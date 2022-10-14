Знакомство с секретами Рима «Mysteries of Rome»

Наша прогулка пешеходно-транспортная (личный автомобиль)

Наша прогулка пешеходно-транспортная (личный автомобиль).

Рим — это не только город Цезарей, и папы Римского, но и многое другое! Мой Рим — город богов, посвященных, египетских волшебников, алхимиков, каббалистов, еретиков. Я расскажу вам все, что официальная история никогда вам не расскажет, а наоборот, это скрывают.
Знакомство с секретами Рима «Mysteries of Rome»
Знакомство с секретами Рима «Mysteries of Rome»
Знакомство с секретами Рима «Mysteries of Rome»
Знакомство с секретами Рима «Mysteries of Rome»
Знакомство с секретами Рима «Mysteries of Rome»
Знакомство с секретами Рима «Mysteries of Rome»
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает 🤩

  • La Porta Magica Di Plazza Vittorio, волшебная дверь Plazza Vittorio
  • Quartiere Massonico Coppede’ / Масонский квартал Коппеде от вокзала Термини до района Коппеде
  • Giardino Degli Aranci: Il luogo più suggestivo di Roma
  • L'isola Tiberina/Остров Тибр
  • Segreti E Misteri Del Ghetto Ebracio/Секреты и загадки Еврейского гетто
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

La Porta Magica Di Plazza Vittorio — волшебная дверь Plazza Vittorio
Мы обсудим значение его алхимических символов а о невиданном Риме — истории о магах, инквизиции и ересях.
Quartiere Massonico Coppede’ — Масонский квартал Коппеде от вокзала Термини до района Коппеде
Легенда гласит, что Коппеде был масоном и что дворцы, наполненные масонской и эзотерической символикой, прослеживали реальный путь инициации: от пар колонн, которые относятся к библейским колоннам Храма Соломона, до множества башен и башен, которые обратитесь к Torre di Babele, продолжению масок и грифонов готического искусства с множеством отсылок к классическим мифам и средневековым традициям.
Одним словом, уникальные фотографии!
Giardino Degli Aranci: Il luogo più suggestivo di Roma
Апельсиновый сад: самое привлекательное место на земле. На вершине Авентинского холма. Скрытое и загадочное место, но прежде всего уникальное! Где вы можете полюбоваться захватывающим видом на весь Рим.

L'isola Tiberina — Остров Тибр

Расположенный посреди Тибра, остров Тибр в Риме является самым маленьким обитаемым островом в мире. На его очень небольшой площади — 300 метров в длину и 90 в ширину — развернулась история почти такая же длинная, как и у Вечного города, признаки которого видны и сегодня. Но почему остров Тибр такой особенный? Курьезы и римские легенды об этом атолле посреди реки бесчисленны. Ах, остров имеет форму лодки!
Segreti E Misteri Del Ghetto Ebracio — Секреты и загадки Еврейского гетто
Историю Рима нельзя полностью понять, не зная о превратностях евреев в районе, который идентифицировал их на протяжении трех столетий: гетто.
Короче говоря, это некоторые из мест, которые я предлагаю вам и что во время нашей встречи, пока мы будем пить хороший кофе или аперитив, сидя в баре (также в соответствии с вашими вкусами), мы установим этапы нашего римского приключения. И мы завершим день, возможно, сопровождая вас, где вы сможете забронировать или остановиться в ресторане и попробовать лучшую римскую карбонару или типичное блюдо римско-еврейской кухни.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги local friend в течение всей поездки
  • Трансфер Рим туда/обратно
Что не входит
  • Входные билеты в музей
  • Обеды и ужины
  • Что касается дегустации местных продуктов и покупки подарков, таких как вино, типичные ликеры, десерты, сыры и т. д., эти покупки на ваше усмотрение и за ваши расходы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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