Флоренция, Венеция, Рим: тур по Италии с дополнительными экскурсиями
Насладиться пейзажами Тосканы и творениями гениев искусства и прокатиться на гондоле
Начало: Рим, аэропорт, утро (точное время по договорённост...
28 фев в 08:00
7 мар в 08:00
€630 за человека
Итальянский калейдоскоп: Рим и Тоскана, Флоренция и Венеция и дополнительные экскурсии
Прокатиться по каналам города на воде, погулять по кварталу, где родился Данте, и увидеть Колизей
Начало: Рим, утро (точное время по договорённости)
25 янв в 08:00
8 фев в 08:00
€660 за человека
Классическая Италия: Рим, Венеция, Флоренция и экскурсии на выбор
Погулять по Монтекатини-Терме, увидеть главные места столицы и побывать на родине великих творцов
Начало: Рим, аэропорт, утро (точное время по договорённост...
26 янв в 08:00
9 фев в 08:00
€680 за человека
Автобусный тур по Италии: атмосфера 6 городов и Ватикана
Увидеть столичные площади, насладиться вечерними огнями Рима и выбрать экскурсии по душе
Начало: Аэропорт Рима (Фьюмичино или Чампино), с 8:00
7 мар в 08:00
14 мар в 08:00
€715 за человека
