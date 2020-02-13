13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Нескучное знакомство с достопримечательностями

Вы полюбуетесь мрачными шедеврами Караваджо, пройдете по инстаграмным улочкам тихого центра, попадете в водоворот людей на площади Испании и рассмотрите фонтан Треви с высоты. Совершите паломничество к дому Бернини, увидите величественный Пантеон и за чашкой лучшего капучино в городе услышите, какими качествами, по мнению римлян, должна обладать идеальная жена. В завершение заглянете в парикмахерскую, где стригутся голливудские актеры, и посетите самую красивую площадь Рима — площадь Навона.

Рим — кинозвезда

Я поделюсь адресами знаменитостей и покажу места съемок известных фильмов: «Сладкая жизнь», «Римские каникулы», «Ангелы и демоны», «Ешь, молись, люби», «Римские приключения» и многих других. Вы удивитесь, сколько кинолент на самом деле было снято в итальянской столице. А еще я обязательно раскрою любопытные городские секреты: что натворила маленькая обезьянка, чтобы в честь нее назвали целую башню; что сделать влюбленным в Риме, чтобы никогда не расставаться, и где воочию убедиться, что призраки существуют.