Посетить престижные винодельни, отведать вкус тосканской кухни и научиться готовить блюда региона
Мы посетим винодельни в самых престижных зонах Италии — Монтальчино и Кьянти Классико — и фабрику оливкового масла.
Под руководством шеф-повара вы научитесь готовить традиционные блюда, продегустируете сыры из овечьего молока и другие специалитеты.
Мы прогуляемся по очаровательному средневековому городу Сиене и посетим деревушку, признанную одной из самых красивых в стране.
Вас ждёт гастрономически упоительное и умиротворяющее путешествие по самому живописному региону Италии, а исходя из ваших интересов и пожеланий, мы можем дополнить или изменить программу.
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мая
июн
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 4 лет.
Проживание. Не включено в стоимость. После бронирования тура помогу вам с выбором наиболее логистически комфортного проживания для нашего маршрута.
Питание. Оплачивается дополнительно.
Уровень сложности. Длительность экскурсионной программы — около 7-8 часов в день.
Дети. Возможно участие с детьми от 4 лет.
Программа тура по дням
Кулинарный мастер-класс, экскурсия по Сиене
Встречаемся и сразу отправляемся на кулинарный мастер-класс. Под руководством шеф-повара вы приготовите классические тосканские блюда: закуску, яичную пасту, второе и десерт. Ну и кто готовит, тот ест: здесь же вас ждёт обед из приготовленных блюд в сопровождении местного вина.
Во второй половине дня я познакомлю вас со средневековым городом Сиена. Пройдёмся по центральной площади Пьяцца-дель-Кампо, вымощенной красным камнем, на которой ежегодно проводятся традиционные скачки. Вы увидите высокую башню Торре-дель-Манджа 14-го века, городскую ратушу, Сиенский кафедральный собор и другие архитектурные жемчужины. Затем у вас будет пара часов, чтобы самостоятельно погулять по многовековым улочкам и полюбоваться чарующим готическим обликом центра провинции Тосканы.
Дегустации на винодельне и в сыроварне, посещение фабрики, прогулка по Пиенце
Сегодня вас ждут изумительные пейзажи Тосканы. Первым делом заглянем на винодельню, и вы продегустируете самое дорогостоящее из традиционных вин Италии — Брунелло ди Монтальчино. Затем посетим сыроварню: вы узнаете об этапах производства ароматного сыра — от получения молока до выдержки в листьях грецкого ореха на протяжении долгих месяцев. Вы попробуете 8 видов пекорино — твёрдых солёных сыров из овечьего молока. Вас также угостят мясными закусками в сопровождении вина. Дегустация будет настолько щедрой, что сможет заменить вам обед.
После заедем на семейную фабрику, выпускающую биологическую пасту из твёрдых сортов пшеницы по старинным технологиям — вы увидите весь процесс её изготовления. А в завершении погуляем по Пиенце — спланированному наподобие театральной сцены ренессансному городу, где родился папа Римский Пий II, и знаменитому производством пекорино.
Между Флоренцией и Сиеной: дегустация вин, посещение фабрики оливкового масла, прогулка
В этот день отправимся в путешествие по живописной винодельческой зоне, простирающейся между Флоренцией и Сиеной. Вы узнаете, чем отличается вино Кьянти от Кьянти Классико, о создании идеальной формулы и многое другое о самом известном вине Италии. Обязательно заглянем в винодельню и продегустируем вина.
На обед зайдём в старинную мясную лавку, которая уже более 200 лет принадлежит одной семье: вы попробуете специалитеты и деликатесы. После вас ждёт знакомство с «зелёным золотом» Тосканы на одной из самых премированных фабрик в мире, производящих оливковое масло.
Напоследок прогуляемся по уютным городкам долины и деревушке, входящей в список самых красивых в стране.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер по маршруту
- Русскоговорящий сопровождающий - профессиональный сомелье
Что не входит в цену
- Проезд из вашего города до Сиены или Гроссето и обратно (трансфер из других городов оплачивается отдельно)
- Проживание
- Питание
- Мастер-класс по приготовлению характерных тосканских блюд: 90-150 евро с человека (если это индивидуальный кулинарный урок, то дороже. В группе с другими участниками - дешевле)
- Дегустация сыра - 25 евро за человека
- Дегустация оливкового масла - 18 евро за человека
- Дегустация вина - 30-50 евро за человека
- Возможно проведение тура для групп от 4 человек (цена по запросу)
- Проведение тура возможно и в другие удобные вам даты (по согласованию)