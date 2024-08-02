В Виктор Сиена - готический сон и старинные традиции Прекрасно провели время и узнали про историю и обычаи Сиены. Большое спасибо Ирине.

О Ольга Сиена: путешествие в Средневековье читать дальше красивые пейзажи и глубокие уютные улочки и маленькие церквушки, неизвестные обычным туристам - Татьяна поможет вам в этом. Я не первый раз в Сиене, но такой я ее ещё не видела! Огромное спасибо за интересную экскурсию! Мы приедем ещё раз сюда обязательно! Если вы ходите увидеть Сиену изнутри, глазами местного жителя и участника подготовки Палио, почувствовать дух контрад, проникнуться праздником скачек, увидеть

В Валентин Сиена: путешествие в Средневековье читать дальше и история Сиены, и достопримечательности, но больше понравилось история Конрад, мы посетили замечательные места, и узнали очень много нового и интересного. Очень рекомендую к посещению. Татьяна огромное спасибо и удачи Вам. Спасибо огромное Татьяне, за такую позитивную и душевную прекрасную экскурсию, это было очень интересно и позновательно, в экспозицию все вошло

Н Наталья Сиена: путешествие в Средневековье читать дальше нам такие интересные вещи и показала настолько необычные места, что просто удивительно. Смесь из истории и настоящего, продуманный круговой маршрут без бессмысленных переходов, красивые локации по теневым сторонам, приятный собеседник - вот секрет идеальной экскурсии, и Татьяна этим секретом владеет. Спасибо! Отличная получилась экскурсия. Мы не стояли на одном месте, все время двигались, что, учитывая жаркую погоду, просто прекрасно! Татьяна рассказала

М Мария Гастрономический интенсив по холмам Тосканы Прекрасный вариант экскурсии для тех, кто хочет за один день познакомиться с Тосканой. На комфортном автомобиле, безопасно и в сопровождении прекрасной Марины. Благодарю🙏

И Изат Сиена - готический сон и старинные традиции Ирина супер гид, Сиена теперь в наших сердцах, все 17 контрад будем вспоминать. Спасибо большое, обязательно вернемся☺️☺️☺️. Рахмат!!!

Ю Юлия Сиена - готический сон и старинные традиции Спасибо большое Ирине за очень насыщенный и увлекательный день! Отлично подобран маршрут! Было не перегружено, интересно и познавательно и легко!! Три часа пролетели незаметно. Из всех экскурсий по Италии- эта была лучшей! Рекомендую!!!