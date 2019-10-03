В Тоскану на праздник виноделия

Счастливые выходные в солнечной Тоскане

5
13 отзывов
Мини-группа
Это будут незабываемые дни: ласковое осеннее солнце, великие тосканские вина, нежный вкус домашних сыров, завораживающие средневековые города и неудержимое веселье.

Оно захватит вас на празднике винограда в день его сбора и закладки вина «как Челентано».

Узнайте как весело, счастливо и беззаботно быть итальянцем! Выбирайте любой из выходных сентября или октября и присоединяйтесь к нам в гастрономическом путешествии по Тоскане!
В Тоскану на праздник виноделия
В Тоскану на праздник виноделия
В Тоскану на праздник виноделия
В Тоскану на праздник виноделия
В Тоскану на праздник виноделия
В Тоскану на праздник виноделия
В Тоскану на праздник виноделия
В Тоскану на праздник виноделия
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

  • «Великий Винный Путь» с дегустациями главных вин Тосканы брунелло, нобиле и кьянти, а также сыродельня, древнее аббатство и идеальный средневековый город Пьенца.
  • Праздник винограда, сбор лучших ягод и закладка вина «как Челентано». Пикник и заслуженный релакс в термальных источниках с открытым видом на долину
  • Лучшее мясо Италии – флорентийский стейк из кьянины, прогулка по городу небоскребов средневековья и прекрасной Сиене (дополнительная опция).

День 1 — «Вина и сыры долины Орча»

«Идеальный» средневековый город Пьенца и аббатство 7 века
Вы побываете в средневековой Пьенце, основанной еще этрусками и превратившейся 600 лет назад, благодаря папе римскому Пию II, в необыкновенный город с улицей Поцелуев, Любви, Вечности, с розами на балконах, колокольней и знаменитым видом на долину. Именно это место Ридли Скотт выбрал для ключевого момента своего фильма «Гладиатор».

🍷 Винодельня брунелло и древнее аббатство
В этом особенном месте делают не просто великое вино, и даже не просто биологическое брунелло, что уже является редкостью. Здесь создают биодинамическое брунелло с маниакальной страстью к вину и уважению к местному уникальному терруару. Исторически виноделием в Тоскане занимались представители аристократии и крупной буржуазии, самый известный пример — маркизы Антинори, производящие вино в 26-м поколении! Поэтому винодельни здесь больше похожи на замки, где все дорого, ухоженно, таинственно. Огромные дубовые ботти — традиционное итальянское виноделие, рядом когда-то революционные французские барик, а в воздухе шлейф сохранившихся ароматов брожения. Вы познакомитесь с винами разных терруаров и годов, легендарные виноделы расскажут вам об истории итальянских вин, тонкостях дегустации и выбора вин, сочетаниях с блюдами, а также поделятся последними новостями из виноградников. На обратном пути мы заедем на пару километров вглубь долины, чтобы показать вам древнее аббатство 7 века в лучах заходящего солнца.

🍝 Мастер-класс итальянской пасты и традиционный домашний ужин
Вечер мы проведем на вилле с гостеприимными хозяевами, где вас ждут мастер-класс по приготовлению итальянской пасты и вкусный ужин из блюд традиционной тосканской кухни. Вечер пройдет в веселой компании в обязательном сопровождении местного биологического вина кьянти и розато. А после ужина — здоровый крепкий сон на комфортной вилле в окружении лаванды, виноградника и оливковых деревьев.

День 2 — «Итальянское счастье — веселый сбор и закладка винограда»

🍇 Собираем и давим виноград «как Челентано»!
Вы начнете день с завтрака на вилле из домашних яиц, горячего хлеба, джемов и сыра. В этот день вам предстоит испытать веселые итальянские приключения! Держа в руках компактные деревянные ящики, а в памяти суровые местные инструкции по отбору ягод и обращению с лозами, вы приступите к сбору винограда, а сложив его в исторические бочки, начнете давить! Да-да, как Челентано, под музыку, ритмично и весело! Здесь же в винограднике уже будет накрыт пикник, бокалы с вином засверкают на солнце, а ароматы паштетов, сыра, оливок и тосканских закусок будут притягивать всеобщее внимание. Вот оно, знаменитое итальянское счастье!

