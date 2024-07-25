Л Лана Великолепные Сиракузы читать дальше провела экскурсию по музею, показала чудесный рынок (мы потом там побывали еще в другой день и отведали морепродукты). Все было здорово! Спасибо большое! Спасибо большое за прекрасную экскурсию по Сиракузам) гид Елена очень приятная и позитивная, встретила нас на машине, познакомила с городом,

Е Екатерина Великолепные Сиракузы Потрясающая экскурсия по Сиракузам: Елена дает очень глубокую и комплексную информацию, начиная с древней Греции и до сегодняшних дней, объясняет как сквозь века трансформировалось греческое и римское наследие, рассказывает и показываем, чем город и местные жители живут сейчас. Шо й

Д Дмитрий Великолепные Сиракузы читать дальше университете. Елена не жалеет времени, наша экскурсия длилась гораздо дольше. Гид также заботилась о том, чтобы мы не перегрелись на жарком солнце и выбирала комфортные места для остановок. Елена заражает любовью к истории Сицилии, и после её экскурсии сюда хочется возвращаться вновь и вновь. Елена - удивительный гид, человек энциклопедических знаний. Её экскурсия - это как потрясающая лекция очень увлеченного своим предметом профессора в

А Анна Путешествие на вулкан Этна У нас был один день на Сицилии. Экскурсию нам организовали прекрасно! Мы успели побывать на Этне,дигустации вина и прогуляться по Таормине. Комфортабельный минивен,отличные знания и умения рассказать нам про остров так,что нам захотелось вернуться сюда уже на более длительный срок! Благодарим!

С Сергей Сиракузы: между прошлым и настоящим Татьяна влюблена в Сицилию и она смогла поделится с нами этой любовью. Это были очень насыщенные 4,5 часа. Спасибо, Татьяна, большое!

В Виктория Путешествие на вулкан Этна Очень понравилось. Интересно и познавательно! Рекомендую всем!

Л Лариса Сиракузы: между прошлым и настоящим читать дальше - необыкновенный город, мы просто влюбились в них! Обязательное для многих экскурсий посещение рынка было запоминающимся! У Татьяны "свой" местный магазинчик, запеченная рикотта - самый вкусный на свете сыр! Экскурсия замечательная, правильно выстроен маршрут, интересная информация. Татьяна безусловно владеет информацией, умеет ее подать, время экскурсии пролетело как один миг! Сиракузы

В Валентина Путешествие на вулкан Этна читать дальше старую знакомую: все ли с ней в порядке, пыхтит ли по маленьку. После поездки с Еленой Сицилия стала понятной и очень приятной, уютной Итальянской величиной. Познавательно, неожиданно, душевно и со вкусом. Большое спасибо. Валентина. Узнавали Этну с Еленой- ну прямо здорово, и теперь, разъезжая по Сицилии, посматриваем по сторонам, ищем глазами красавицу Этну, как