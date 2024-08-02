3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Сиена - готический сон и старинные традиции
Сиена радушно встречает гостей. Прогулка по городу раскроет уникальную архитектуру и многовековые традиции
Начало: По договорённости
14 сен в 09:00
19 сен в 09:00
€200 за всё до 10 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Сиена - первое знакомство: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу средневековой Сиены, прогуливаясь по её узким улочкам и наслаждаясь видами знаменитых достопримечательностей
Начало: У ж/д вокзала или монастыря Сан-Доменико
14 сен в 10:00
15 сен в 10:00
€180 за всё до 5 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Увлекательное путешествие по историческим местам Сиены
Прогуляйтесь по терракотовым улочкам Сиены, посетите знаменитые площади и соборы, наслаждаясь атмосферой этого уникального итальянского города
Начало: У ворот Камоллия
Завтра в 11:00
12 сен в 11:00
€197 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктор2 августа 2024Прекрасно провели время и узнали про историю и обычаи Сиены. Большое спасибо Ирине.
- ИИзат2 июня 2024Ирина супер гид, Сиена теперь в наших сердцах, все 17 контрад будем вспоминать. Спасибо большое, обязательно вернемся☺️☺️☺️. Рахмат!!!
- ЮЮлия15 мая 2024Спасибо большое Ирине за очень насыщенный и увлекательный день! Отлично подобран маршрут! Было не перегружено, интересно и познавательно и легко!! Три часа пролетели незаметно. Из всех экскурсий по Италии- эта была лучшей! Рекомендую!!!
- CCергей22 февраля 2024Сиена город невероятной красоты и очень необычный. А еще, для туристов и гида желательна неплохая физическая форма. Любая прогулка включает
Ответы на вопросы от путешественников по Сиене в категории «На Рождество»
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Сколько стоит экскурсия по Сиене в сентябре 2024
Сейчас в Сиене в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 180 до 200. Туристы уже оставили гидам 62 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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