3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Сиена: путешествие в Средневековье
В Сиене время словно остановилось: местные носят костюмы прошлых веков, на главной площади проводят конные скачки, а над городом развевается плащ Девы Марии
Начало: На Пьяцца-дель-Кампо
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
€147 за всё до 3 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Гастрономический тур по холмам Тосканы с дегустацией вина и сыра
Тоскана славится живописными полями и вкусной едой. Посетите семейные фермы, продегустируйте вино и сыр, узнайте секреты местных деликатесов
6 авг в 08:30
7 авг в 08:30
€400 за всё до 4 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Сиена - готический сон и старинные традиции
Сиена радушно встречает гостей. Прогулка по городу раскроет уникальную архитектуру и многовековые традиции
Начало: По договорённости
9 авг в 09:00
13 авг в 09:00
€200 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктор2 августа 2024Прекрасно провели время и узнали про историю и обычаи Сиены. Большое спасибо Ирине.
- ООльга22 июля 2024Если вы ходите увидеть Сиену изнутри, глазами местного жителя и участника подготовки Палио, почувствовать дух контрад, проникнуться праздником скачек, увидеть
- ВВалентин13 июля 2024Спасибо огромное Татьяне, за такую позитивную и душевную прекрасную экскурсию, это было очень интересно и позновательно, в экспозицию все вошло
- ННаталья11 июля 2024Отличная получилась экскурсия. Мы не стояли на одном месте, все время двигались, что, учитывая жаркую погоду, просто прекрасно! Татьяна рассказала
- ММария5 июня 2024Прекрасный вариант экскурсии для тех, кто хочет за один день познакомиться с Тосканой. На комфортном автомобиле, безопасно и в сопровождении прекрасной Марины. Благодарю🙏
- ИИзат2 июня 2024Ирина супер гид, Сиена теперь в наших сердцах, все 17 контрад будем вспоминать. Спасибо большое, обязательно вернемся☺️☺️☺️. Рахмат!!!
- ЮЮлия15 мая 2024Спасибо большое Ирине за очень насыщенный и увлекательный день! Отлично подобран маршрут! Было не перегружено, интересно и познавательно и легко!! Три часа пролетели незаметно. Из всех экскурсий по Италии- эта была лучшей! Рекомендую!!!
- ДДарья13 февраля 2024Спасибо Марине за знакомство с Тосканой! Мы побывали в нескольких небольших городках, посетили сыроварню, где несколько братьев своими руками делают разные потрясающие сыры, и прогулялись по винодельне, продегустировав вино! А еще Марина отличный водитель и прекрасный собеседник!
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