13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Главные достопримечательности и тайные уголки города на увлекательной обзорной экскурсии

Лидия
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Лидия – ваш гид
Вы не только увидите «визитные карточки» итальянской столицы, но и попадете в укромные места, скрытые от глаз туристов.

Услышите истории, скрывающиеся за красивыми фасадами, раскроете местные секреты и почувствуете себя настоящим жителем Рима!
€123
105 за экскурсию
скидка15%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3.5 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча на Пьяцца-делль-Пополо
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У этой экскурсии13 отзывов
4.92
Влюбиться в Рим за три часа!
Влюбиться в Рим за три часа!

Что вас ожидает

Нескучное знакомство с достопримечательностями
Вы полюбуетесь мрачными шедеврами Караваджо, пройдете по инстаграмным улочкам тихого центра, попадете в водоворот людей на площади Испании и рассмотрите фонтан Треви с высоты. Совершите паломничество к дому Бернини, увидите величественный Пантеон и за чашкой лучшего капучино в городе услышите, какими качествами, по мнению римлян, должна обладать идеальная жена. В завершение заглянете в парикмахерскую, где стригутся голливудские актеры, и посетите самую красивую площадь Рима — площадь Навона.

Рим — кинозвезда
Я поделюсь адресами знаменитостей и покажу места съемок известных фильмов: «Сладкая жизнь», «Римские каникулы», «Ангелы и демоны», «Ешь, молись, люби», «Римские приключения» и многих других. Вы удивитесь, сколько кинолент на самом деле было снято в итальянской столице. А еще я обязательно раскрою любопытные городские секреты: что натворила маленькая обезьянка, чтобы в честь нее назвали целую башню; что сделать влюбленным в Риме, чтобы никогда не расставаться, и где воочию убедиться, что призраки существуют.

Организационные детали

Еда и напитки не включены в стоимость экскурсии.

Влюбиться в Рим за три часа!
Влюбиться в Рим за три часа!
Влюбиться в Рим за три часа!
Влюбиться в Рим за три часа!
Влюбиться в Рим за три часа!
Влюбиться в Рим за три часа!
Влюбиться в Рим за три часа!
Влюбиться в Рим за три часа!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на Пьяцца-делль-Пополо.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Лидия
Лидия
Здравствуйте! Меня зовут Лидия, мне 34 года, и я римоголик) Настолько, что в августе 2015 оставила хорошую работу в Москве и переехала в Рим! Журналист по первому образованию, сейчас я учусь в римском университете Roma Tre на факультете иностранных языков и свободно владею английским и итальянским. Несмотря на то, что прошло уже почти 4 года после переезда, «вечный город» до сих пор вызывает у меня мурашки, и я хочу поделиться этим ощущением с вами!
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13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

13 февраля 2020
Гуляли по Риму с Лидией.Замечательный экскурсовод.Сложилось впечатление,что давно знакомы, поэтому было ощущение прогулки с хорошо знакомым человеком.Было интересно, познавательно и очень комфортно.Спасибо Лидии ещё раз!!!
5 января 2020
Экскурсия проходила 4 января 2020 года. Экскурсовод Лидия провела нас по основным значимым местам Рима, рассказав о них, об истории площадей, церквей, фонтанов и обелисков. Было приятное взаимное общение, многое узнали об скульпторах, архитекторах и художниках. Рекомендуем эту экскурсию, не пожалеете!
7 декабря 2019
Спасибо Лидии за хорошую экскурсию. За три часа она показала нам все основные достопримечательности, рассказала много интересных фактов об истории, архитектуре и культуре. Лидия хороший экскурсовод, но наверное очень формальный для нас. Хотелось более эмоционального, живого рассказа и общения. Допускаю, что и мы не идеальные туристы)
29 ноября 2019
Отличная экскурсия! Огромное спасибо Лидии за эту увлекательную и познавательную прогулку! Мы были в Риме впервые, с нами дети 18 и 9 лет, при нашей разновозрастной компании Лидия сумела заинтересовать всех. Мы остались очень довольны. Всем рекомендуем.
P.S. В кофейне, рекомендованной Лидией, капучино действительно вкуснейший)
12 ноября 2019
Великолепная экскурсия! Очень интересная, увидели очень красивые места, дворики куда в принципе сам не зайдёшь. Лидия очень приятная и спокойная, не смотря на то что мы были с ребёнком, прислушивалась к ее пожеланиям! Спасибо большое!
10 ноября 2019
Спасибо Лидии за первое знакомство с Римом. Очень понравился маршрут, включающий не только самые известные достопримечательности.
5 ноября 2019
Доступно, интересно, познавательно, глубоко и с чувством юмора!! Грамотная речь! Рекомендуем!
1 ноября 2019
Спасибо Лида, за интересную и познавательную экскурсию, после которой Рим мы полюбили еще больше :)
29 октября 2019
Сегодня мы были всей семьей на очень приятной экскурсии с гидом Лидией . В мягкой манере она провела нас по чудесным небольшим улицам в сердце города , показала известные достопримечательности , увлекла историческими анекдотами ). Учитывала состав семьи и скорость передвижения. Ответила на все вопросы по обитанию в Риме и помогла добраться домой . Спасибо, мы чудно провели день !
8 октября 2019
Экскурсия очень понравилась,узнали и увидели множество интересных вещей и фактов.
Экскурсовод интересно и не скучно излагает материал.
3.5 часа пролетели совершенно незаметно.
Огромное спасибо Лидии за этот незабываемый экскурс в историю!!!
Ещё 3 отзыва

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