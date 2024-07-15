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незаметно! Впечатляющие виды сверху на маленькую страну и окружающие земли оставил свой след. А прогулка по старинным улочкам с магазинчиками и множеством музеев доставили не только эстетическое удовольствие, но приятный шоппинг, так как в Сан- Марино в отличие от Италии действуют свои налоги и скидки, более выгодные:) Еще раз большое спасибо Виктории за подробный рассказ и ответы на множество интерсующих вопросов! Обязательно рекомендуем данную экскурсию, кто впервые хочет с комфортом и познавательно увидеть такое замечательное место!:)