Термальные источники
Затем вы отправитесь на термальные источники Chianciano Terme. Еще древнеримские легионеры залечивали здесь свои раны после длинных завоевательных походов. Целебные кальцио-сульфатно-щелочные воды лечат суставы, сердце и нервы. А открытый вид на бархатно-зеленые холмы – настоящая терапия красотой.

🏰 Прогулка по средневековому городку
Вечером вы прогуляетесь по средневековому городу Монтепульчано. Вполне возможно, вы уже знакомы с ним заочно по фильмам «Сумерки. Сага. Новолуние», «Рай», «Masters of Florence» и др. Поужинаете в самом центре города и вернетесь на виллу отдыхать в окружении виноградников и оливковых деревьев.

День 3 — «Флорентийский стейк и очарование средневековых городков»

(ВЫБИРАЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО К ДВУХДНЕВНОЙ ПРОГРАММЕ)

🌇 Город небоскребов средневековья
Сразу после завтрака вы поедете в город Сан Джиминьяно, основанный еще этрусками в 3 веке до н. э. Этот небольшой город, находящийся под защитой ЮНЕСКО, сегодня называют «городом небоскребов средневековья». Издалека видны четырнадцать средневековых башен, построенных наиболее знатными семействами, пожелавшими тем самым подчеркнуть своё высокое положение. Всего было выстроено от 70 до 76 башен, но сохранились лишь 14.

🍖 Мясная лавка, которую упоминал Данте
Вы пообедаете в ресторане Dario Cecchini флорентийским стейком и другими самыми ценными частями тосканской кьянины. Поголовье этих коров едва насчитывает 30 000 особей, а из одной коровы получается всего 6 стейков весом около 1,5 кг. Мясную лавку семьи Cecchini упоминал сам Данте в своей «Божественный комедии». Легендарное место. Мясо, атмосфера, сам Дарио – всеобщее «браво».

🏤 Экскурсия в Сиене
Город предстанет вам во всем великолепии: сначала Пьяцца дель Кампо с ратушей и башней, потом Сиенский собор, баптистерий… Особый цвет сиенских фасадов и крыш, цвет этих земель, который выделяет Сиену из всех остальных городов, переносит в средние века – настолько здесь все кажется нетронутым временем.

Пора возвращаться в Рим. Вечный город встретит вас беломраморными базиликами и изящными фонтанами в лучах вечерней подсветки. Мы расстаемся с вами около ваших римских отелей отдохнувшие и наполненные новыми знаниями и эмоциями. До новых встреч!

Организационные детали

📅 Когда можно поехать

Мы организуем поездку каждые выходные (пятница, суббота, воскресенье) с 14 сентября по 12 октября.

🎫 В стоимость включено

  • Транспортное обслуживание по программе (Рим —Тоскана — Рим). Автомобиль миниван Mercedes Viano или легковой Mercedes класс А с водителем.
  • Питание по программе: завтраки, обеды, ужины, дегустации. В меню обедов и ужинов включено местное вино Chianti. Дегустация специфических вин или урожаев возможна под запрос за дополнительную стоимость.
  • Визиты и экскурсии по программе, участие в празднике вина со сбором винограда и закладкой вина «Как Челентано».
  • Размещение на вилле в традиционном тосканском стиле в 1-3-местном номере.
  • Сопровождение по программе местным эногастрономическим экспертом.
  • Участие с детьми приветствуется, размер скидки зависит от возраста ребенка и ваших пожеланий по питанию и размещению.

🛫 В стоимость не включено

Виза, авиаперелет, страховка, проживание в Риме.

