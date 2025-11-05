Найдено 3 экскурсии в категории « Городские экскурсии » в Сан-Ремо на русском языке, цены от €144. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году

Пешая 2.5 часа 19 отзывов Индивидуальная до 10 чел. Сан-Ремо - на перекрёстке двух эпох Погружение в атмосферу и яркие контрасты самого цветущего города Италии €144 за всё до 10 чел. Пешая 2 часа 15 отзывов Индивидуальная до 10 чел. Вдохновляющая прогулка по Сан-Ремо Плениться очарованием яркого городка, узнать его историю и получить ценные советы от местного жителя Начало: На площади Коломбо Минимальное количество участник... €160 за всё до 10 чел. Пешая 2.5 часа 3 отзыва Индивидуальная до 10 чел. По самым атмосферным местам Сан-Ремо - с местным гидом Исследовать уникальный культурный ландшафт города цветов и музыки €180 за всё до 10 чел. Другие экскурсии Сан-Ремо

Ответы на вопросы от путешественников по Сан-Ремо в категории «Городские экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сан-Ремо Сан-Ремо - на перекрёстке двух эпох Вдохновляющая прогулка по Сан-Ремо По самым атмосферным местам Сан-Ремо - с местным гидом В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3 Сколько стоит экскурсия по Сан-Ремо в октябре 2025 Сейчас в Сан-Ремо в категории "Городские экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 144 до 180. Туристы уже оставили гидам 37 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5

Экскурсии на русском языке в Сан-Ремо (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Городские экскурсии», 37 ⭐ отзывов, цены от €144. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь