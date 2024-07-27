Встречаемся в марине, закупаем продукты и грузимся на борт. Вас ждёт брифинг по технике безопасности, а после мы отправимся к Амальфи. По пути вы сможете порыбачить — снасти включены в стоимость. Спустя 2 часа окажемся на Амальфитанском побережье, которое внесено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Мы сойдём на берег и пойдём гулять по городу. Вы насладитесь красотой сада у Амальфитанского собора, а вечером поужинаете в ресторане с видом на бухту или на центральной площади Дель Дуомо.