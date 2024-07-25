Все – экскурсии в Сиракузы

Найдено 3 экскурсии в категории «Все» в Сиракузы на русском языке, цены от €200. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Великолепные Сиракузы
Пешая
46 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 12 чел.
Великолепные Сиракузы
Погулять по знаменитому археологическому парку и насладиться красотой живописного острова
Начало: Viale Augusto. Bar Dionisio
7 сен в 10:00
12 сен в 10:00
200 за всё до 12 чел.
Сиракузы: между прошлым и настоящим
Пешая
На микроавтобусе
5 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Сиракузы: между прошлым и настоящим
Всемирное наследие античности и красота современности - обзорная экскурсия по городу
9 авг в 08:00
15 авг в 08:00
200 за всё до 10 чел.
Путешествие на вулкан Этна
На машине
7 отзывов
6.5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие на вулкан Этна
Уникальная экскурсия на самый высокий действующий вулкан Европы и посещение семейной винодельни
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
8 авг в 09:00
350 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лана
    25 июля 2024
    Великолепные Сиракузы
    Спасибо большое за прекрасную экскурсию по Сиракузам) гид Елена очень приятная и позитивная, встретила нас на машине, познакомила с городом,
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    провела экскурсию по музею, показала чудесный рынок (мы потом там побывали еще в другой день и отведали морепродукты). Все было здорово! Спасибо большое!

  • Е
    Екатерина
    1 июля 2024
    Великолепные Сиракузы
    Потрясающая экскурсия по Сиракузам: Елена дает очень глубокую и комплексную информацию, начиная с древней Греции и до сегодняшних дней, объясняет как сквозь века трансформировалось греческое и римское наследие, рассказывает и показываем, чем город и местные жители живут сейчас. Шо й
    Потрясающая экскурсия по Сиракузам: Елена дает очень глубокую и комплексную информацию, начиная с древней Греции иПотрясающая экскурсия по Сиракузам: Елена дает очень глубокую и комплексную информацию, начиная с древней Греции иПотрясающая экскурсия по Сиракузам: Елена дает очень глубокую и комплексную информацию, начиная с древней Греции иПотрясающая экскурсия по Сиракузам: Елена дает очень глубокую и комплексную информацию, начиная с древней Греции иПотрясающая экскурсия по Сиракузам: Елена дает очень глубокую и комплексную информацию, начиная с древней Греции иПотрясающая экскурсия по Сиракузам: Елена дает очень глубокую и комплексную информацию, начиная с древней Греции иПотрясающая экскурсия по Сиракузам: Елена дает очень глубокую и комплексную информацию, начиная с древней Греции иПотрясающая экскурсия по Сиракузам: Елена дает очень глубокую и комплексную информацию, начиная с древней Греции и
  • Д
    Дмитрий
    30 июня 2024
    Великолепные Сиракузы
    Елена - удивительный гид, человек энциклопедических знаний. Её экскурсия - это как потрясающая лекция очень увлеченного своим предметом профессора в
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    университете. Елена не жалеет времени, наша экскурсия длилась гораздо дольше. Гид также заботилась о том, чтобы мы не перегрелись на жарком солнце и выбирала комфортные места для остановок. Елена заражает любовью к истории Сицилии, и после её экскурсии сюда хочется возвращаться вновь и вновь.

  • А
    Анна
    29 мая 2024
    Путешествие на вулкан Этна
    У нас был один день на Сицилии. Экскурсию нам организовали прекрасно! Мы успели побывать на Этне,дигустации вина и прогуляться по Таормине. Комфортабельный минивен,отличные знания и умения рассказать нам про остров так,что нам захотелось вернуться сюда уже на более длительный срок! Благодарим!
    У нас был один день на Сицилии. Экскурсию нам организовали прекрасно! Мы успели побывать на Этне,дигустации вина и прогуляться по ТаорминеУ нас был один день на Сицилии. Экскурсию нам организовали прекрасно! Мы успели побывать на Этне,дигустации вина и прогуляться по ТаорминеУ нас был один день на Сицилии. Экскурсию нам организовали прекрасно! Мы успели побывать на Этне,дигустации вина и прогуляться по Таормине
  • С
    Сергей
    29 августа 2023
    Сиракузы: между прошлым и настоящим
    Татьяна влюблена в Сицилию и она смогла поделится с нами этой любовью. Это были очень насыщенные 4,5 часа. Спасибо, Татьяна, большое!
  • В
    Виктория
    25 июня 2022
    Путешествие на вулкан Этна
    Очень понравилось. Интересно и познавательно! Рекомендую всем!
  • Л
    Лариса
    6 ноября 2019
    Сиракузы: между прошлым и настоящим
    Экскурсия замечательная, правильно выстроен маршрут, интересная информация. Татьяна безусловно владеет информацией, умеет ее подать, время экскурсии пролетело как один миг! Сиракузы
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    - необыкновенный город, мы просто влюбились в них! Обязательное для многих экскурсий посещение рынка было запоминающимся! У Татьяны "свой" местный магазинчик, запеченная рикотта - самый вкусный на свете сыр!

  • В
    Валентина
    27 сентября 2019
    Путешествие на вулкан Этна
    Узнавали Этну с Еленой- ну прямо здорово, и теперь, разъезжая по Сицилии, посматриваем по сторонам, ищем глазами красавицу Этну, как
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    старую знакомую: все ли с ней в порядке, пыхтит ли по маленьку. После поездки с Еленой Сицилия стала понятной и очень приятной, уютной Итальянской величиной. Познавательно, неожиданно, душевно и со вкусом. Большое спасибо. Валентина.

  • С
    Светлана
    2 июля 2019
    Сиракузы: между прошлым и настоящим
    Экскурсия по Сиракузам с гидом Татьяной прошла великолепно. Интересный маршрут и повествование. Рекомендую!!!!!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Сиракузы в категории «Все»

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Сколько стоит экскурсия по Сиракузы в августе 2024
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