Вариант поездки на 1 день

В этом случае программа соответствует второму дню из описанных выше. Старт из Рима в субботу в 9:00, а обратно выезжаем в 21:00. Поездка будет стоить 250€ — чтобы забронировать ее, напишите, пожалуйста в нашу службу поддержки, и мы пересчитаем стоимость заказа.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в историческом центре Рима
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 12% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
13
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2
1
Е
3 окт 2019
Экскурсия в Тоскану стала настоящим праздником для меня!
Команда во главе с Алесей и ее очаровательным мужем Андреа сделали все возможное, чтобы эти три дня были разнообразными, незабываемыми, познавательными, гастрономически насыщенными, и конечно пьяными!
Прграмма была очень хорошо составлена, мы посетили такие нетуристические места, которые не всегда бы смогли посетить сами. Все четко организовано, везде нас встречали, как долгожданных гостей, нет, как любимых друзей или родственников!
Проживание на старинной вилле 15го века в окружении роскошных тосканских пейзажей было дополнительным приятным бонусом.
Отдельное спасибо Анне, нашему замечательному гиду, за ее прекрасное чувство юмора, глубокие знания во всех областях итальянской жизни, богатый русский язык, интеллигентность.
Посещение виноградника, сбор винограда, закладка вина "как Челентано", под музыку, задорно и весело, пикник с барбекю на фоне тосканской природы это просто восторг!
Желаю всей команде любви, удачи и новых увлекательных проектов!
Виталий
12 ноя 2018
Все было очень "атмосферно". Фактически, после того, как Римские пробки остались позади, оказываешься в другом пространственом и временном измерении. Благодаря насыщенности этих трех дней впечатлениями время пробежало с одной стороны очень быстро, с другой стороны было получено столько впечатлений, что хватило бы их на неделю. Удалось увидеть и окунуться в атмосферу провинциальной Италии, почувствовать ее дух, прикоснуться к восприятию итальянцами себя, взаимодействию сокружающим миром, увидеть, подсмотреть какие то малоуловимые нюансы этого взаимодействия. И к тому же это оказалось чертовски вкусно и весело!
Большое спасибо Алесе и Андреа за четкую организацию и планирование всей экскурсионной программы.
Г
23 сен 2018
Экскурсия была просто уникальная, все очень понравилось! Алеся умеет заряжать своей любовью к людям, к Италии, удивительно позитивная, очень интересно рассказывает, жду с нетерпением новых встреч. Желаю вашей команде много открытий, чтоб вы дальше продолжали удивлять и заряжать своих клиентов!! Спасибо
В
21 сен 2018
Тур - просто супер! Конечно рекомендую, это будет просто мечта! Представьте себе гостеприимных хозяев (это относится как к итальянской принимающей семье, так и к дружному семейному дуэту Алеси - Андреа).
Хотя нет, не поезжайте! Это должно быть эксклюзивно: лучшая еда, все Ваши пожелания учитаны, есть время «поработать» (сбор винограда, но с игристым;))), и отдохнуть в уникальных Термах. Впрочем это не все… Не езжайте, а то нарушится камерность этого уникального во всех отношениях тура!
Это телепортация в другую жизнь, с другим ритмом и другими радостями, о которых
Г
20 окт 2017
Экскурсия необыкновенная! Дивные места Тосканы. Уютные немноголюдные улочки Пиенцы. А от средневековой старины дух захватывает. Вместе с тем, божественное вино, деликатесные сыры и прекрасное мясо. Мы провели два незабываемых дня, наполненных активными мероприятиями, которые были интересными и ненавязчивыми. И замечательные люди - виноделы, кулинары, гиды, хозяева виллы, все с кем нам довелось встретиться. Настоящие профессиналы!! И это все придумали и сделали наши милые Алеся и Андреа. Они счастливые люди, весёлые, радушные и любящие жизнь. После такой экскурсии и общения с ними хочется громко крикнуть: "Люди, будьте счастливы!"💖
Г
