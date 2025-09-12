Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по историческим улицам Салерно с посещением собора
Исследуйте улицы Салерно, насладитесь его историей и архитектурой. Узнайте о знаменитых личностях и удивительных фактах, связанных с этим городом
Начало: От порта Molo Manfredi
29 сен в 16:00
6 окт в 16:00
€135 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Салерно - поездка по побережью Амальфи с привкусом лимончелло
Побережье Амальфи - одно из самых живописных мест на земле. В этой поездке вы узнаете о его скрытых сокровищах и насладитесь настоящим лимончелло
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€500 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по Салерно: от древних руин до современных улиц
Погрузитесь в атмосферу Салерно, где история и современность переплетаются в уникальном симбиозе. Вас ждут сады, улицы и исторические здания
Начало: В районе порта Салерно
Сегодня в 16:30
Завтра в 09:30
€134 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия12 сентября 2025Сегодня Элина познакомила меня с прекрасным городом Салерно, провела интересную, увлекательную пешеходную экскурсию-прогулку, приоткрыла для меня завесу многовековой истории этого
- ЮЮлия25 июля 2025Нашей небольшой компанией собрались в Салерно. Яна отреагировала очень оперативно и провела для нас отличную экскурсию. Мы узнали интересные факты об истории города и региона, прошлись по красивым местам, сами, скорее всего, которых бы не нашли. Большое спасибо!
- ЕЕлена24 июня 2025Яна профессиональный гид очень интересно все рассказала и показала. Мы были с детьми 10 и 13 лет. Они с удовольствием слушали экскурсию и задавали вопросы. Рекомендую.
- ААлександр19 мая 2025Эллина провела экскурсию интересно, знает все тонкости жизни в Салерно. Рекомендуем ее. Она молодец!
Ответы на вопросы от путешественников по Салерно в категории «Экскурсии на русском языке»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Салерно
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Салерно в сентябре 2025
Сейчас в Салерно в категории "Экскурсии на русском языке" можно забронировать 3 экскурсии от 134 до 500. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Экскурсии на русском языке в Салерно (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Экскурсии на русском языке», 5 ⭐ отзывов, цены от €134. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь