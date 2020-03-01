Выбирайте и другие экскурсии в Савоне

Что вас ожидает

Город Пап, дворцов и удивительных фактов

Собирать историю города вы будете как мозаику, лавируя между достопримечательностями и шаг за шагом открывая всё новые подробности из древней биографии Савоны. В вашей программе:

• рассмотреть местную Сикстинскую Капеллу — вторую и последнюю после Ватиканской — и даже заглянуть внутрь при желании

• отыскать точки на карте города, где жил и учился президент Италии Сандро Пертини

• добрести до двух первых тратторий Савоны, где готовят древнейшие лигурийские блюда — паниссу и фарианту

• понять, почему городским символом стал экзотический фрукт кинотто

• оценить один из самых красивых дворцов и разобраться, почему он носит дурную славу

• узнать, кто из Пап Римских здесь родился, кто был заключен в тюрьму, и увидеть, что Папы подарили Савоне

• раскрыть, где располагался вход в основное бомбоубежище во время Второй мировой войны

• очутиться на средневековой площади, где решалась судьба многих савонезцев: «казнить нельзя помиловать»

Вы увидите также главный собор Савоны, здание муниципалитета, городской театр, множество дворцов в стиле итальянского либерти и даже подниметесь на смотровую площадку, откуда открывается широкая панорама города. Вам предстоит насыщенная и увлекательная прогулка и об остальных местах вы узнаете уже при встрече :)