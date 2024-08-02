На Рождество – экскурсии в Сиене

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Сиене на русском языке, цены от €180. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Сиена - готический сон и старинные традиции
Пешая
61 отзыв
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Сиена - готический сон и старинные традиции
Сиена радушно встречает гостей. Прогулка по городу раскроет уникальную архитектуру и многовековые традиции
Начало: По договорённости
14 сен в 09:00
19 сен в 09:00
200 за всё до 10 чел.
Сиена - первое знакомство
Пешая
1 отзыв
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Сиена - первое знакомство: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу средневековой Сиены, прогуливаясь по её узким улочкам и наслаждаясь видами знаменитых достопримечательностей
Начало: У ж/д вокзала или монастыря Сан-Доменико
14 сен в 10:00
15 сен в 10:00
180 за всё до 5 чел.
Сиена - квинтэссенция Тосканы: обзорная экскурсия
Пешая
2.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Увлекательное путешествие по историческим местам Сиены
Прогуляйтесь по терракотовым улочкам Сиены, посетите знаменитые площади и соборы, наслаждаясь атмосферой этого уникального итальянского города
Начало: У ворот Камоллия
Завтра в 11:00
12 сен в 11:00
197 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктор
    2 августа 2024
    Сиена - готический сон и старинные традиции
    Прекрасно провели время и узнали про историю и обычаи Сиены. Большое спасибо Ирине.
    Прекрасно провели время и узнали про историю и обычаи Сиены. Большое спасибо ИринеПрекрасно провели время и узнали про историю и обычаи Сиены. Большое спасибо ИринеПрекрасно провели время и узнали про историю и обычаи Сиены. Большое спасибо ИринеПрекрасно провели время и узнали про историю и обычаи Сиены. Большое спасибо ИринеПрекрасно провели время и узнали про историю и обычаи Сиены. Большое спасибо ИринеПрекрасно провели время и узнали про историю и обычаи Сиены. Большое спасибо Ирине
  • И
    Изат
    2 июня 2024
    Сиена - готический сон и старинные традиции
    Ирина супер гид, Сиена теперь в наших сердцах, все 17 контрад будем вспоминать. Спасибо большое, обязательно вернемся☺️☺️☺️. Рахмат!!!
    Ирина супер гид, Сиена теперь в наших сердцах, все 17 контрад будем вспоминать. Спасибо большое, обязательно вернемся☺️☺️☺️. Рахмат!!!
  • Ю
    Юлия
    15 мая 2024
    Сиена - готический сон и старинные традиции
    Спасибо большое Ирине за очень насыщенный и увлекательный день! Отлично подобран маршрут! Было не перегружено, интересно и познавательно и легко!! Три часа пролетели незаметно. Из всех экскурсий по Италии- эта была лучшей! Рекомендую!!!
  • C
    Cергей
    22 февраля 2024
    Сиена - первое знакомство
    Сиена город невероятной красоты и очень необычный. А еще, для туристов и гида желательна неплохая физическая форма. Любая прогулка включает
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    спуски и подъемы по крутым узким сиенским улочкам. Гидов здесь вообще не много. Надежда ради нас приехала из другого города. Исторический материал знает досконально. Доброжелательна. Рассказчик-великолепный. Подробно ознакомила и с историей Пали (Палио) –не на что не похожих конных скачках с длинной интересной историей. Оценка- отлично.

Ответы на вопросы от путешественников по Сиене в категории «На Рождество»

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Сколько стоит экскурсия по Сиене в сентябре 2024
Сейчас в Сиене в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 180 до 200. Туристы уже оставили гидам 62 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Экскурсии на русском языке в Сиене (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на рождество, 62 ⭐ отзыва, цены от €180. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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