3.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Римини - в Сан-Марино: индивидуальная экскурсия по достопримечательностям
Погрузитесь в атмосферу средневековья, посетив главные достопримечательности Сан-Марино, и насладитесь панорамой горных ландшафтов
7 авг в 09:00
8 авг в 09:00
€180 за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Почувствовать себя местным на велопрогулке по Римини
Велопрогулка по Римини позволит вам ощутить себя настоящим местным жителем. Исследуйте исторический центр, наслаждайтесь видами и узнайте о жизни города
Завтра в 15:00
7 авг в 08:00
€130 за всё до 4 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Из Римини - в волшебный Пеннабилли: дом-музей Тонино Гуэрры и живописные холмы
Индивидуальная экскурсия по живописному Пеннабилли с посещением дома-музея Тонино Гуэрры и романской церкви Святого Христофора
Начало: На ж/д вокзале Римини
8 авг в 10:00
9 авг в 10:00
€640 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- OOleg15 июля 2024Поездка получилась замечательной и очень интересной благодаря Виктории. Дорога в комфортном авто и экскурсия с рассказом об истории Сан-Марино пролетели
- ММаргарита6 июля 2024Виктория прекрасный гид и приятный человек. Время на экскурсии пролетело незаметно, мы узнали много удивительных фактов об атмосферном Сан-Марино! Благодарим от всей нашей семьи за интересную и познавательную экскурсию!
- ММаргарита6 июля 2024Благодарим Лизу за динамичную и познавательную экскурсию по Римини на велосипедах! Очень понравился формат экскурсии и нам и нашим детям 10 и 16 лет. Рекомендуем!
- ввера25 июня 2024Отличная экскурсия. Все понравилось! Сан Марино очень красивый!
- ВВадим2 октября 2023Велопрогулка имеет свои преимущества перед пешей экскурсией. Меньше устаешь и больше видишь. Город раскрывается быстрее и воспринимается как целый организм. Спасибо Лизе за увлекательное путешествие по Римини! Всем рекомендую!
- ГГалина6 сентября 2023Первый наш опыт экскурсии на велосипедах, понравилось и нам и нашим детям подросткам.
Ответы на вопросы от путешественников по Римини в категории «Все»
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Сколько стоит экскурсия по Римини в августе 2024
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