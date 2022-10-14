La Porta Magica Di Plazza Vittorio — волшебная дверь Plazza Vittorio

Мы обсудим значение его алхимических символов а о невиданном Риме — истории о магах, инквизиции и ересях.

Quartiere Massonico Coppede’ — Масонский квартал Коппеде от вокзала Термини до района Коппеде

Легенда гласит, что Коппеде был масоном и что дворцы, наполненные масонской и эзотерической символикой, прослеживали реальный путь инициации: от пар колонн, которые относятся к библейским колоннам Храма Соломона, до множества башен и башен, которые обратитесь к Torre di Babele, продолжению масок и грифонов готического искусства с множеством отсылок к классическим мифам и средневековым традициям.

Одним словом, уникальные фотографии!

Giardino Degli Aranci: Il luogo più suggestivo di Roma

Апельсиновый сад: самое привлекательное место на земле. На вершине Авентинского холма. Скрытое и загадочное место, но прежде всего уникальное! Где вы можете полюбоваться захватывающим видом на весь Рим.

L'isola Tiberina — Остров Тибр

Расположенный посреди Тибра, остров Тибр в Риме является самым маленьким обитаемым островом в мире. На его очень небольшой площади — 300 метров в длину и 90 в ширину — развернулась история почти такая же длинная, как и у Вечного города, признаки которого видны и сегодня. Но почему остров Тибр такой особенный? Курьезы и римские легенды об этом атолле посреди реки бесчисленны. Ах, остров имеет форму лодки!

Segreti E Misteri Del Ghetto Ebracio — Секреты и загадки Еврейского гетто

Историю Рима нельзя полностью понять, не зная о превратностях евреев в районе, который идентифицировал их на протяжении трех столетий: гетто.

Короче говоря, это некоторые из мест, которые я предлагаю вам и что во время нашей встречи, пока мы будем пить хороший кофе или аперитив, сидя в баре (также в соответствии с вашими вкусами), мы установим этапы нашего римского приключения. И мы завершим день, возможно, сопровождая вас, где вы сможете забронировать или остановиться в ресторане и попробовать лучшую римскую карбонару или типичное блюдо римско-еврейской кухни.