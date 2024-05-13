Масло, вина, пекорино: гастрономические удовольствия под солнцем Тосканы
Авторский тур в Сиене

Посетить престижные винодельни, отведать вкус тосканской кухни и научиться готовить блюда региона

Приглашаем полюбоваться чарующими ландшафтами Тосканы и познакомиться с региональной кухней.

Мы посетим винодельни в самых престижных зонах Италии — Монтальчино и Кьянти Классико — и фабрику оливкового масла.

Под руководством шеф-повара вы научитесь готовить традиционные блюда, продегустируете сыры из овечьего молока и другие специалитеты.

Мы прогуляемся по очаровательному средневековому городу Сиене и посетим деревушку, признанную одной из самых красивых в стране.

Вас ждёт гастрономически упоительное и умиротворяющее путешествие по самому живописному региону Италии, а исходя из ваших интересов и пожеланий, мы можем дополнить или изменить программу.
Масло, вина, пекорино: гастрономические удовольствия под солнцем Тосканы
Масло, вина, пекорино: гастрономические удовольствия под солнцем Тосканы
Масло, вина, пекорино: гастрономические удовольствия под солнцем Тосканы
Ближайшие даты:
13
мая
20
мая
3
июн

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 4 лет.

Проживание. Не включено в стоимость. После бронирования тура помогу вам с выбором наиболее логистически комфортного проживания для нашего маршрута.

Питание. Оплачивается дополнительно.

Уровень сложности. Длительность экскурсионной программы — около 7-8 часов в день.

Дети. Возможно участие с детьми от 4 лет.

Программа тура по дням

1 день

Кулинарный мастер-класс, экскурсия по Сиене

Встречаемся и сразу отправляемся на кулинарный мастер-класс. Под руководством шеф-повара вы приготовите классические тосканские блюда: закуску, яичную пасту, второе и десерт. Ну и кто готовит, тот ест: здесь же вас ждёт обед из приготовленных блюд в сопровождении местного вина.

Во второй половине дня я познакомлю вас со средневековым городом Сиена. Пройдёмся по центральной площади Пьяцца-дель-Кампо, вымощенной красным камнем, на которой ежегодно проводятся традиционные скачки. Вы увидите высокую башню Торре-дель-Манджа 14-го века, городскую ратушу, Сиенский кафедральный собор и другие архитектурные жемчужины. Затем у вас будет пара часов, чтобы самостоятельно погулять по многовековым улочкам и полюбоваться чарующим готическим обликом центра провинции Тосканы.

Кулинарный мастер-класс, экскурсия по СиенеКулинарный мастер-класс, экскурсия по СиенеКулинарный мастер-класс, экскурсия по СиенеКулинарный мастер-класс, экскурсия по Сиене
2 день

Дегустации на винодельне и в сыроварне, посещение фабрики, прогулка по Пиенце

Сегодня вас ждут изумительные пейзажи Тосканы. Первым делом заглянем на винодельню, и вы продегустируете самое дорогостоящее из традиционных вин Италии — Брунелло ди Монтальчино. Затем посетим сыроварню: вы узнаете об этапах производства ароматного сыра — от получения молока до выдержки в листьях грецкого ореха на протяжении долгих месяцев. Вы попробуете 8 видов пекорино — твёрдых солёных сыров из овечьего молока. Вас также угостят мясными закусками в сопровождении вина. Дегустация будет настолько щедрой, что сможет заменить вам обед.

После заедем на семейную фабрику, выпускающую биологическую пасту из твёрдых сортов пшеницы по старинным технологиям — вы увидите весь процесс её изготовления. А в завершении погуляем по Пиенце — спланированному наподобие театральной сцены ренессансному городу, где родился папа Римский Пий II, и знаменитому производством пекорино.

Дегустации на винодельне и в сыроварне, посещение фабрики, прогулка по ПиенцеДегустации на винодельне и в сыроварне, посещение фабрики, прогулка по ПиенцеДегустации на винодельне и в сыроварне, посещение фабрики, прогулка по ПиенцеДегустации на винодельне и в сыроварне, посещение фабрики, прогулка по Пиенце
3 день

Между Флоренцией и Сиеной: дегустация вин, посещение фабрики оливкового масла, прогулка

В этот день отправимся в путешествие по живописной винодельческой зоне, простирающейся между Флоренцией и Сиеной. Вы узнаете, чем отличается вино Кьянти от Кьянти Классико, о создании идеальной формулы и многое другое о самом известном вине Италии. Обязательно заглянем в винодельню и продегустируем вина.

На обед зайдём в старинную мясную лавку, которая уже более 200 лет принадлежит одной семье: вы попробуете специалитеты и деликатесы. После вас ждёт знакомство с «зелёным золотом» Тосканы на одной из самых премированных фабрик в мире, производящих оливковое масло.

Напоследок прогуляемся по уютным городкам долины и деревушке, входящей в список самых красивых в стране.

Между Флоренцией и Сиеной: дегустация вин, посещение фабрики оливкового масла, прогулкаМежду Флоренцией и Сиеной: дегустация вин, посещение фабрики оливкового масла, прогулкаМежду Флоренцией и Сиеной: дегустация вин, посещение фабрики оливкового масла, прогулкаМежду Флоренцией и Сиеной: дегустация вин, посещение фабрики оливкового масла, прогулка

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер по маршруту
  • Русскоговорящий сопровождающий - профессиональный сомелье
Что не входит в цену
  • Проезд из вашего города до Сиены или Гроссето и обратно (трансфер из других городов оплачивается отдельно)
  • Проживание
  • Питание
  • Мастер-класс по приготовлению характерных тосканских блюд: 90-150 евро с человека (если это индивидуальный кулинарный урок, то дороже. В группе с другими участниками - дешевле)
  • Дегустация сыра - 25 евро за человека
  • Дегустация оливкового масла - 18 евро за человека
  • Дегустация вина - 30-50 евро за человека
  • Возможно проведение тура для групп от 4 человек (цена по запросу)
  • Проведение тура возможно и в другие удобные вам даты (по согласованию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сиена или Гроссето, утро (точное время - по договорённости)
Завершение: Сиена или Гроссето, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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