобы поприветствовать своего знаменитого любовника, увековечившего ее на различных фресках, картинах. Самая прекрасная и идеальная мадонна в мире искусства — «Сикстинская мадонна», появилась благодаря страстной любви Рафаэля и Маргариты. Пьяцца Трилусса и мост Сикста (Ponte Sisto)Площадь была названа в честь знаменитого римского поэта и журналиста Карло Альберто Салустри, писавшего под псевдонимом Трилусса. Пьяцца Трилусса одна из самых оживленных площадей района. Вечером на ступеньках фонтана Понте Систо, известного также как фонтан Ста Священников, становится особенно оживленно и весело. Настолько весело, что римским властям даже пришлось оборудовать площадь “электронными носами” – 14-ю особыми телекамерами, способными не только фиксировать изображение, но и «обонять» воздух. Говорят, что как только они регистрируют превышение допустимого уровня концентрации алкоголя и наркотических веществ в воздухе, система посылает сигнал в оперативный центр при римской мэрии, и после этого сигнала власти принимают необходимые меры. А напротив раскинулся через Тибр мост Сикста 15 века, именно по этому мосту мчалась в черной карете, запряженной четырьмя лошадьми, Олимпия Мандалькини. Онa бежалa на виллу Памфили с двумя сундучками ватиканского золота…. Мы заканчиваем здесь нашу экскурсию. Если кто-то из вас захочет продолжить наше путешествие по Трастевере еще на 1-2 часа, то мы можем подняться на Яникульский холм.

Яникульский холм

Вы узнаете об истории этого очень романтичного места, и одного из самых высоких холмов в городе. Отсюда вы можете насладиться захватывающим видом на весь центр города, от Кастель Сант-Анджело до Пантеона, Имперских форумов и Пьяцца Венеция. Здесь вы увидите конные статуи Гарибальди и Аниты; и ряд мраморных бюстов гарибальдийцев, разбросанных по всему парк; маяк, подаренный городу группой итальянцев, проживающих в Аргентине, чтобы отпраздновать рождение Национального единства; уединенная, но очень интересная церковь Сант-Онофрио-аль-Джаниколо, в которой находился и захоронен великий поэт Торквато Тассо; впечатляющее сооружение Fontana dell'Acqua Paola; один из величайших шедевров итальянского Ренессанса, Темпьетто Браманте, построенный неподалеку от церкви Сан-Пьетро в Монторио и много других интересных и удивительных шедевров. И если вы решите подняться на холм Яникул, хорошо будет сделать это в 12:00, когда три солдата каждый день заряжают пушку и делают громкий выстрел, который разносится по всему городу! Прогуливаясь по очаровательным улочкам Трастевере и наслаждаясь всем великолепием Рима с вершин террас древнего Яникульского холма, мы имеем возможность почувствовать и проследить всю историю Рима! …