На Рождество – экскурсии в Салерно

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Салерно на русском языке, цены от €135. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Прогулка по прекрасному Равелло
Пешая
6 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка по прекрасному Равелло: индивидуальная экскурсия
Индивидуальная экскурсия по Равелло: история, легенды и чудеса собора святого Панталемона. Узнайте о прошлом провинции Амальфи
12 сен в 09:00
14 сен в 10:00
150 за всё до 4 чел.
Из Салерно - поездка по побережью Амальфи с привкусом лимончелло
На машине
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Салерно - поездка по побережью Амальфи с привкусом лимончелло
Побережье Амальфи - одно из самых живописных мест на земле. В этой поездке вы узнаете о его скрытых сокровищах и насладитесь настоящим лимончелло
14 сен в 09:00
15 сен в 09:00
500 за всё до 4 чел.
Прогулка по загадочному Салерно
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по историческим улицам Салерно с посещением собора
Исследуйте улицы Салерно, насладитесь его историей и архитектурой. Узнайте о знаменитых личностях и удивительных фактах, связанных с этим городом
Начало: От порта Molo Manfredi
14 сен в 09:00
15 сен в 09:00
135 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Олеся
    1 июля 2024
    Прогулка по прекрасному Равелло
    Нам очень понравилась эта экскурсия по Равелло! Алина знает много исторических фактов, житейских историй и отвечает со знанием темы на вопросы
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    касательно жизни на юге Италии. Все посещенные места оказались нам очень интересны, красивы и привлекательны. Радует, что Алина очень глубоких познаний исторических объектов!

    Нам очень понравилась эта экскурсия по Равелло!
  • Ю
    Юлия
    15 мая 2024
    Прогулка по прекрасному Равелло
    С первых минут встречи Алина зарекомендовала себя как грамотный специалист, которая прекрасно разбирается в материале. Мы опоздали на час, но
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    Алина пошла нам на встречу, внесла коррективы в свое плотное расписание и провела нам экскурсию, Мы погрузились в историю города, открыли для себя много нового. Если мы снова будем отдыхать в этом регионе, то обязательно обратимся именно к Алине!

  • М
    Макс
    27 апреля 2024
    Прогулка по прекрасному Равелло
    Алина, спасибо за организацию экскурсии Интерес экскурсии (5/5): Экскурсия в Равелло была захватывающим путешествием в историю и культуру Амальфийского побережья. Организаторы предоставили
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    увлекательную информацию о достопримечательностях, истории города и его архитектуре. Место и маршрут (4/5): Равелло — очаровательный городок, расположенный на высоких скалах, с великолепными видами на море и окружающую природу. Маршрут экскурсии был хорошо продуман, позволив увидеть все главные достопримечательности за ограниченное время. Но на проезд из Салерно и назад нужно было просто очень много времени из-за пробок. Качество информации (5/5): Гид предоставил подробные и интересные сведения о истории города, его архитектуре и знаменитых жителях. Информация была представлена ясно и увлекательно. Время и организация (4/5): Экскурсия была организована пунктуально, но было бы замечательно иметь немного больше времени для свободного осмотра и фотографирования на некоторых точках маршрута. Общее впечатление (5/5): В целом, экскурсия по Равелло была прекрасным опытом, оставившим незабываемые впечатления о этом уникальном городе и его истории. Еще раз спасибо, до новых встреч, мы обязательно еще раз вернёмся!

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Ответы на вопросы от путешественников по Салерно в категории «На Рождество»

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В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Прогулка по прекрасному Равелло
  2. Из Салерно - поездка по побережью Амальфи с привкусом лимончелло
  3. Прогулка по загадочному Салерно
Сколько стоит экскурсия по Салерно в сентябре 2024
Сейчас в Салерно в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 135 до 500. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.67 из 5
Экскурсии на русском языке в Салерно (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на рождество, 6 ⭐ отзывов, цены от €135. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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