На комфортабельной яхте мы исследуем уютные и живописные городки, а также насладимся природой островов Капри и Искья.
Побываем в Амальфи, Салерно, Сорренто,
Описание тура
Организационные детали
Рекомендуем взять:
Спортивную сумку или чемодан ручной клади. Главное правило — багаж должен быть небольшим.
Медикаменты, которые могут понадобиться. Включая таблетки от укачивания.
Купальник или плавки
Яхтенные туфли — топсайдеры. Их главная примета — жесткая, рельефная и светлая подошва. По тем же параметрам можно подобрать любую другую обувь: мокасины, кроссовки, туфли.
Кепку, бандану, панаму или любую другую шляпу.
Полотенца брать желательно: те, что выдают на яхте, не всегда нужного размера.
Солнцезащитный крем, очки
Зарядку для мобильного телефона, power bank, нужные провода. Наличные деньги (банкоматы нередко далеко от гавани). Беруши (на яхте бывает шумно), повязку на глаза. Сухой шампунь и салфетки для лица (не всегда есть возможность принять душ).
Проживание. Двухместное размещение / боковое место в каюте (носовой, кормовой) на яхте Dufour 530.
Питание. Не входит в стоимость.
Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.
Виза. Для посещения Италии российским туристам требуется шенгенская виза. Документы нужно подавать заранее. Лучше за пару месяцев, а записаться на подачу стоит ещё раньше.
Программа тура по дням
Из Салерно к Амальфитанскому побережью
Встречаемся в марине, закупаем продукты и грузимся на борт. Вас ждёт брифинг по технике безопасности, а после мы отправимся к Амальфи. По пути вы сможете порыбачить — снасти включены в стоимость. Спустя 2 часа окажемся на Амальфитанском побережье, которое внесено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Мы сойдём на берег и пойдём гулять по городу. Вы насладитесь красотой сада у Амальфитанского собора, а вечером поужинаете в ресторане с видом на бухту или на центральной площади Дель Дуомо.
Остров Капри
Начнём день с чашечки кофе на борту с видом на море. Сегодня держим курс на остров Капри. Он известен своими живописными пейзажами, включая скалистые берега, кристально чистое море и пышную растительность. На острове есть несколько популярных пляжей, таких как Марина-Пиккола, Марина-Гранде и Фаральони.
Одной из главных достопримечательностей острова является Голубой грот, который представляет собой пещеру с уникальным голубым светом, создаваемым преломлением солнечных лучей в воде. При желании дойдём до него и пересядем на лодку, чтобы попасть внутрь. Также у вас будет возможность прогуляться по набережной, дойти до площади Умберто I и Ботанического сада или порелаксировать на пляже.
Ночь проведём в местной марине.
От Капри до острова Искья
Утром отправимся на остров Искья. По пути порыбачим и обсудим планы на ближайшие два дня путешествия.
Одной из главных достопримечательностей острова является Арагонский замок, который был построен в 15 веке. Он расположен на скале над морем и открывает панорамный вид на остров. Поднимемся к нему, а после — поужинаем в ресторане и вернёмся на яхту.
Отдых на острове
Сегодня вы сможете спланировать свой досуг самостоятельно: отдохнуть на пляже, отправиться на экскурсию или посетить термальный парк. Искья славится своими термальными источниками, которые используются для лечения различных заболеваний. На острове есть несколько термальных парков, таких как «Сады Посейдона», «Негомбо» и «Кастильоне». В них можно купаться в бассейнах, принимать грязевые ванны и наслаждаться SPA-процедурами.
Сорренто и Помпеи
После завтрака направимся в городок Сорренто, расположенный на берегу Неаполитанского залива. Здесь сохранились роскошные виллы — напоминания о временах римских патрициев. Вы сможете посетить Помпеи, который был погребён под слоем вулканического пепла в результате извержения Везувия в 79 году н. э. В городе можно увидеть хорошо сохранившиеся здания, такие как амфитеатр, форум, храмы и жилые дома. Также есть множество фресок и мозаик, которые позволяют представить, как выглядели улицы древнего поселения.
К ужину вернёмся в Сорренто.
Уютный Позитано
Первую половину дня посвятим отдыху в Сорренто: посидим на площади Тассо, зайдём в собор Святого Антония, прогуляемся по саду виллы Коммунале и пообедаем в рыбном ресторане.
Во второй половине дня отбываем в Позитано. Этот город входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и также славится своими видами. Каскад из домиков спускается прямо к линии прибоя. Мы осмотрим центральную площадь, церковь Санта-Мария Ассунта, а ещё порелаксируем на пляже.
Вечером останемся в марине или выберем более тихое место в бухте, чтобы переночевать.
Возвращение в Салерно
В этот день возвращаемся в Салерно. По пути будем любоваться живописными бухтами Тирренского моря. После обеда прибудем в город и пойдём гулять. Увидим средневековые церкви, соседствующие с винными барами и сувенирными магазинами. Пройдём по улице Купцов и заглянем в Пинакотеку — бесплатный художественный музей во дворце Пинто. Доберёмся до аббатства Сан-Бенедетто и замка Ареки.
Вечером поужинаем в неаполитанском ресторане.
Окончание тура
К 9:00 освободим каюты, ведь наше путешествие подошло к концу. До новых встреч!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€990
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Трансфер по маршруту
- Постельное бельё и полотенца
- Уборка кают
- Услуги гида
- Страховка от невыезда в случае отказа в визе
- Рыболовные снасти
Что не входит в цену
- Перелёт до Италии и обратно
- Питание
- Трансфер от/до марины
- Экскурсии и входные билеты в музеи
- Виза
- Стоимость тура в даты с 27.07 по 03.08 - 1090€ (боковое место) и 1140€ (носовая каюта)
- В даты с 14.09 по 21.09 - 990€ (боковое место), 1190€ (носовая каюта), 1090€ (кормовая каюта)
- Обратите внимание: на дату 27.07 возможно размещение только в носовой каюте или на боковом месте