3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия: К плитам Сиенского Собора
Погрузитесь в историю Сиены через уникальную экскурсию по Кафедральному комплексу. Восхититесь мраморными фасадами и древними фресками
Начало: Площадь Кафедрального Собора города Сиены
Расписание: по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€180 за всё до 4 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Сиена - «Помпеи средневековья»: индивидуальная экскурсия
Индивидуальная экскурсия в Сиене - «Помпеи средневековья». Узнайте о богатой истории города и его уникальных достопримечательностях
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€300 за всё до 10 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 9 чел.
Дегустация Брунелло - великих вин территории Монтальчино
Погрузитесь в мир вин Брунелло ди Монтальчино. Посетите два уникальных поместья, узнайте секреты виноделия и насладитесь неповторимыми вкусами
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€350 за всё до 9 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Сан-Джиминьяно - Вольтерра - Чертальдо, за один день
Индивидуальная экскурсия по Сан-Джиминьяно, Вольтерре и Чертальдо. Узнайте историю, насладитесь тосканским вином и видами средневековых городов
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€350 за всё до 4 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 1 чел.
Сан-Джиминьяно - башенный город
Начало: Крепостные ворота Сан-Джованни (Porta San Giovann)
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€180 за экскурсию
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Сиена - город Богородицы, Палио и Панфорте
Погрузитесь в атмосферу Сиены, где история, культура и гастрономия переплетаются в уникальный опыт. Откройте для себя тайны этого удивительного города
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €180 за всё до 4 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Вся Сиена за один день - индивидуальная экскурсия
Откройте для себя уникальный город Сиена за один день. Исследуйте его средневековые улицы, исторические памятники и насладитесь атмосферой Тосканы
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€360 за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Долина реки Орча - наследие ЮНЕСКО: индивидуальная экскурсия по Сиене
Долина реки Орча в Сиене - уникальное место, включенное в список наследия ЮНЕСКО. Посетите Пиенцу, Баньо Виньони и Сан Квирико Дорчия
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€450 за всё до 4 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Сиене на 3 часа: архитектура, реликвии, Собор и Палио
Погрузитесь в атмосферу средневековой Сиены на индивидуальной экскурсии. Узнайте о готической архитектуре, реликвиях св. Екатерины и знаменитых скачках Палио
Начало: Обычно у входа в Базилику Св. Доменико
Расписание: Каждый день, начало утром и днем, по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€140 за всё до 10 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Монтепульчано и Пьенца - типичная тосканская провинция
Комбинированная этногастрономическая, историческая и пейзажная экскурсия по долине Вал д’Орча. Насладитесь уникальными видами и вкусами Тосканы
Начало: Сиена, Базилика Св. Доменико
Расписание: Ежедневно утром
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€300 за всё до 4 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 1 чел.
Монтепульчано: путешествие в город благородного вина Нобиле
Прогулка по Монтепульчано подарит вам незабываемые впечатления. Узнайте о его богатой истории и насладитесь дегустацией знаменитого вина Нобиле
Начало: Porta al Prato - Montepulciano
Расписание: по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€180 за экскурсию
7 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Сиене и Сан-Джиминьяно, дегустация белого вина
Погрузитесь в атмосферу средневековой Сиены и Сан-Джиминьяно. Посетите знаковые места и насладитесь дегустацией белого вина в винодельческом хозяйстве
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€450 за всё до 5 чел.
3 часа
Индивидуальная
Обзорная экскурсия по городу Сиена: Исторические и культурные сокровища
Погрузитесь в атмосферу средневековой Сиены, прогуливаясь по её извилистым улицам и открывая для себя уникальные архитектурные шедевры
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€180 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Сиене в категории «Популярные экскурсии»
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