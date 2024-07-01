3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка по прекрасному Равелло: индивидуальная экскурсия
Индивидуальная экскурсия по Равелло: история, легенды и чудеса собора святого Панталемона. Узнайте о прошлом провинции Амальфи
12 сен в 09:00
14 сен в 10:00
€150 за всё до 4 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Салерно - поездка по побережью Амальфи с привкусом лимончелло
Побережье Амальфи - одно из самых живописных мест на земле. В этой поездке вы узнаете о его скрытых сокровищах и насладитесь настоящим лимончелло
14 сен в 09:00
15 сен в 09:00
€500 за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по историческим улицам Салерно с посещением собора
Исследуйте улицы Салерно, насладитесь его историей и архитектурой. Узнайте о знаменитых личностях и удивительных фактах, связанных с этим городом
Начало: От порта Molo Manfredi
14 сен в 09:00
15 сен в 09:00
€135 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООлеся1 июля 2024Нам очень понравилась эта экскурсия по Равелло! Алина знает много исторических фактов, житейских историй и отвечает со знанием темы на вопросы
- ЮЮлия15 мая 2024С первых минут встречи Алина зарекомендовала себя как грамотный специалист, которая прекрасно разбирается в материале. Мы опоздали на час, но
- ММакс27 апреля 2024Алина, спасибо за организацию экскурсии Интерес экскурсии (5/5): Экскурсия в Равелло была захватывающим путешествием в историю и культуру Амальфийского побережья. Организаторы предоставили
Ответы на вопросы от путешественников по Салерно в категории «На Рождество»
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Сколько стоит экскурсия по Салерно в сентябре 2024
Сейчас в Салерно в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 135 до 500. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.67 из 5
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