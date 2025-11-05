Индивидуальная
до 10 чел.
Сан-Ремо - на перекрёстке двух эпох
Погружение в атмосферу и яркие контрасты самого цветущего города Италии
5 ноя в 09:30
6 ноя в 09:00
€144 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Вдохновляющая прогулка по Сан-Ремо
Плениться очарованием яркого городка, узнать его историю и получить ценные советы от местного жителя
Начало: На площади Коломбо Минимальное количество участник...
Завтра в 08:00
11 окт в 08:00
€160 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
По самым атмосферным местам Сан-Ремо - с местным гидом
Исследовать уникальный культурный ландшафт города цветов и музыки
Сегодня в 14:30
Завтра в 11:00
€180 за всё до 10 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Сан-Ремо в категории «Городские экскурсии»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сан-Ремо
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Сан-Ремо в октябре 2025
Сейчас в Сан-Ремо в категории "Городские экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 144 до 180. Туристы уже оставили гидам 37 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Сан-Ремо (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Городские экскурсии», 37 ⭐ отзывов, цены от €144. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь