Все – экскурсии в Сиене

Найдено 3 экскурсии в категории «Все» в Сиене на русском языке, цены от €147. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Сиена: путешествие в Средневековье
Пешая
24 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Сиена: путешествие в Средневековье
В Сиене время словно остановилось: местные носят костюмы прошлых веков, на главной площади проводят конные скачки, а над городом развевается плащ Девы Марии
Начало: На Пьяцца-дель-Кампо
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
147 за всё до 3 чел.
Гастрономический интенсив по холмам Тосканы
На машине
16 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Гастрономический тур по холмам Тосканы с дегустацией вина и сыра
Тоскана славится живописными полями и вкусной едой. Посетите семейные фермы, продегустируйте вино и сыр, узнайте секреты местных деликатесов
6 авг в 08:30
7 авг в 08:30
400 за всё до 4 чел.
Сиена - готический сон и старинные традиции
Пешая
61 отзыв
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Сиена - готический сон и старинные традиции
Сиена радушно встречает гостей. Прогулка по городу раскроет уникальную архитектуру и многовековые традиции
Начало: По договорённости
9 авг в 09:00
13 авг в 09:00
200 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктор
    2 августа 2024
    Сиена - готический сон и старинные традиции
    Прекрасно провели время и узнали про историю и обычаи Сиены. Большое спасибо Ирине.
    Прекрасно провели время и узнали про историю и обычаи Сиены. Большое спасибо ИринеПрекрасно провели время и узнали про историю и обычаи Сиены. Большое спасибо ИринеПрекрасно провели время и узнали про историю и обычаи Сиены. Большое спасибо ИринеПрекрасно провели время и узнали про историю и обычаи Сиены. Большое спасибо ИринеПрекрасно провели время и узнали про историю и обычаи Сиены. Большое спасибо ИринеПрекрасно провели время и узнали про историю и обычаи Сиены. Большое спасибо Ирине
  • О
    Ольга
    22 июля 2024
    Сиена: путешествие в Средневековье
    Если вы ходите увидеть Сиену изнутри, глазами местного жителя и участника подготовки Палио, почувствовать дух контрад, проникнуться праздником скачек, увидеть
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    красивые пейзажи и глубокие уютные улочки и маленькие церквушки, неизвестные обычным туристам - Татьяна поможет вам в этом. Я не первый раз в Сиене, но такой я ее ещё не видела! Огромное спасибо за интересную экскурсию! Мы приедем ещё раз сюда обязательно!

  • В
    Валентин
    13 июля 2024
    Сиена: путешествие в Средневековье
    Спасибо огромное Татьяне, за такую позитивную и душевную прекрасную экскурсию, это было очень интересно и позновательно, в экспозицию все вошло
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    и история Сиены, и достопримечательности, но больше понравилось история Конрад, мы посетили замечательные места, и узнали очень много нового и интересного. Очень рекомендую к посещению. Татьяна огромное спасибо и удачи Вам.

  • Н
    Наталья
    11 июля 2024
    Сиена: путешествие в Средневековье
    Отличная получилась экскурсия. Мы не стояли на одном месте, все время двигались, что, учитывая жаркую погоду, просто прекрасно! Татьяна рассказала
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    нам такие интересные вещи и показала настолько необычные места, что просто удивительно. Смесь из истории и настоящего, продуманный круговой маршрут без бессмысленных переходов, красивые локации по теневым сторонам, приятный собеседник - вот секрет идеальной экскурсии, и Татьяна этим секретом владеет. Спасибо!

    Отличная получилась экскурсия. Мы не стояли на одном месте, все время двигались, что, учитывая жаркую погодуОтличная получилась экскурсия. Мы не стояли на одном месте, все время двигались, что, учитывая жаркую погодуОтличная получилась экскурсия. Мы не стояли на одном месте, все время двигались, что, учитывая жаркую погодуОтличная получилась экскурсия. Мы не стояли на одном месте, все время двигались, что, учитывая жаркую погодуОтличная получилась экскурсия. Мы не стояли на одном месте, все время двигались, что, учитывая жаркую погодуОтличная получилась экскурсия. Мы не стояли на одном месте, все время двигались, что, учитывая жаркую погоду
  • М
    Мария
    5 июня 2024
    Гастрономический интенсив по холмам Тосканы
    Прекрасный вариант экскурсии для тех, кто хочет за один день познакомиться с Тосканой. На комфортном автомобиле, безопасно и в сопровождении прекрасной Марины. Благодарю🙏
    Прекрасный вариант экскурсии для тех, кто хочет за один день познакомиться с Тосканой. На комфортном автомобилеПрекрасный вариант экскурсии для тех, кто хочет за один день познакомиться с Тосканой. На комфортном автомобилеПрекрасный вариант экскурсии для тех, кто хочет за один день познакомиться с Тосканой. На комфортном автомобилеПрекрасный вариант экскурсии для тех, кто хочет за один день познакомиться с Тосканой. На комфортном автомобилеПрекрасный вариант экскурсии для тех, кто хочет за один день познакомиться с Тосканой. На комфортном автомобилеПрекрасный вариант экскурсии для тех, кто хочет за один день познакомиться с Тосканой. На комфортном автомобилеПрекрасный вариант экскурсии для тех, кто хочет за один день познакомиться с Тосканой. На комфортном автомобиле
  • И
    Изат
    2 июня 2024
    Сиена - готический сон и старинные традиции
    Ирина супер гид, Сиена теперь в наших сердцах, все 17 контрад будем вспоминать. Спасибо большое, обязательно вернемся☺️☺️☺️. Рахмат!!!
    Ирина супер гид, Сиена теперь в наших сердцах, все 17 контрад будем вспоминать. Спасибо большое, обязательно вернемся☺️☺️☺️. Рахмат!!!
  • Ю
    Юлия
    15 мая 2024
    Сиена - готический сон и старинные традиции
    Спасибо большое Ирине за очень насыщенный и увлекательный день! Отлично подобран маршрут! Было не перегружено, интересно и познавательно и легко!! Три часа пролетели незаметно. Из всех экскурсий по Италии- эта была лучшей! Рекомендую!!!
  • Д
    Дарья
    13 февраля 2024
    Гастрономический интенсив по холмам Тосканы
    Спасибо Марине за знакомство с Тосканой! Мы побывали в нескольких небольших городках, посетили сыроварню, где несколько братьев своими руками делают разные потрясающие сыры, и прогулялись по винодельне, продегустировав вино! А еще Марина отличный водитель и прекрасный собеседник!
    Спасибо Марине за знакомство с Тосканой! Мы побывали в нескольких небольших городках, посетили сыроварню, где несколькоСпасибо Марине за знакомство с Тосканой! Мы побывали в нескольких небольших городках, посетили сыроварню, где несколькоСпасибо Марине за знакомство с Тосканой! Мы побывали в нескольких небольших городках, посетили сыроварню, где несколькоСпасибо Марине за знакомство с Тосканой! Мы побывали в нескольких небольших городках, посетили сыроварню, где несколькоСпасибо Марине за знакомство с Тосканой! Мы побывали в нескольких небольших городках, посетили сыроварню, где несколькоСпасибо Марине за знакомство с Тосканой! Мы побывали в нескольких небольших городках, посетили сыроварню, где несколькоСпасибо Марине за знакомство с Тосканой! Мы побывали в нескольких небольших городках, посетили сыроварню, где несколько

Ответы на вопросы от путешественников по Сиене в категории «Все»

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Сколько стоит экскурсия по Сиене в августе 2024
Сейчас в Сиене в категории "Все" можно забронировать 3 экскурсии от 147 до 400. Туристы уже оставили гидам 101 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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