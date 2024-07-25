4 часа
Индивидуальная
до 12 чел.
Великолепные Сиракузы
Погулять по знаменитому археологическому парку и насладиться красотой живописного острова
Начало: Viale Augusto. Bar Dionisio
7 сен в 10:00
12 сен в 10:00
€200 за всё до 12 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Сиракузы: между прошлым и настоящим
Всемирное наследие античности и красота современности - обзорная экскурсия по городу
9 авг в 08:00
15 авг в 08:00
€200 за всё до 10 чел.
6.5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие на вулкан Этна
Уникальная экскурсия на самый высокий действующий вулкан Европы и посещение семейной винодельни
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
8 авг в 09:00
€350 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛана25 июля 2024Спасибо большое за прекрасную экскурсию по Сиракузам) гид Елена очень приятная и позитивная, встретила нас на машине, познакомила с городом,
- ЕЕкатерина1 июля 2024Потрясающая экскурсия по Сиракузам: Елена дает очень глубокую и комплексную информацию, начиная с древней Греции и до сегодняшних дней, объясняет как сквозь века трансформировалось греческое и римское наследие, рассказывает и показываем, чем город и местные жители живут сейчас. Шо й
- ДДмитрий30 июня 2024Елена - удивительный гид, человек энциклопедических знаний. Её экскурсия - это как потрясающая лекция очень увлеченного своим предметом профессора в
- ААнна29 мая 2024У нас был один день на Сицилии. Экскурсию нам организовали прекрасно! Мы успели побывать на Этне,дигустации вина и прогуляться по Таормине. Комфортабельный минивен,отличные знания и умения рассказать нам про остров так,что нам захотелось вернуться сюда уже на более длительный срок! Благодарим!
- ССергей29 августа 2023Татьяна влюблена в Сицилию и она смогла поделится с нами этой любовью. Это были очень насыщенные 4,5 часа. Спасибо, Татьяна, большое!
- ВВиктория25 июня 2022Очень понравилось. Интересно и познавательно! Рекомендую всем!
- ЛЛариса6 ноября 2019Экскурсия замечательная, правильно выстроен маршрут, интересная информация. Татьяна безусловно владеет информацией, умеет ее подать, время экскурсии пролетело как один миг! Сиракузы
- ВВалентина27 сентября 2019Узнавали Этну с Еленой- ну прямо здорово, и теперь, разъезжая по Сицилии, посматриваем по сторонам, ищем глазами красавицу Этну, как
- ССветлана2 июля 2019Экскурсия по Сиракузам с гидом Татьяной прошла великолепно. Интересный маршрут и повествование. Рекомендую!!!!!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Сиракузы в категории «Все»
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