Еще несколько необычных экскурсий в Сиракузы

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Сиракузы: остров Ортигия — сердце города

Анна А.
Анна А. – Гид из Сиракузы
Сиракузы: остров Ортигия — сердце города
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Сиракузы: остров Ортигия — сердце города
Сиракузы: остров Ортигия — сердце города
Сиракузы, остров 🏝️ Ортигия — сердце города и исток великой цивилизации
Ортигия и её монументальность — это уникальное явление, блистательный рассвет после долгих и мучительных моментов затмения.
Что входит
  • Услуги лицензионного гида
  • Индивидуальная аудиоаппаратура
Что не входит
  • Входной билет
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Сиракузы: остров Ортигия — сердце города
Сиракузы: остров Ортигия — сердце города
Сиракузы: остров Ортигия — сердце города

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Анна А.
Анна А.
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