Выбирайте и другие экскурсии в Савоне

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  3. Савона: город-курорт с историей воина

Исходить лигурийский уголок вдоль и поперёк и узнать о самых интересных страницах его биографии

Светлана
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Светлана – ваш гид
Из порта Савоны мы отправимся в лабиринт средневековых улочек исторического центра.

Вы увидите Сикстинскую Капеллу, дом президента Италии Сандро Пертини и место, где по одной из версий жил Колумб с семьёй.

А также ощутите колорит древнего города, который раньше был могущественным соратником Карфагена в борьбе против Генуи!
125 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Продолжительность 2.5 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча у выхода с территории порта Савоны
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Савона: город-курорт с историей воина
Савона: город-курорт с историей воина

Что вас ожидает

Город Пап, дворцов и удивительных фактов
Собирать историю города вы будете как мозаику, лавируя между достопримечательностями и шаг за шагом открывая всё новые подробности из древней биографии Савоны. В вашей программе:

• рассмотреть местную Сикстинскую Капеллу — вторую и последнюю после Ватиканской — и даже заглянуть внутрь при желании
• отыскать точки на карте города, где жил и учился президент Италии Сандро Пертини
• добрести до двух первых тратторий Савоны, где готовят древнейшие лигурийские блюда — паниссу и фарианту
• понять, почему городским символом стал экзотический фрукт кинотто
• оценить один из самых красивых дворцов и разобраться, почему он носит дурную славу
• узнать, кто из Пап Римских здесь родился, кто был заключен в тюрьму, и увидеть, что Папы подарили Савоне
• раскрыть, где располагался вход в основное бомбоубежище во время Второй мировой войны
• очутиться на средневековой площади, где решалась судьба многих савонезцев: «казнить нельзя помиловать»

Вы увидите также главный собор Савоны, здание муниципалитета, городской театр, множество дворцов в стиле итальянского либерти и даже подниметесь на смотровую площадку, откуда открывается широкая панорама города. Вам предстоит насыщенная и увлекательная прогулка и об остальных местах вы узнаете уже при встрече :)

Организационные детали

  • Возьмите немного наличных, т. к. в большинстве кафе и некоторых ресторанах не принимают оплату по карте
  • При количестве участников больше 6 человек, дополнительная плата с каждого следующего — 20€
Савона: город-курорт с историей воина
Савона: город-курорт с историей воина
Савона: город-курорт с историей воина
Савона: город-курорт с историей воина
Савона: город-курорт с историей воина
Савона: город-курорт с историей воина

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у выхода с территории порта Савоны.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Светлана
Светлана
Бонджорно! Меня зовут Светлана, я журналист и экскурсовод по специальности, и исследователь по духу. Три года назад я переехала из Москвы в Савону и влюбилась в этот сказочный край. Два года профессионально занимаюсь разработкой и составлением экскурсий по Савоне и Лигурии. В своих турах с радостью делюсь местами, которые мне лично удалось открыть. Они проходят в основном вдали от обычных «приевшихся» туристических маршрутов по настоящей Лигурии и ее очаровательным и самобытным местам, по тропам, до которых еще не успел добраться массовый туризм. Откройте для себя запоминающийся колорит и аутентичную чарующую сторону Лигурии в ваших путешествиях по Италии вместе со мной!
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