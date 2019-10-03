Что вас ожидает

«Великий Винный Путь» с дегустациями главных вин Тосканы брунелло, нобиле и кьянти, а также сыродельня, древнее аббатство и идеальный средневековый город Пьенца.

Праздник винограда, сбор лучших ягод и закладка вина «как Челентано». Пикник и заслуженный релакс в термальных источниках с открытым видом на долину

Лучшее мясо Италии – флорентийский стейк из кьянины, прогулка по городу небоскребов средневековья и прекрасной Сиене (дополнительная опция).

День 1 — «Вина и сыры долины Орча»

⛪ «Идеальный» средневековый город Пьенца и аббатство 7 века

Вы побываете в средневековой Пьенце, основанной еще этрусками и превратившейся 600 лет назад, благодаря папе римскому Пию II, в необыкновенный город с улицей Поцелуев, Любви, Вечности, с розами на балконах, колокольней и знаменитым видом на долину. Именно это место Ридли Скотт выбрал для ключевого момента своего фильма «Гладиатор».

🍷 Винодельня брунелло и древнее аббатство

В этом особенном месте делают не просто великое вино, и даже не просто биологическое брунелло, что уже является редкостью. Здесь создают биодинамическое брунелло с маниакальной страстью к вину и уважению к местному уникальному терруару. Исторически виноделием в Тоскане занимались представители аристократии и крупной буржуазии, самый известный пример — маркизы Антинори, производящие вино в 26-м поколении! Поэтому винодельни здесь больше похожи на замки, где все дорого, ухоженно, таинственно. Огромные дубовые ботти — традиционное итальянское виноделие, рядом когда-то революционные французские барик, а в воздухе шлейф сохранившихся ароматов брожения. Вы познакомитесь с винами разных терруаров и годов, легендарные виноделы расскажут вам об истории итальянских вин, тонкостях дегустации и выбора вин, сочетаниях с блюдами, а также поделятся последними новостями из виноградников. На обратном пути мы заедем на пару километров вглубь долины, чтобы показать вам древнее аббатство 7 века в лучах заходящего солнца.

🍝 Мастер-класс итальянской пасты и традиционный домашний ужин

Вечер мы проведем на вилле с гостеприимными хозяевами, где вас ждут мастер-класс по приготовлению итальянской пасты и вкусный ужин из блюд традиционной тосканской кухни. Вечер пройдет в веселой компании в обязательном сопровождении местного биологического вина кьянти и розато. А после ужина — здоровый крепкий сон на комфортной вилле в окружении лаванды, виноградника и оливковых деревьев.

День 2 — «Итальянское счастье — веселый сбор и закладка винограда»

🍇 Собираем и давим виноград «как Челентано»!

Вы начнете день с завтрака на вилле из домашних яиц, горячего хлеба, джемов и сыра. В этот день вам предстоит испытать веселые итальянские приключения! Держа в руках компактные деревянные ящики, а в памяти суровые местные инструкции по отбору ягод и обращению с лозами, вы приступите к сбору винограда, а сложив его в исторические бочки, начнете давить! Да-да, как Челентано, под музыку, ритмично и весело! Здесь же в винограднике уже будет накрыт пикник, бокалы с вином засверкают на солнце, а ароматы паштетов, сыра, оливок и тосканских закусок будут притягивать всеобщее внимание. Вот оно, знаменитое итальянское счастье!

⛲ Термальные источники

Затем вы отправитесь на термальные источники Chianciano Terme. Еще древнеримские легионеры залечивали здесь свои раны после длинных завоевательных походов. Целебные кальцио-сульфатно-щелочные воды лечат суставы, сердце и нервы. А открытый вид на бархатно-зеленые холмы – настоящая терапия красотой.

🏰 Прогулка по средневековому городку

Вечером вы прогуляетесь по средневековому городу Монтепульчано. Вполне возможно, вы уже знакомы с ним заочно по фильмам «Сумерки. Сага. Новолуние», «Рай», «Masters of Florence» и др. Поужинаете в самом центре города и вернетесь на виллу отдыхать в окружении виноградников и оливковых деревьев.

День 3 — «Флорентийский стейк и очарование средневековых городков»

(ВЫБИРАЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО К ДВУХДНЕВНОЙ ПРОГРАММЕ)

🌇 Город небоскребов средневековья

Сразу после завтрака вы поедете в город Сан Джиминьяно, основанный еще этрусками в 3 веке до н. э. Этот небольшой город, находящийся под защитой ЮНЕСКО, сегодня называют «городом небоскребов средневековья». Издалека видны четырнадцать средневековых башен, построенных наиболее знатными семействами, пожелавшими тем самым подчеркнуть своё высокое положение. Всего было выстроено от 70 до 76 башен, но сохранились лишь 14.

🍖 Мясная лавка, которую упоминал Данте

Вы пообедаете в ресторане Dario Cecchini флорентийским стейком и другими самыми ценными частями тосканской кьянины. Поголовье этих коров едва насчитывает 30 000 особей, а из одной коровы получается всего 6 стейков весом около 1,5 кг. Мясную лавку семьи Cecchini упоминал сам Данте в своей «Божественный комедии». Легендарное место. Мясо, атмосфера, сам Дарио – всеобщее «браво».

🏤 Экскурсия в Сиене

Город предстанет вам во всем великолепии: сначала Пьяцца дель Кампо с ратушей и башней, потом Сиенский собор, баптистерий… Особый цвет сиенских фасадов и крыш, цвет этих земель, который выделяет Сиену из всех остальных городов, переносит в средние века – настолько здесь все кажется нетронутым временем.

Пора возвращаться в Рим. Вечный город встретит вас беломраморными базиликами и изящными фонтанами в лучах вечерней подсветки. Мы расстаемся с вами около ваших римских отелей отдохнувшие и наполненные новыми знаниями и эмоциями. До новых встреч!

Организационные детали

📅 Когда можно поехать

Мы организуем поездку каждые выходные (пятница, суббота, воскресенье) с 14 сентября по 12 октября.

🎫 В стоимость включено

Транспортное обслуживание по программе (Рим —Тоскана — Рим). Автомобиль миниван Mercedes Viano или легковой Mercedes класс А с водителем.

Питание по программе: завтраки, обеды, ужины, дегустации. В меню обедов и ужинов включено местное вино Chianti. Дегустация специфических вин или урожаев возможна под запрос за дополнительную стоимость.

Визиты и экскурсии по программе, участие в празднике вина со сбором винограда и закладкой вина «Как Челентано».

Размещение на вилле в традиционном тосканском стиле в 1-3-местном номере.

Сопровождение по программе местным эногастрономическим экспертом.

Участие с детьми приветствуется, размер скидки зависит от возраста ребенка и ваших пожеланий по питанию и размещению.

🛫 В стоимость не включено

Виза, авиаперелет, страховка, проживание в Риме.

Вариант поездки на 1 день

В этом случае программа соответствует второму дню из описанных выше. Старт из Рима в субботу в 9:00, а обратно выезжаем в 21:00. Поездка будет стоить 250€ — чтобы забронировать ее, напишите, пожалуйста в нашу службу поддержки, и мы пересчитаем стоимость заказа.