17 окт 2017
Так держать!
О
16 окт 2017
Даже не знаю, как выразить свой восторг! Много где была, много чего видела, но это погружение в настоящую итальянскую жизнь…. Со всеми её переливами и оттенками, с настоящей итальянской, не ресторанной а домашней живой кухней, когда готовят на твоих глазах, у домашнего очага…. с настоящими итальянцами и их жизнью, с невероятно увлечёнными людьми, которые выращивают этот виноград и делают это вино с такой любовью, которая не каждому ребёнку достаётся…. Вот много ездила по винодельням, ботегам и очень крутым французским шато Гранд крю классе в Бордо но таких невероятных виноделов, с такой лёгкой сумашедшенкой и искрой божьей, которых мне показали ребята Алеся и Андрео (Андрюша!) я не видела! А сколько необычных средневековых городов они показали! А ресторан, который упоминается ещё у Данте, про который я только читала и не чаяла попасть… А вы знаете, они сделали нас всех счастливыми за эти три дня, заразили любовью к жизни, к Италии, к друг другу! Я просто безумно им благодарна! Я жду от них новых экскурсий и программ, я желаю им счастья и успеха их маленькому бизнесу по производству счастья!
Нина
13 окт 2017
Это настоящий праздник души! Как в песне " Три счастливых дня было у меня!!!" Алеся с Андреа подарили нам космическое пребывание в Тоскане. Это было такое невероятное погружение в итальянский менталитет, после которого проникаешься истинным уважением к итальянским традициям. Мы посетили три чудесных городка Сиену, Сан-Джанимьямо и идеальную Пьенцу. Жили на живописной вилле, с великолепными завтраками и ужинами, незабываемым праздником виноделия, под музыку Челентано, поучаствовали даже в охоте на трюфели! А действо в ресторане с флорентийскими стейками из кьянины превзошли всяческие ожидания! Теперь я понимаю толк в вине Брунелло, его мы дегустировали на винодельне в долине Орча. А трепетное отношение к сырам передалось и нам! Мы были окружены заботой и вниманием все три дня. Спасибо огромное за невероятное путешествие!!! Хочу продолжения!!!
А
2 окт 2017
Огромное спасибо Алесе и Андрюше за удовольствие! Получили все что ожидали и немного больше)))). Сработано на отлично! рекомендуем! Ждем следующих предложений от влюбленной в Италию команды!
Т
27 сен 2017
Алеся и Андреа, спасибо вам большое за наш удивительный Тосканский weekend! Это больше чем просто экскурсия. Это 3 дня праздника, неги и удовольствия, возможности почувствовать себя большой и дружной итальянской семьёй! Потрясающие тосканские пейзажи, вкуснейшая домашняя еда, отличные вина, много интересной и полезной информации, донесённой легко, артистично и с юмором! Рекомендую всем задыхающимся в серых мегаполисах, как заряд витамина С перед осенне-зимней хандрой😊👍👍👍 С любовью к вам и Италии, Татьяна Цепова.
М
27 сен 2017
Алеся и Андреа, огромное спасибо, прежде всего, за потрясающий праздник
, душевную, даже семейную атмосферу. Три дня с Вами растянулось на полноценный отпуск.
Совершенное сочетание Алеси как интересного, эрудированного с удивительным чувством юмора гида и солнечного, теплого и бесконечно доброжелательного
Андреа!
Удачи Вам и счастья, ребята!
Ваши искренне,
Света и Максим Французовы.
А
26 сен 2017
Алеся увлекательнейший рассказчик,душевный человек,вместе с Андре они подарили нам три незабываемых дня в тёплой,дружеской атмосфере,при этом все чётко спланировано,организовано. А праздник виноделиям в Тоскане навсегда останется в наших сердцах! Спасибо Вам огромное. Ангелина.
С
26 сен 2017
Огромное спасибо Алесе и Андре за прекрасные выходные!!! Это просто талант какой-то, так организовать поездку совершенно незнакомых людей, что бы все чувствовали себя как в гостях у близких друзей! Красивые пейзажи Тосканы, вкуснейшая еда, прекрасное вино, ароматный кофе и море информации обо всем этом и о многом другом, связанном с Италией и итальянцами…

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