Возможно участие с детьми от 4 лет.

Проживание. Не включено в стоимость. После бронирования тура помогу вам с выбором наиболее логистически комфортного проживания для нашего маршрута.

Питание. Оплачивается дополнительно.

Уровень сложности. Длительность экскурсионной программы — около 7-8 часов в день.

Дети. Возможно участие с детьми от 4 лет.